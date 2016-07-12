Интересный эффект наблюдаю в иллюстраторе версии CC 2015. Если выделить векторнный объект и нажать на клавишу смены раскладки текста, то вставляется много непонятного текста на русском. Чем больше объектов выделяешь, тем больше текста вставится. Если этот текст перевести обратно на анг, то получаем код картинки SVG.

Немного поразмыслив я стал использовать этот эффект для веб-разработки. Не надо пользоваться экспортом SVG файлов, сразу получаешь код. Спасибо разработчикам :)

Версия punto switcher 2.0.1.1099

P.S. Если вдруг такой пост уже есть и его его не заметил, то можно этот удалить. Я не обижусь :)