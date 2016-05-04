Клуб Punto Switcher

май 2016
Правило перестановки знаков препинания.
4 мая 2016, 17:20

Здравствуйте.

Не знаю, многим ли знакомо такое: при быстром наборе текста, нередко знаки препинания ставятся некорректно - они должны проставляться слитно со словом слева и отстоять на один пробел от слова справа, а бывает, получается или наоборот, или того-хуже, пробелы с двух сторон.

"Мал золотник ,да дорог" -> "Мал золотник, да дорог"

Попытался в автозамене добавить правило, но не смог. Вот бы такое расширение функционала автозамены!

Спасибо.

6 комментариев
Punto Switcher for Mac 2.0.0 (beta) с технологией "Блиц"
11 мая 2016, 22:08

Основные задачи Punto Switcher – это удобство и экономия времени пользователя. Мы изучаем паттерны работы пользователей и создаем более удобный и простой интерфейс для взаимодействия с компьютером. Технологии, которые служат этой цели, мы группируем под условным названием "Блиц". 

Одним из распространенных паттернов является поиск информации в интернете. Обычно это довольно сложный процесс – нужно запустить браузер, в нём открыть новую вкладку с поисковой системой, ввести запрос и нажать Enter. Это слишком долго. Мы придумали, как сделать поиск быстрее и удобнее.

Теперь достаточно просто начать набирать запрос на клавиатуре. Не нужно никаких горячих клавиш – Punto Switcher сам поймет, когда вам нужен поиск, и мгновенно покажет поисковую строку с умными подсказками – например, с прогнозом погоды или переводом незнакомого слова. По нажатию Enter можно быстро перейти на страницу с результатами. Эту технологию поиска без лишних кликов мы называем "Поиск отовсюду".

Если же вы хотите найти определение или уточнить значние уже написанного слова, то для этого будет достаточно дважды кликнуть на него. Это вторая технология, которую мы называем "SearchClick".

Просим скачать и установить Punto Switcher, чтобы узнать о новинках больше и попробовать их в деле. Пока что это бета-версия, и мы будем очень рады вашим комментариям и замечаниям :)

С помощью обеих технологий вы сможете мгновенно переходить к поиску в Яндексе, находясь при этом в любой программе.

О проблемах пишите напрямую разработчикам: punto-switcher@yandex.ru
Скачать с Яндекс.Диска

2 комментария
Punto Switcher,Mac OS X,beta,тестирование
Баг: При переключении раскладки полностью зависает одна программа (не Punto Switcher)
12 мая 2016, 08:32

Upd: Вышел Lazarus v1.6 - в нем не зависает, так-что баг можно закрывать.

----

Версия: 4.2.2 от 24.02.2016 сборка 1034.

(также проверял на 3 версии - тоже самое)

Версия ОС: Win7 x64, Win10 x64.

Воспроизводимость ошибки: 100%.

Ошибка:

Запущенна программа Lazarus IDE (среда разработки FreePascal). Если Lazarus IDE активен (в фокусе), то при переключении раскладки он сразу зависает и не реагирует на нажатия (акна делаются "серыми", в списке задач пишется "не отвечает"). Программа не отвисает - приходится ее завершать. Никаких сообщений об ошибках не выводится. Зависает сразу при нажатии кнопки переключения раскладки, без задержек, зависает всегда.

Переключение раскладки настроено на CapsLock.

(Когда Punto Switcher не запущен ничего разумеется не зависает.)

Запуски Punto Switcher и Lazarus под админом, в режиме совместимости, и прочее к успеху не привели.

Баг проверялся на версии Lazarus v1.4.4 (32 bit), Typhon32* v5.5 (32 bit), Typhon64 v5.5 (64 bit). Зависает одинаково и на 32 и на 64-битной версии программе.

(* Typhon - почти аналогичный форк проекта Lazarus).

Сайт программы: http://lazarus-ide.org/

Скачать Lazarus IDE: http://sourceforge.net/projects/lazarus/files/Lazarus%20Windows%2064%20bits/Lazarus%201.6/lazarus-1.6.0-fpc-3.0.0-win64.exe/download

7 комментариев
Счетчик Слов/символов.
19 мая 2016, 17:30

Здравствуйте, уважаемые пользователи и разработчики!

У меня есть предложение по вашей программе.

.Предисловие

Работаю менеджером, сижу в офисе, постоянно деловая переписка, заявки, заказы, отчеты, статистика, сбор и обработка информации... Печатаю очень много!

.Пожелание

Добавьте пожалуйста счетчики слов, символов, набранных на клавиатуре за выбранный период (день, неделя, месяц). Скорее всего у вас уже есть такие счетчики необходимо только сделать вывод значения переменной например на новой вкладке "статистика". Так же было бы неплохо сделать счетчик сделаных кликов ЛКМ и ПКМ.

.Преимущества:

..Со стороны пользователя:

1. В конце тяжелого трудового дня подвести итоги, ради любопытства, посмотреть сколько всего сделал. Посоревноваться с коллегой по работе, кто больше "работает".

2. Наглядно буду видеть пользу от вашей программы. и ощущать её вес, в переводе на сэкономленное время.

..Со стороны разработчика:

3. В своей рекламе сможете указывать реальне данные по кол-вам исправлений и умножив на среднее время затраченно на исправления, будете хвалиться что ежеднено вы помогаете экономить N млрд. часов Y пользователям.

Или перевести в чашки кофе... типа: "Вы можете позволить себе дополнительно 2 чашки кофе и круасан))"

.Мысли

Это как внутриигровой рейтинг. Каждый сотрудник к концу дня будет иметь свой рейтинг например: (сумма нажатых всех клавиш клавиатуры и мыши), (кол-во набранных слов).

например будет пункт кол-во совершенных ошибок за весь день, с построением графика и чем меньше - тем лучше. Можно наблюдать за прогрессом например для начинающих только печатать на клавиатуре...

 Все это дело соответственно синхронизировать с аккаунтом ...@yandex.ru, и вести общую статистику со всех устройств домашних и рабочих... 

6 комментариев