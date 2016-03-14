Punto (Версия 4.2.2 от 24.02.2016) не работает в редакторе Notepad++ (v 6.9).

При этом работает в обычном notepad от ms, да и вообще во всех остальных программах.

- В настройках у Punto notepad++ не стоит в программах исключениях.

- При смене раскладки: если активна программа notepad++, то punto не отображает, что раскладка сменилась.

https://yadi.sk/i/6IW0nu1wqRvuY

если раскладка меняется в любой другой программе - то punto меняет раскладку синхронно, всё нормально.