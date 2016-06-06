Здравствуйте.

Прошу исправить стандартное поведение программы при запуске поиска по сочетанию горячих клавиш. Например запускаю я макрос «Найти в Яндексе», открывается новая вкладка с поиском. Однако, если в момент вызова макроса я нахожусь в приватном окне Firefox, новая вкладка с поиском всё равно откроется среди вкладок обычного (не приватного) окна.

Варианты решения:

а) добавить ещё одно сочетание клавиш для поиска, который по умолчанию всегда будет открывать поиск в приватной вкладке (или хотя бы в приватном окне);

б) добавить галку настройки, которая задаёт для макроса поведение по умолчанию: • в обычной вкладке, • в приватной вкладке;

в) определять по текущей принадлежности вкладки или окна, если макрос срабатывает из приватной вкладки, то и поиск открывать в приватной. При этом если поиск производится не из браузера, то использовать для открытия поиска тип последней активной вкладки, в которой работал пользователь;

г) если у пользователя не открыто ни одного приватного окна и ни одной приватной вкладке, действовать как сейчас, открывать поиск в обычной вкладке. Если же у пользователя есть открытые приватные окно или вкладка, то при срабатывании горячих клавиш, задавать дополнительный вопрос какую вкладку для поиска использовать. Или, если есть открытые приватные окна или вкладки, всегда использовать по умолчанию приватный поиск.