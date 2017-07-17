Предположительно, после перехода на версию 4.3.6 программа перестала работать в режиме ручного переключения в Windows XP. В автоматическом режиме раскладка текста меняется. В ручном не хочет. Курсор дергается туда сюда но ничего не меняет. Не работает также смена раскладки выделенного текста с клавишей шифт и смена регистра с клавишей альт. Пробовал полностью сносить программу и ставить заново. Не работает нигде, даже в блокноте. Выводится подсказка в левом верхнем углу экрана "Отмена невозможна".
Windows 10 (Microsoft Windows [Version 10.0.14393]),
Opera 46.0.2597.46 (PGO) ,
Punto Switcher Версия 4.3.6 от 17.02.2017 сборка 1853,
Если автопереключение выключено (а у меня всегда оно выключено), не работает стандартное переключение по Alt-Shift и указанное в программе левый Ctrl.
Если автопереключение включено - то работает,
Если переключать в полях ввода на странице - то работает.
При установке вин10 и установки PS перестало работать переключение выделенного текста и давно написанных слов, в настройках не нашел включение данной функции.
Break, Shift+Break для выделенного, сменить раскладку в буфере - остается оригинальный текст.
Если происходит автосмена раскладки - введенный текст стирается.
Alt+Break / Alt+Scroll Lock работает.
Проверял в Notepad++ 7.4.2, Chrome 59, меню Пуск
Windows 7 7601
Punto 4.3.6
Добрый день.
Windows 7
Punto Switcher Версия 4.3.6 от 17.02.2017 сборка 1853
Пытаюсь настроить punto switcher так, чтобы, допустим, слово "rtas" не переводилось в другую раскладку. Но правила не срабатывают, и я постоянно получаю "кефы".
Что можно с этим сделать?
Дорогие друзья, пользователи Punto Switcher!
С 1 июня 2017 года я больше не занимаюсь разработкой Punto, вся работа по поддержанию программы с этого момента будет вестись внутри Яндекса. Постараюсь быть полезен пользователям в клубе. Спасибо Яндексу за многолетнюю поддержку, а пользователям за преданность программе, помощь в её улучшении и разработке.
Сергей Москалев
Punto Switcher
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы после автозаменяяемого слова был пробел.
Сама автозамена у меня срабатывает по клавише пробел. В редакторе галка запомнить позицию курсора установлена и после заменяемого слова проставлен пробел.
По факту получается что на пробел мне надо нажимать два раза 1 срабатывает автозамена, а 2 раз я ставлю пробел после этой замены.
Доброго! :) Хочу поблагодарить за программу, которой пользуюсь лет десять, как минимум. Всё же, в ней есть несколько недоработок, которые очень бы не хотелось видеть в данном продукте.
1. Галочки (они же "чекбоксы"). Во множестве программ при нажатии левой мыши на описании настройки рядом с квадратиком для галочек, его позиция меняется. Тут же и в самой программе и при её установке надо ткнуть ИМЕННО на мелкий квадратик. Особенно это раздражает если у человека проблемы с моторикой рук - гораздо легче ведь ткнеуть на текст рядом, нежели нацелиться на сам квадратик.
2. Распознавание доменов. Очень бы хотелось, чтобы программа автоматом распознавала домены в окончаниях слов и, если обнаруживала бы, что слово оканчивается на "юкг", "юсщь", "юьв" "югф" "ютуе" и пр., автоматом бы понимала, что это домен и поступала бы соответственно.
3. Игровые сокращения. Программа упорно не желает принимать такие сокращения, как "gg wp" (good game well played), "gl hf" "good luck have fun" и пр. Также удивляет то, что программа упорно переводит слово "Tekken" (название популярной игровой серии) в слово "Еуллут".
Вроде бы всё, что меня огорчает в программе. Ну ещё бы, разумеется, хотелось бы более удобный инструмент переноса настроек программы (а также правил транслита, исключений и пр.), а то после переустановки винды приходится со всем этим играться лишнее время. А так нажал бы "Экспорт настроек", выбрал бы файлик нужный и усё.
Ещё раз спасибо за программу, которая сэкономила кучу времени и нервов. Удачи! :) С уважением, Ярослав.
