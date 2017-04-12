Клуб Яндекс.Расписаний

Здравствуйте! Это клуб сервиса Яндекс.Расписания. Здесь мы рассказываем о наших новостях, а вы можете задавать вопросы, указывать на ошибки, делиться идеями, как сделать наш сервис и приложения удобнее.

Если вас интересует, как разместить у нас расписание, — добро пожаловать сюда.

Можно ли как то сделать расписание автобусов.
I.direktolog
12 апреля 2017, 10:32

Можно ли как то с помощью вашего Яндекс.Расписания сделать для сайта инструмент для поика автобусов по нашей Республике Чувашия. То есть я сам могу все добавить, но есть ли такая возможность? (Для своего сайта - хочу сделать нормальный сайт поиска автобусов.)

3 комментария
расписание автобусов
Как получить API вашего сервиса для нашего сайта?
evstrop123
30 марта 2017, 12:45

Здравсвуйте!! Как получить API вашего сервиса для нашего сайта?

1 комментарий
виджет для сайта - расписания табло аэропорта - мобильная версия
Vardanyan Zohrap
10 января 2017, 16:10

Как сделать чтобы виджет показал нормально на мобильных устройств ? ,  например на iPhone iframe показывает на полной ширине , в андроиде все иначе .
нужно респонсив дизайн для виджета 

<iframe   class="col-md-12 col-xs-12 col-sm-12" frameborder="0" style="-moz-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5); overflow: hidden; border: 0; width: 100%; height: 982px;" src="https://rasp.yandex.ru/informers/station/9600213/?size=25&amp;color=4&amp;type=tablo;"></iframe> 

7 комментариев
Билеты Россия-Украина
Александр
10 января 2017, 16:04

Всем привет. Почему не показывает наличие билетов, к примеру Москва-Киев, Москва-Львов? Ввожу на январь.

5 комментариев
Расписание автобусов по Самарской области
spdftlb28
10 января 2017, 16:03

Добрый день!

Пожалуйста, уточните расписание автобусов по Самарской области. Прикладываю скриншот. По версии сервиса из Отрадного в Самару прямых маршрутов нет, хотя это не так. Та же ситуация для Кинель-Черкасс, Кротовки, Похвистнево и, по-видимому, любых автостанций в направлении Похвистнево-Самара.

Автобусы,Самара,расписание
Расписание электричек
sergik071977
28 ноября 2016, 16:36

Добрый день. С водом нового расписания на курском направлении появились электрички с обозначением "стандарт плюс". Что это значит? Спасибо.

2 комментария
Рейс IO 371 Иркутск — Самара
Егор Ж.
16 ноября 2016, 18:42

Здравствуйте!

Повторно обращаюсь с просьбой уточнить информацию о рейсе IO 371 Иркутск — Самара. По информации в справочной службе и на сайте авиакомпании ИрАэро данный рейс отменён более полугода назад.

Просьба своевременно обновлять информацию об изменениях в расписании авиарейсов.

1 комментарий
Архивные расписания
Mr-Pux
30 сентября 2016, 17:12

Добрый день!

Скажите пожалуйста, хранит ли сервис информацию о расписании электричек и поездов за прошлые годы(начиная с момента запуска сервиса)? Если да, то как можно их получить?

Спасибо.

23 комментария
расписание,расписания,Яндекс.Расписание,Архив,Старые расписания
Символ гривни
Удалённый пользователь
4 августа 2016, 15:26

Добавьте, пожалуйста, символ гривни в выпадающее меню валют.

Для всех валют символы есть, а гривню обделили.

Если не в курсе, то вот такой символ - ₴

предложения
Электрички с пересадкой
Денис Демидов
27 июня 2016, 09:27

Планируется ли распространить сервис на электрички с пересадкой?

Хотел спланировать поездки Электроугли->Москва Курская->Красный Балтиец и обратно, но приложение этого не умеет :(

Не получает маршрут автобуса
Великанов Сергей
24 мая 2016, 17:48

Вот пример поезда
https://api.rasp.yandex.net/v1.0/thread/?apikey=27cc38c3-fd6f-4da5-83a6-a2ecb491f985&format=json&uid=251P_0_2&lang=ru&date=
рабоатет нормально
Но когда подставляю код автобуса то получаю ошибку
https://api.rasp.yandex.net/v1.0/thread/?apikey=27cc38c3-fd6f-4da5-83a6-a2ecb491f985&format=json&uid=empty_1_f9672516t9637989_31&lang=ru&date=
Но автобус существует, вот он
https://rasp.yandex.ua/thread/empty_1_f9672516t9637989_31?tt=bus

Другой рейс получает нормально. Вот примерhttps://api.rasp.yandex.net/v1.0/thread/?apikey=27cc38c3-fd6f-4da5-83a6-a2ecb491f985&format=json&uid=empty_0_f9843096t9814433_159&lang=ru&date=

https://rasp.yandex.ua/thread/empty_0_f9843096t9814433_159?tt=bus
===
подедржка Яндекса молчит уже неделю

Кто может помочь?

