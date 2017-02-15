В автоматическом переключателе клавиатуры Punto Switcher есть опции о которых пользователи иногда не знают. Например, можно произвести «Преобразование числа в текст» с помощью назначенной пользователем комбинации клавиш.

Бухгалтер, в течение дня, может заполнять сотни финансовых документов в которых число должно быть написано прописью. Число 121573-82 должно выглядеть так — «Сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 82 копейки».

Для написания такой расшифровки из 60 знаков в среднем потребуется 30 секунд. Если нужно в день создавать 100 таких документов, то на это в день будет потрачено 3000 секунд, а это 50 минут.

Если у вас есть знакомые которым приходится каждый день этим заниматься, пожалуйста, расскажите им об этой полезной возможности Punto Switcher выделять цифры и одним нажатием назначенных клавиш превращать эти цифры в текст, причем, без ошибок и опечаток!

Назначить комбинацию клавиш на это действие можно в «Настройках» программы в разделе «Горячие клавиши» — «Преобразование числа в текст».

Каждый, раз пользуясь этой опцией, они будут поминать вас добрым словом! Пожалуйста, поделитесь с друзьями.

Скачать можно отсюда: https://yandex.ru/soft/punto/win/