Клуб Punto Switcher

август 2017
Не работает автоматическое переключение раскладки в Microsoft Edge
1 августа 2017, 12:55

Windows 10 Pro, 1703, 15063.483

Punto: Версия 4.3.6 от 17.02.2017, сборка 1853

В Microsoft Edge не работает автоматическое изменение раскладки клавиатуры. Да и принудительное (по нажатию на клавишу PauseBreak) тоже. 

Microsoft Edge не поддерживается текущией версией Punto Switcher?

10 комментариев
Буква "Ё" вместо запятой
3 августа 2017, 09:42

Поставила галочку "ставить запятую по двойному пробелу" - в русской раскладке вставляется буква "Ё". Установлена раскладка "Русская (машинопись)" :( почините, плз. Фича удобная, на латинице работает, раскладку на стандартную русскую менять не хочу.

Спасибо.

1 комментарий
Заисает Скайп
4 августа 2017, 18:43

Заисает Скайп в составе Windows 10 Про х64 при попытке исправить раскладку букв нажатием клавиши Pause/Break

4 комментария
Не могу найти настройки программы.
4 августа 2017, 18:54

Правой кнопкой открываются настройки папки, а не настройки программы

1 комментарий
Программа сегодня перестала работать на Windows 10
4 августа 2017, 18:55

Версия  Windows  10.0.14393

Версия программы 4.3

Программа просто перестала переключать клавиатуру во всех приложениях... стало очень грустно (((

1 комментарий
Пропал список программ-исключений
4 августа 2017, 18:55

Это полбеды. Но при нажатия окошка "по заголовку окна" никакие запущенные программы не отображаются. Win 10

1 комментарий
Проблема с программами-исключениями
4 августа 2017, 18:56

Здравствуйте!

Очень люблю переключать раскладку одной клавишей, для чего и завёл себе Punto Switcher. Переключаю по CapsLock.

Если добавить какое-нибудь приложение в исключение, то для этого приложения функция автопереключения раскладки не будет работать. Но у меня она и так отключена. Я ей просто не пользуюсь. А вот что было бы полезно — вообще не взаимодействовать с программами-исключениями. Даже раскладку там не переключать. В настройках в разделе «Устранение проблем» я нашёл соответствующую галочку — «Не взаимодействовать с программами-исключениями». Но смысл этой настройки для меня остался неясен, потому что даже с этой галочкой программа продолжает пытаться переключать мне раскладку по CapsLock. Это иногда мешает, а некоторые приложения из-за этого зависают.

Что тут можно предпринять?

6 комментариев
Подвисания в стандартном приложении Sticky Notes
4 августа 2017, 19:05

Система: Windows 10 x64. стандартное приложение Sticky Notes

Версия Punto Switcher: 4.3.6 

При запущенном Punto Switcher, происходят подвисания в приложении Sticky Notes - если, например, что-то копировать из заметок в буфер обмена, или попробовать переключить раскладку текста, выделенного в заметке.

При этом подвисает как приложение Sticky Notes, так и сам Punto Switcher.

Воспроизводится стабильно. Добавление в список программ-исключений не помогло.

Если Punto Switcher не запущен, проблем с копированием текста из заметок не возникает.

2 комментария
Caps Lock
8 августа 2017, 14:31

Пользуюсь ПС по работе, часто приходится писать капсом то по-русски, то по-английски, в режиме капс-лок программа некорректно "переводит" знаки препинания и цифры.

Нет комментариев
Тихая установка с отказом от элементов яндекса и браузера
8 августа 2017, 14:32

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, каким образом осуществить тихую установку без яндекс.браузера и элементов яндекса? 

3 комментария
Включение индикатора Scroll Lock
8 августа 2017, 16:40

Подобный функционал реализован в Linux Mint.

При включении русской раскладки включается индикатор клавиатуры Scroll Lock. Это очень удобно например при отключенном автопереключении (в CMD и др. программах-исключениях).

Есть ли возможность включить это в Punto?

Нет комментариев
Дайте в опенсоурс!
8 августа 2017, 16:42

Уважаемые сотрудники Яндекса.

