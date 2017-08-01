Уважаемые сотрудники Яндекса.
Вы сделали огромную работу, и я, наблюдая последние годы за развитием Punto Switcher'а - очень этому рад. я пользовался этой программой еще когда она не была вашей.
К сожалению, в Punto есть генетическая травма: она не подходит ни для программистов, ни для администраторов. Потому что когда я устанавливаю пунто и пытаюсь набрать пароль в терминале, а пунто мне в этот момент решает что как раз хорошо бы переключить раскладку - я просто зверею.
Я представляю, какие советы Вы мне сможете дать. Добавить программу "терминал" в исключения. Отключить автопереключение раскладки.
Это всё прекрасно, и это устраивает 95 - 99% пользователей.
Но я по прежнему хочу странного. Мне вообще не нужны все возможности программы, кроме одной: чтобы если я ошибся и не переключил раскладку - я мог выделить текст, нажать волшебную кнопку "Pause/Break" - и мне бы выделенный текст перекодировался (из русских букв в английские, и наоборот).
Вот эта возможность у вас не работает. Я облазил все настройки. я пепезагружил Пунто 20-25 раз. я попробовал, наверное, раз 100 переключить раскладку таким способом, который я описал. Это срабатывает примерно один раз на 4-5 попыток.
Это неприемлемо.
Не могли бы Вы выложить искодники в открытый доступ, чтобы те отщепенцы, которым программа нравится, могли сделать свой форк и в нём добиться хорошей работы тех функций, которые нам, отщепенцам, так нужны?
Спасибо.
С уважением,
Константин ( konst-dav@yandex.ru )