Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2009
Еще забавное
Дмитрий Крюков
2 декабря 2009, 16:50

В промежутке между новостями и запусками - еще фрагмент забавных расписаний. Фотографировал Саша Фетисов.

 

 

Если серьезно, я на следующей неделе планирую поспрашивать уважаемых участников данного клуба о разных фичах и возможностях :)

4 комментария
Пылесосы,Автобусы,расписания
Будет ли java приложение Яндекс расписания на нокию 6300?
Удалённый пользователь
3 декабря 2009, 16:39

Будет или нет ожидаю или напрасно?

2 комментария
приложения,мобильная версия
Как посмотреть Маршут на карте например Москва каланчёвкая - Подольск
Удалённый пользователь
3 декабря 2009, 17:21

Если можно то в картинках или подробная инструкция например зайдите на яндекс расписание и так далее

16 комментариев
маршрут на карте,электрички
Даёшь книжки расписаний!
trolleway
4 декабря 2009, 14:53

Планируется ли вывод сводных расписаний пригородных поездов по линии в формате для печати, что бы получались книжки, как в кассах продают?

Я попробовал сделал такой сервис сам (http://jointrail.100webspace.net/), но считаю, что яндексу этим заниматся логичнее.
На сайте могли бы генерироваться PDF, распечатав который человек мог бы сделать себе расписание-книжку, и не бегать по кассам.
Можно было бы генерировать такие файлы на дни больших изменений в расписании, например больших ремонтов или массовых мероприятий.

7 комментариев
предложения,идеи,расписания,электрички
На техническом обслуживании
Александр
8 декабря 2009, 13:31
В продолжение темы о забавных расписаниях. Расписание находится на техническом обслуживании
Эту табличку можно увидеть сегодня на одном из московских вокзалов на месте погасшего стенда с расписанием электричек.
1 комментарий
юмор,расписания
Самолёты по всему миру - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
9 декабря 2009, 20:09

Я тут чего-то всюду написал про самолёты - в пресс-релиз написал, в корпоративный блог тоже, а сюда как-то не успел. Стыдно. Исправляю ошибку.

 

Многомесячный труд про переводу, разгребанию часовых поясов, привязыванию и перепривязыванию сегодня наконец-то подошел к концу, и на Яндекс.Расписаниях можно ознакомиться с расписанием самолётов по всему миру.

Объем данных на сервисе увеличился в десятки раз. Теперь мы можем не только показывать самолёты из Москвы в Новосибирск и из Москвы в Париж, но и из Нью-Йорка в Бостон, из Сиднея в Брисбен или Вагара в Копенгаген.

Теперь нет никаких проблем в том, чтобы построить маршрут из Александрова в Санту-Барбару. Или посетить остров Пасхи или Шпицберген.

Особенно внушают теперь Яндекс.Самолётики. Теперь можно смотреть за тем, что происходит по всему миру. Вот я поймал рейс Новый Уренгой - Белгород, вот полетел Сингапур - Виктория авиакомпании Air Seychelles, вот стремительно пересекает австралийские просторы рейс FQ503 Коффс-Харбор - Брисбен.

 

 

К сожалению, сейчас нет знаменитого рейса Пярну - Рухну, но поиск всяких смешных названий может стать любопытным квестом. Вот маршрут Луч - Пеликан. Про Санту-Барбару я уже говорил.

Можно посмотреть и расписания по вылету и прилёту всех аэропортов мира. В большинстве случаев пока - без онлайн-обновления статусов, но тем не менее. Например, я вот не знал, что каждый день в аэропорту Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) такой большой авиатраффик.

Безусловно, вы все равно спросите, когда можно будет узнать цену на эти рейсы и купить билет. Мы над этим работаем. Имейте, пожалуйста, в виду, что если вы купили билет, например, Москва - Хельсинки - Нью-Йорк на сайте авиакомпании, то у нас рейсы Москва - Хельсинки и Хельсинки - Нью-Йорк показываются как два разных. Пока.

В заключение хотелось бы поблагодарить за работу всю команду проекта и наших партнёров - компанию OAG Travel Solutions, а также сайт http://www.geonames.org/, данные которого помогли нам устранить некоторые наши заблуждения.

