Клуб Punto Switcher

январь 2017
Сделать равноправными Alt+Shift и Shift+Alt переключения раскладки
16 января 2017, 12:36

В принципе, можно аккуратно нажимать Alt+Shift и проблем не будет. Но зачастую случаются ошибочные нажатия Shift+Alt, после которых приложения переходят в Alt-режим (каждая клавиша теперь выполняет какую либо команду). Отменяется этот режим повторным нажатием Alt, Esc и некоторыми другими действиями.

Так вот, предлагаю разработчикам приложения исправить эту проблему Windows.

Это можно сделать, например так:

  1. после обнаружения нажатия Shift+Alt нажимать следом  Alt;
  2. перехватывать сочетание Shift+Alt и заменять его на Alt+Shift;

Если у Вас такая же проблема – напишите комментарий

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Сохранение настроек автозамены
20 января 2017, 14:11

Добрый день! Скажите, пожалуйста, возможно ли сохранить настройки автозамены при установке PS на другой компьютер? Есть ли специальный файл, который хранит данные настроек? Возможно ли его скопировать и перенести потом куда следует?

У меня накопилась ограмная база автозамен, облегчающих мне набор текста, не хочу её каждый раз набирать руками.

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Не запускаются некоторые игры в Origin
26 января 2017, 12:34

Сначала долго грешил на Windows и драйвера, но после очередной переустановки, случайно заметил, что именно после установки и запуска Punto Switcher, перестают запускаться некоторые игры в Origin. Если закрыть Punto Switcher, эти же игры запускаются без проблем. Не знаю каким образом Punto на них влияет, но очень хотелось бы избавиться от этого неприятного бага.

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