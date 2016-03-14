Проблема в следующем: во время игры в World of Warships происходит постоянные переключения раскладки, ведь в игре задействованы клавиши клавиатуры. Из-за переключений подвисает игра на несколько секунд, а в худшем случае вообще выкидывает из неё....Есть решения? Спасибо!
Планируется ли добавить пункт "Запоминать раскладку для каждого приложени"?
Пробовал добавлять в исключения - все равно не реагирует. Если набираю на русской раскладке - переключает на английскую. Если набираю на английской - на русскую не переключает. ОС Windows 10, Firefox 45.0.1. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как это исправить?
Punto (Версия 4.2.2 от 24.02.2016) не работает в редакторе Notepad++ (v 6.9).
При этом работает в обычном notepad от ms, да и вообще во всех остальных программах.
- В настройках у Punto notepad++ не стоит в программах исключениях.
- При смене раскладки: если активна программа notepad++, то punto не отображает, что раскладка сменилась.
https://yadi.sk/i/6IW0nu1wqRvuY
если раскладка меняется в любой другой программе - то punto меняет раскладку синхронно, всё нормально.