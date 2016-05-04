Здравствуйте, уважаемые пользователи и разработчики!
У меня есть предложение по вашей программе.
.Предисловие
Работаю менеджером, сижу в офисе, постоянно деловая переписка, заявки, заказы, отчеты, статистика, сбор и обработка информации... Печатаю очень много!
.Пожелание
Добавьте пожалуйста счетчики слов, символов, набранных на клавиатуре за выбранный период (день, неделя, месяц). Скорее всего у вас уже есть такие счетчики необходимо только сделать вывод значения переменной например на новой вкладке "статистика". Так же было бы неплохо сделать счетчик сделаных кликов ЛКМ и ПКМ.
.Преимущества:
..Со стороны пользователя:
1. В конце тяжелого трудового дня подвести итоги, ради любопытства, посмотреть сколько всего сделал. Посоревноваться с коллегой по работе, кто больше "работает".
2. Наглядно буду видеть пользу от вашей программы. и ощущать её вес, в переводе на сэкономленное время.
..Со стороны разработчика:
3. В своей рекламе сможете указывать реальне данные по кол-вам исправлений и умножив на среднее время затраченно на исправления, будете хвалиться что ежеднено вы помогаете экономить N млрд. часов Y пользователям.
Или перевести в чашки кофе... типа: "Вы можете позволить себе дополнительно 2 чашки кофе и круасан))"
.Мысли
Это как внутриигровой рейтинг. Каждый сотрудник к концу дня будет иметь свой рейтинг например: (сумма нажатых всех клавиш клавиатуры и мыши), (кол-во набранных слов).
например будет пункт кол-во совершенных ошибок за весь день, с построением графика и чем меньше - тем лучше. Можно наблюдать за прогрессом например для начинающих только печатать на клавиатуре...
Все это дело соответственно синхронизировать с аккаунтом ...@yandex.ru, и вести общую статистику со всех устройств домашних и рабочих...