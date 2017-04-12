Клуб Яндекс.Расписаний

Можно ли как то с помощью вашего Яндекс.Расписания сделать для сайта инструмент для поика автобусов по нашей Республике Чувашия. То есть я сам могу все добавить, но есть ли такая возможность? (Для своего сайта - хочу сделать нормальный сайт поиска автобусов.)
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