Доброго! :) Хочу поблагодарить за программу, которой пользуюсь лет десять, как минимум. Всё же, в ней есть несколько недоработок, которые очень бы не хотелось видеть в данном продукте.

1. Галочки (они же "чекбоксы"). Во множестве программ при нажатии левой мыши на описании настройки рядом с квадратиком для галочек, его позиция меняется. Тут же и в самой программе и при её установке надо ткнуть ИМЕННО на мелкий квадратик. Особенно это раздражает если у человека проблемы с моторикой рук - гораздо легче ведь ткнеуть на текст рядом, нежели нацелиться на сам квадратик.

2. Распознавание доменов. Очень бы хотелось, чтобы программа автоматом распознавала домены в окончаниях слов и, если обнаруживала бы, что слово оканчивается на "юкг", "юсщь", "юьв" "югф" "ютуе" и пр., автоматом бы понимала, что это домен и поступала бы соответственно.

3. Игровые сокращения. Программа упорно не желает принимать такие сокращения, как "gg wp" (good game well played), "gl hf" "good luck have fun" и пр. Также удивляет то, что программа упорно переводит слово "Tekken" (название популярной игровой серии) в слово "Еуллут".

Вроде бы всё, что меня огорчает в программе. Ну ещё бы, разумеется, хотелось бы более удобный инструмент переноса настроек программы (а также правил транслита, исключений и пр.), а то после переустановки винды приходится со всем этим играться лишнее время. А так нажал бы "Экспорт настроек", выбрал бы файлик нужный и усё.

Ещё раз спасибо за программу, которая сэкономила кучу времени и нервов. Удачи! :) С уважением, Ярослав.