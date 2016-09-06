Очень раздражает этот поп-ап, тем более что я не пользуюсь исключениями.
Хотелось бы иметь возможность в настройках программы поставить чекбокс, при наличии которого этот поп-ап, даже при инициирующем его триггере, не появлялся бы.
Очень раздражает этот поп-ап, тем более что я не пользуюсь исключениями.
Хотелось бы иметь возможность в настройках программы поставить чекбокс, при наличии которого этот поп-ап, даже при инициирующем его триггере, не появлялся бы.
Написание сокращения от счет-фактуры, это боль всех бухгалтеров - пользователей Пунто Свитчера. Если создать правило для сч-ф, то оно не работает. Работает только если создать правило для одной буквы ф.
Хотя мне не ясно, почему ф по умолчанию переводитсья в а?
Уважаемые господа!
После обновления MS Windows 7 64x на Windows 10 пропал плавающий индикатор, который находился в определенном месте экрана. Он присутствует только во всплывающем окне в трее. Попытки восстановить его видимость путем включения/отключения соответствующей опции в настройках к успеху не привели. Версия PS 4.2.6 (сборка 1275). У кого-то такой эффект наблюдается?