Собственно, все сказано в загаловке поста. Пробел отлючается и очень мешает автозамена по нему, а вот почему нельзя отключить Enter — то же самое, по сути. Автозамена делается осознанно по правилу и клавиша Tab в этом плане очень удобна! А вот Enter совершенно излишен для этого. Надо вставить символ, нажимаешь ввод и бац автозамена — ну что к чему… Если бы хотел, сам сделал автозамену, излишняя автоматизация здесь совершенно ни к чему. Это абсолютно осознанное действие по заранее написанным правилам для удобства и ускорения часто вводимого текста. Не нужен здесь Enter! Либо, отдельной настройкой сделайте, но я думаю, он многим мешает, кто быстро набирает с помощью клавиатуры. А отвлекаться на отмену с помощью паузы, тоже совершенно не то. Ха ха! Причем проверил сейчас — отменить то и невозможно!))) Очень непродуманный момент. Уберите совсем этот Энтер лучше.
Я просто не могу в адресной строке перейти по адресу, т. к. энтер мне заменяет символ на мою комбинацию и выход только копипастой заниматься — ну это же не дело!
Приветствую)
Программа: 2.1.2.1606
Ноутбук: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015), 2,7 GHz Intel Core i5, 8 ГБ 1867 MHz DDR3. macOS Sierra - 10.12.5 (16F73)
Ноут включен, крышка закртыа, открываю крышку, обновляю страничку в браузере, загрузка занимает 15-30 сек. То же самое если крышка открыта, но ноут ушэл в режим сна - экрна погас. Подключение через Wi-Fi .
Агент поддержки apple предополжил что punto может вмешиваться в процес.
Удалил punto, проблема исчезла!
Установил punto проблема проявилась...
Какие идеи?
заранее спасибо;)
После планового обновления системы компьютера(произошедшего автоматически) Punto Switcher перестал автоматически заменять раскладку кавиатуры в Microsoft Edge. Как это можно исправить?
Если вводить текст в редакторе Atom и нажать Pause Break — то преключение произойдет.
У меня настроены горячие клавиши (в Punto Switcher), которые конвертируют выделенное в другую раскладку. Но почему то не работают уже как месяца два (остальные hot keys тоже не работают)…А дома работают.
Использую Windows10
и последний Atom 1.18.0×64
и Punto Switcher 4.3.5 от 27.01.2017 сборка 1815
При смене раскладки периодически появляется эффект зажатой кнопки Ctrl, что приводит к некоторым проблемам: открытию новых файлов при нажатии на клавишу с латинской "N", вставкой содержимого из буфера ри нажатии на клавишу с латинской "V" и т.п.
Как этого избежать? Или это баг?
Доброго, а нельзя привязать настройки к аккаунту ... что бы при переустановки сохранялись все настройки ,особенно лист автозамены ))
Доброго времени суток. Раньше в Клубе выкладывались ссылки на последние бета-версии Punto Switcher (которые, кстати, часто содержали меньше багов, чем актуальная версия:-)). Можно ли возобновить эту традицию?
Хочется, чтобы при настройке раздела "Программы-исключения", еще была возможность выбора принудительной установки нужной раскладки.
Например, это очень полезно для окон ввода пароля, который в большинстве случаев в английской раскладке.
Меню на картинке едет, монитор 4к, масштабирование 200%.
При переключении раскладок в дневнике неверно сохраняются первые три буквы. Почему так происходит?
День добрый!
Верно ли я понимаю, что поддержки Punto Switcher более не будет? Вот уже почти три месяца как вышла Windows 10 Creators Update, под которой Punto ведёт себя более чем странно. В частности, напрочь отказывается переключать раскладку в приложениях MS Office 2016, а также в окнах браузера MS Edge. Происходит это как с финальной версией, так и с бетами, предлагаемыми в этом форуме. Смена комбинации клавиш для переключения раскладки работает до первого ухода в сон. Стоит ли рассчитывать на какие-либо исправления?
Большое спасибо.
Punto Switcher Версия 4.3.6 от 17.02.2017 сборка 1853, Windows 10 x64.
При игре в GTA (в других играх тоже, но там еле заметно) оч большие проблемы. Если зажать пару клавиш, или просто нажимать разные клавиши - игра моментально сбрасывает FPS до 1-2, тормозит безбожно, только закрывать процесс через диспечер задач. Добавил все исполнимые файлы игры в исключения, добавил папку в исключения, добавил исключение по заголовку окна, выставил галочку "не взаимодействовать с исключенными приложениями" - толку 0.
Приходится перед игрой закрывать punto. Сегодня попробую версию постарее. Раньше проблем не было.