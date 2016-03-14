Клуб Punto Switcher

март 2016
Постоянные переключения во время игры
14 марта 2016, 19:42

Проблема в следующем: во время игры в World of Warships происходит постоянные переключения раскладки, ведь в игре задействованы клавиши клавиатуры. Из-за переключений подвисает игра на несколько секунд, а в худшем случае вообще выкидывает из неё....Есть решения? Спасибо!

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Запоминание раскладок в разных приложениях
18 марта 2016, 11:11

Планируется ли добавить пункт "Запоминать раскладку для каждого приложени"?

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настройки
Вместо "фпс" - "agc"
20 марта 2016, 12:53

Пробовал добавлять в исключения - все равно не реагирует. Если набираю на русской раскладке - переключает на английскую. Если набираю на английской - на русскую не переключает. ОС Windows 10, Firefox 45.0.1. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как это исправить?

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Punto не работает только в Notepad++
25 марта 2016, 13:57

Punto (Версия 4.2.2 от 24.02.2016) не работает в редакторе Notepad++ (v 6.9). 

При этом работает в обычном notepad от ms, да и вообще во всех остальных программах. 

- В настройках у Punto notepad++ не стоит в программах исключениях. 

- При смене раскладки:  если активна программа notepad++, то punto не отображает, что раскладка сменилась. 

https://yadi.sk/i/6IW0nu1wqRvuY

если раскладка меняется в любой другой программе - то punto меняет раскладку синхронно, всё нормально. 

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