Клуб Punto Switcher

февраль 2017
Punto Switcher. Превращение числа в текст
15 февраля 2017, 22:00

В автоматическом переключателе клавиатуры Punto Switcher есть опции о которых пользователи иногда не знают. Например, можно произвести «Преобразование числа в текст» с помощью назначенной пользователем комбинации клавиш.

Бухгалтер, в течение дня, может заполнять сотни финансовых документов в которых число должно быть написано прописью. Число 121573-82 должно выглядеть так — «Сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 82 копейки».

Для написания такой расшифровки из 60 знаков в среднем потребуется 30 секунд. Если нужно в день создавать 100 таких документов, то на это в день будет потрачено 3000 секунд, а это 50 минут.

Если у вас есть знакомые которым приходится каждый день этим заниматься, пожалуйста, расскажите им об этой полезной возможности Punto Switcher выделять цифры и одним нажатием назначенных клавиш превращать эти цифры в текст, причем, без ошибок и опечаток!

Назначить комбинацию клавиш на это действие можно в «Настройках» программы в разделе «Горячие клавиши» — «Преобразование числа в текст».

Каждый, раз пользуясь этой опцией, они будут поминать вас добрым словом! Пожалуйста, поделитесь с друзьями.

Скачать можно отсюда: https://yandex.ru/soft/punto/win/

23 комментария
фичи,Punto Switcher,Windows,lifehack,лайфхак
Punto Switcher for Windows 4.3.6 (beta)
27 февраля 2017, 16:18

Бета-версия Punto Switcher 4.3.6 от 27 февраля 2017 в ней:

  • Устранены проблемы сброса настроек.
  • Обновлены правила переключения.

Для подписки на получение бета версий, выберите: 
Настройки -> Общие -> Автоматически устанавливать бета-версии.

Пожалуйста, пишите нам о проблемах: punto-switcher@yandex.ru 

Спасибо, всем, кто нам помогает! 

Скачать с Яндекс.Диска

13 комментариев