1 комментарий
ошибки
Конференция транспортных сервисов «Пути сообщения – 2016»
Айгуль
23 мая 2016, 11:20

В четверг, 26 мая 2016 года, в московском офисе Яндекса пройдёт вторая конференция, посвящённая транспортным интернет-сервисам: https://events.yandex.ru/events/meetings/26-may-2016/. В ней примут участие представители государственных организаций, специалисты Яндекса и других компаний.

Речь пойдёт о том, как с помощью интернет-технологий решать транспортные задачи города или региона. Участники конференции обсудят тенденции развития общественного транспорта в России, поговорят об использовании данных GPS и ГЛОНАСС, поделятся опытом организации электронной продажи билетов.

Конференция будет интересна представителям перевозчиков, агрегаторов билетов, специалистам транспортных систем и всем, кто ищет новые возможности для развития транспортных интернет-проектов.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. Это абсолютно бесплатно. Трансляция откроется 26 мая по ссылке https://events.yandex.ru/events/meetings/26-may-2016/ с 10:30 московского времени. Для зрителей из регионов самая интересная часть будет проходить примерно с 13:30 до 18:30 московского времени. У вас будет возможность задать вопросы докладчикам и узнать ответ в прямом эфире (в Твиттере с хештегом #yatransport).

Доклады также можно будет посмотреть позже в записи. Для получения доступа к видео пришлите нам запрос на адрес rasp-info@yandex-team.ru.

Напомним, что прошлогодние доклады с первой конференции доступны по ссылке https://events.yandex.ru/events/meetings/19-feb-2015/

Яндекс заинтересован в сотрудничестве с представителями региональных и местных администраций и перевозчиками. Ваши предложения по сотрудничеству и вопросы по докладам конференции направляйте на электронную почту rasp-info@yandex-team.ru.

СВП Казань - Верхний Услон
Михаил Тихонов
25 января 2016, 16:51

Добрый день!

 

 У вас так: https://rasp.yandex.ru/station/9623346

А на деле,  вот так

5 комментариев
Десяток одноимённых автобусных остановок
eleasw
25 января 2016, 16:50

У вас в базе забито с десяток одноимённых остановок по требованию Мшинская,Ленобласти и как этим пользоваться?? 

2 комментария
Продолжаю собирать странные расписания
Михаил Тихонов
20 января 2016, 18:27

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9600297t9731160_53?tt=bus&departure=2016-01-19

Между Подъёльском и Подтыбком происходит какой-то пространственно-временной континиум, длиной в сутки.

ИП Унанян, СПб-Мск, - ужасный перевозчик.
Удалённый пользователь
11 января 2016, 22:29

Ехали автобусом ИП Унанян от м.Тушинская (МСК) до АС на Обводном канале (СПБ)... то есть, нет: до точки на трассе в Купчино, где автобус сломался окончательно, и пришлось вызывать такси хотя бы до метро.
Выехали с одним пробитым колесом и с задержкой минут в 40. Несколько часов в окрестностях мосты искали работающий шиномонтаж. "Заночевали" возле шиномонтажа. Ехали крайне медленно, т.к. автобус очень старый и совершенно аварийный. Периодически ломались. Окна в салоне леденеют с двух сторон, так "здорово" изолирован салон, с люка льется талая вода. Водители на вопросы, естественно, не отвечают, чуть ли не всем салоном добывали информацию, что, вообще, происходит. Пока окончательно не сломались в Купчино.
23 часа на поездку, по расписанию занимающую 12, - это сильно. Не говоря уже о рисках для безопасности. Очень не рекомендую, мягко говоря.

2 комментария
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Автобусы Украины
Наше старе село
11 января 2016, 22:28

http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl

Появился сайт точных рассписаний многих автовокзалов Украины. Добавте, пожалуста, те поостановчные рассписания на свой сайт, начиная с города Радомышль.

http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=184100

1 комментарий
Неточности с маршрутом или нас неправильно поняли на автовокзале?
Сергей
11 января 2016, 22:28

Доброго времени суток!

06 января нужно было ехать из Симферополя в Анапу. Предворительно посмотрели на яндекс расписаниях автобусный маршрут Ялта - Сочи

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9692613t9827365_403?tt=bus&station_from=9654608&departure=2016-01-06&station_to=9637640&point_from=c146&point_to=c1107&ncrnd=4184

Очень торопились на рейс, но когда прибыли на автовокзал Симферополя, в кассе сказали, что автобус через Анапу не идет. Расстроились, пришлось добираться на перекладных. Можно ли исправить ошибку?

1 комментарий
Крым
basin222
11 января 2016, 22:28

Расписание вернули на безсветное. 3 пары на Севастополь только...

Казань-Киров, автобус
Михаил Тихонов
15 декабря 2015, 13:11

Добрый день!

Смотрю расписание автобусов Казань-Киров. Какое-то неразумное время в пути, нет ли ошибки?

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_0_f9623344t9636941_171?tt=bus&departure=2015-12-16

4 комментария