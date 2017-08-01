Здравствуйте!

Очень люблю переключать раскладку одной клавишей, для чего и завёл себе Punto Switcher. Переключаю по CapsLock.

Если добавить какое-нибудь приложение в исключение, то для этого приложения функция автопереключения раскладки не будет работать. Но у меня она и так отключена. Я ей просто не пользуюсь. А вот что было бы полезно — вообще не взаимодействовать с программами-исключениями. Даже раскладку там не переключать. В настройках в разделе «Устранение проблем» я нашёл соответствующую галочку — «Не взаимодействовать с программами-исключениями». Но смысл этой настройки для меня остался неясен, потому что даже с этой галочкой программа продолжает пытаться переключать мне раскладку по CapsLock. Это иногда мешает, а некоторые приложения из-за этого зависают.

Что тут можно предпринять?