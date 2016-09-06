Клуб Punto Switcher

сентябрь 2016
Попап "Правила переключения" - сделать опцию в настройках по непоказу
6 сентября 2016, 11:52

Очень раздражает этот поп-ап, тем более что я не пользуюсь исключениями.

Хотелось бы иметь возможность в настройках программы поставить чекбокс, при наличии которого этот поп-ап, даже при инициирующем его триггере, не появлялся бы.

11 комментариев
Сч-ф меняется на сч-a
22 сентября 2016, 18:48

Написание сокращения от счет-фактуры, это боль всех бухгалтеров - пользователей Пунто Свитчера. Если создать правило для сч-ф, то оно не работает. Работает только если создать правило для одной буквы ф.

Хотя мне не ясно, почему ф по умолчанию переводитсья в а?

3 комментария
Плавающий индикатор в Windows 10
28 сентября 2016, 14:08

Уважаемые господа!

После обновления MS Windows 7 64x на Windows 10 пропал плавающий индикатор, который находился в определенном месте экрана. Он присутствует только во всплывающем окне в трее. Попытки восстановить его видимость путем включения/отключения соответствующей опции в настройках к  успеху не привели. Версия PS 4.2.6 (сборка 1275). У кого-то такой эффект наблюдается?

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Windows 10 64x (1607 сборка 14393.187) сообщает что программа Punto Switcher 4.2.6 была удалена