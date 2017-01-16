В принципе, можно аккуратно нажимать Alt+Shift и проблем не будет. Но зачастую случаются ошибочные нажатия Shift+Alt, после которых приложения переходят в Alt-режим (каждая клавиша теперь выполняет какую либо команду). Отменяется этот режим повторным нажатием Alt, Esc и некоторыми другими действиями.

Так вот, предлагаю разработчикам приложения исправить эту проблему Windows.

Это можно сделать, например так:

после обнаружения нажатия Shift+Alt нажимать следом Alt; перехватывать сочетание Shift+Alt и заменять его на Alt+Shift;

Если у Вас такая же проблема – напишите комментарий