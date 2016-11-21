Доброго времени суток уважаемы разработчики и сообщество. С момента перехода на mac ломаю голову над тем, на какую горячую клавишу повесить переключение раскладки. В основном, я использую Punto в ручном режиме + настройка переключения языка по Ctrl+Shift. Стандартный Alt не подходит так как конфликтует с некоторыми горячими клавишами IDE, пробовал на Cmd+Пробел - не пошло + в новой версии macOS на этой сочетании висит вызов Spotlight. Ctrl+Пробел так же нужен для IDE. Меня бы устроил старый добрый F12, но на macOS установить эту клавишу не получается в программе.

Собственно, вопросов 2 и они взаимоисключающие:

Можно ли как то повесить Punto на F12? Какиме горячие клавиши кроме стандартного Alt вы используете?

Спасибо за внимание.