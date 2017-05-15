Клуб Punto Switcher

май 2017
Авто замена знак ? на , после нажатия пробела. Как отключить?
15 мая 2017, 11:04

Авто замена знак "?" на "," после нажатия пробела. Как отключить? Срабатывает всегда. Например предложение - Привет, как дела, (после слова дела должен стоять знак вопроса, но после нажатия пробела он переключился на ","

4 комментария
В дневнике не сохраняется текст на украинском языке
16 мая 2017, 12:58

Версия 3.2.8 от 23.07.2012
сборка 94

Windows 7

Процесор Intel Core I-3  2330M CPU  @2,20 GHz

Здравствуйте. Дневник перестал сохрянять текст на украинском языке. К тому же ,иногда , перестает сохранять вообще какой-либо текст. Как решить эту проблему?

4 комментария
Не работает в браузере Chrome версия 58.0.3029.110 (64-bit), раньше работал
29 мая 2017, 10:58

Работает в  Opera, Edge,  FireFox , но к сожалению,  перестал работать в Chrome версия 58.0.3029.110 (64-bit), а раньше  работал!

15 комментариев
[Office 2016 MSO 32bit] Не работает автопереключение во всех программах пакета
29 мая 2017, 11:30

День добрый.

После перехода на Office 2016 (корпоративная подписка MS Office 365 ProPlus) перестало работать автоматическое изменение раскладки и принудительное изменение по нажатию горячей клавиши. Проявляется проблема при попытке ввода в любом текстовом поле любого запущенного приложения из состава Office 2016, не важно тело ли  письма это в окне нового письма Outlook или поле поиска в основном его окне, документ Word при вводе текста на странице или поле ввода имени файла в его диалоге SaveAs - вобщем в любом месте, где возможен ввод текста.

При этом необходимость сменить раскладку определяется, визуально видно что попытка изменения произошла (курсор переместился по введенному в неправильной раскладке слову назад-вперед, при этом есть звук отмены), но слово остется в неизменном виде "Ghbdtn" вместо "Привет", как ты и ввел. Если после этого переключить фокус на любое другое окно любого приложения - переключения работают.

Одновременно с этим проявилась неработоспособность переключения раскладки по горячей клавише Punto (Настройки > Общие > Переключение раскладки > Переключать по: выбрано "Прав Ctrl"). Когда любое окно любого продукта Office 2016 активно - переключение по клавише нет, фокус вне Office окон - работает.

ТТХ:

Windows 7 SP1 x64

Процессор Core i7 4610M 3Ghz

Punto 4.3.4 и 4.3.6 сборка 1853

MS Office 2016 MSO (16.0.7329.1051) 32bit

Записал видео с наглядной иллюстрацией происходящего, но не успешного переключения:

25 комментариев
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