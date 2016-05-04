Основные задачи Punto Switcher – это удобство и экономия времени пользователя. Мы изучаем паттерны работы пользователей и создаем более удобный и простой интерфейс для взаимодействия с компьютером. Технологии, которые служат этой цели, мы группируем под условным названием "Блиц".

Одним из распространенных паттернов является поиск информации в интернете. Обычно это довольно сложный процесс – нужно запустить браузер, в нём открыть новую вкладку с поисковой системой, ввести запрос и нажать Enter. Это слишком долго. Мы придумали, как сделать поиск быстрее и удобнее.

Теперь достаточно просто начать набирать запрос на клавиатуре. Не нужно никаких горячих клавиш – Punto Switcher сам поймет, когда вам нужен поиск, и мгновенно покажет поисковую строку с умными подсказками – например, с прогнозом погоды или переводом незнакомого слова. По нажатию Enter можно быстро перейти на страницу с результатами. Эту технологию поиска без лишних кликов мы называем "Поиск отовсюду".

Если же вы хотите найти определение или уточнить значние уже написанного слова, то для этого будет достаточно дважды кликнуть на него. Это вторая технология, которую мы называем "SearchClick".

Просим скачать и установить Punto Switcher, чтобы узнать о новинках больше и попробовать их в деле. Пока что это бета-версия, и мы будем очень рады вашим комментариям и замечаниям :)

С помощью обеих технологий вы сможете мгновенно переходить к поиску в Яндексе, находясь при этом в любой программе.

О проблемах пишите напрямую разработчикам: punto-switcher@yandex.ru

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