Вы сделали огромную работу, и я, наблюдая последние годы за развитием Punto Switcher'а - очень этому рад. я пользовался этой программой еще когда она не была вашей.
К сожалению, в Punto есть генетическая травма: она не подходит ни для программистов, ни для администраторов. Потому что когда я устанавливаю пунто и пытаюсь набрать пароль в терминале, а пунто мне в этот момент решает что как раз хорошо бы переключить раскладку - я просто зверею.
Я представляю, какие советы Вы мне сможете дать. Добавить программу "терминал" в исключения. Отключить автопереключение раскладки.
Это всё прекрасно, и это устраивает 95 - 99% пользователей.
Но я по прежнему хочу странного. Мне вообще не нужны все возможности программы, кроме одной: чтобы если я ошибся и не переключил раскладку - я мог выделить текст, нажать волшебную кнопку "Pause/Break" - и мне бы выделенный текст перекодировался (из русских букв в английские, и наоборот).
Вот эта возможность у вас не работает. Я облазил все настройки. я пепезагружил Пунто 20-25 раз. я попробовал, наверное, раз 100 переключить раскладку таким способом, который я описал. Это срабатывает примерно один раз на 4-5 попыток.
Это неприемлемо.
Не могли бы Вы выложить искодники в открытый доступ, чтобы те отщепенцы, которым программа нравится, могли сделать свой форк и в нём добиться хорошей работы тех функций, которые нам, отщепенцам, так нужны?
Спасибо.

С уважением, 


Константин  ( konst-dav@yandex.ru )

26 комментариев
исключения
9 августа 2017, 15:35

Здравствуйте!

При 2-кратном ручном переключении раскладки после автоматического переключения и изменения текста приложением, приложение предлагает сохранить введённое сочетание в исключения, после ввода и нажатия ОК исключение не сохраняется и ситуация повторяется, при этом при ручном вводе исключения в настройках приложения оно сохраняется и более не переключает раскладку автоматически. В ранних версиях такой проблемы не было, ОС - win 10.

почта для связи: m.m.naumov54@gmail.com

Спасибо!

5 комментариев
проблема,исключения
Punto не дружит с BlueStacks и это плохо
9 августа 2017, 18:23

То есть, возможно, это BlueStacks такой хитроумный, что он как-то по-своему на винде работает, но. Если происходит хоть одно автоматическое переключение во время работы в BlueStacks, приходится киллить его через диспетчера и запускать заново, потому что все - мышь пропала, клава в программе не работает НИКАКАЯ, полный швах, короче. Hope, you'll fix it :)

4 комментария
Ненужное переключение языка после автозамены
9 августа 2017, 18:26

Здравствуйте!
Использую следующее сокращение(атвозамену) con=>console.log([курсор]);
Собственно сама автозамена срабатывает, но после этого всегда(!) происходит переключение раскладки с английской на русскую.

22 комментария
багрепорт,автозамена
НЕ пашет дневник. Вообще.
10 августа 2017, 11:05

НЕ пашет дневник. Вообще. Он включен (см. картинка поста), но ничего не записывает. Что делать?

5 комментариев
дневник,не работает
MacOS High Sierra
11 августа 2017, 19:04

В версии MacOS High Sierra бета-версия 10.13 не работает.

Работает только если выделить и нажать option

Когда ожидать выхода новой версии? 

35 комментариев
Проблема с автозаменой знака ₽
11 августа 2017, 19:05

Коллеги, приветствую!

Очень часто в работе приходится использовать символ ₽. Забиндил его на сочетание "рр", однако когда прожимаю "рр" и жму пробел — у меня появляется символ "8". Я что-то не так делаю или как это можно исправить? 

Заранее спасибос!

Если я отписался не там — перенаправьте меня :)) 

3 комментария
Зависает на повышенном использовании CPU
19 августа 2017, 00:25

   Зависает регулярно (раз в несколько дней) использование CPU на 50% "Пунто свитчером" (версия - последняя). После принудительного окончания процесса - работает нормально. Windous 7. Что это значит и как с этим бороться?

3 комментария
Внезапное трёхязычие
19 августа 2017, 00:27

Только что случилось диво дивное, в двухязыковой системе (лично проверил, новые языки в "десятку" без предупреждений с её стороны поставить нельзя, да и вообще в моём случае разрешено только один дополнительный пакет поставить, и разумеется английский) Пунто начал показывать три языка, французский добавил. Я примерно засёк этот момент - когда через автозамену поставил знак е с ударением - е́. И вот теперь редкие переключения через паузу/бреак стали двойными и я почувствовал, как это неудобно. Языковую панель винды я отключал, так как у Пунто индикатор удобнее, посему решил вернуть и проверить, будет ли и она французский показывать. Показывает. И даже при выключенном Пунто показывает. А языковых пакетов два. Чудно. Возможно, ребут поможет, но он будет ещё нескоро.

Короче, можно ли в Пунто сделать собственную опцию выбора языков, чтобы такой странный баг не вылезал больше?

5 комментариев
три раскладки,внезапно,моар опций