Win7 Про лицензия, все обновления, Punto 4.1.9, обновлён с предыдущей версии неделю назад

Во время работы любого Java-приложения (Майнкрафт особенно) у Пунто отключаются горячие клавиши, раздел в опциях становится пуст, помогает перезапуск.

В последнее время он валится из трея тихо и без каких-либо варнингов. Есть ли какой-нибудь ключик для ярлыка, чтобы программные логи писались?

Пользуюсь скриптом для АвтоИта, чтобы восстанавливать его работу:

While 1=1 ; условие для вечного повторения

Sleep(1000*10) ; пауза в 10 секунд

While ProcessExists("punto.exe")=0 ; если процесс Пунто захлопнулся

Run("C:\Program Files\Yandex\Punto Switcher\punto.exe") ; запустить его заново

WEnd

WEnd

Beep() ; издать звук

* * *

Вижу, что с настройками проблема уже решена, бэкапы появились. Давно бы так. Для справки тем, кто по каким-либо причинам не может обновить до 4.1 и встречается со слетающими настройками. На предыдущей версии мне помогал батник, копирующий их из запасной копии с обновлённой датой создания

@echo off

cd "C:\Users\Yukon\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\User Data\"

COPY /B _preferences0.xml +,,

COPY /B /Y _preferences0.xml preferences.xml

"C:\Program Files\Yandex\Punto Switcher\punto.exe"