 

 

8 комментариев
шпицберген,Папуа-Новая Гвинея,самолеты,пересадки,самолётики,мир
Шереметьево
Дмитрий Крюков
10 декабря 2009, 19:23

Мы, исходя из требований времени, обновили страницу аэропорта Шереметьево. Вот она. Мы с радостью примем ваши замечания и предложения, потому что там сейчас, по-моему, никто до конца не понимает, как же оно будет в Шереметьево в итоге.

Может быть, сделать промо-страницу и попытаться нарисовать на ней схему аэропорта и объяснить, как там теперь всё будет устроено? Как думаете?

6 комментариев
самолеты,шереметьево,расписания
Меня повезет!
Михаил
14 декабря 2009, 15:33

Предлагаю добавить на главную страницу сервиса кнопку "Мне повезет!". По кнопке выбирается случайный маршрут из города пользователя в любой другой город, с яндекс.кошелька пользователя оплачивается билет на этот маршрут и распечатывается пользователю. "Езжай, дорогой".

8 комментариев
нас не догонят
Изменение расписания электричек из-за пуска "Сапсанов"
Александр
15 декабря 2009, 18:58

В связи с началом пассажирских перевозок скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, с 18 декабря 2009 г. значительно изменяется расписание движения электропоездов на участках:


 


На Ленинградском направлении (Москва-Тверь) изменяется расписание примерно 80% всех электричек, а всего по новому расписанию пойдут около 200 поездов. Новое расписание доступно на страницах нашего сервиса.

Для удобства рекомендуем пользоваться поиском электричек между нужными станциями, указав в поле "дата" число после 18 декабря.

Будьте внимательны при планировании поездок!

ОЖД,Сапсан,электрички
По поводу маршрутов поездов
Александр
15 декабря 2009, 20:09

Спасибо огромное за сервис Яндекс.Расписания

теперь вопрос:

если уж железные дороги объведены,  то будут ли показываться на карте движения поездов? как самолётики?

аля диспечер

3 комментария
предложения,идеи,поезда
Пополнение "электрических" расписаний
igorchekan
19 декабря 2009, 19:47

Здравствуйте!

Премного благодарен всем вам за этот проект.

Позвольте задать вопрос: какие у вас планы по наполнению расписаний пригородных поездов из других регионов?

Как скоро вы планируете охватить всю Россию?

Нужна ли в этом помощь пассажиров или же вы работаете исключительно с первоисточником?

7 комментариев
Поезда не заходящие в Жмеринку
Александр
23 декабря 2009, 13:50

поправте пожайлуста маршруты у поездов

007К, Киев – Чоп 008Л, Чоп – Киев 015В, Москва – Ужгород 016Л, Ужгород – Москва 049К, Киев – Трускавец 050Л, Трускавец – Киев 055М, Москва – Хмельницкий 056К, Хмельницкий – Москва 059К, Киев – София 060К, София – Киев 060Л Черновцы — Киев 073А, Москва – Львов 074Л, Львов – Москва 081К, Киев – Ужгород 082Л, Ужгород – Киев 097К, Киев – Львов 098Л, Львов - Киев 143К, Киев - Ивано-Франковск 144Л, Ивано-Франковск – Киев 175К Киев — Хмельницкий 176К, Хмельницкий – Киев 177Л Киев — Каменец-Подольский 178Л Каменец-Подольский — Киев 207К, Киев – Ужгород 208Л, Ужгород – Киев 219Л, Киев - Ивано-Франковск 220К, Ивано-Франковск – Киев 220Л, Львов – Киев 269Л, Киев - Ивано-Франковск 270К Львов — Киев 531К, Киев – Львов 

1 комментарий
Вопрос про самолетики
tuchkinnikita
29 декабря 2009, 15:15

на сколько этот полет реальный и почему от табло в аэропорту отличается прилет на яндексе было показано что самолет приземлился а в аэропорту его еще не было

2 комментария
С новым годом!
Дмитрий Крюков
31 декабря 2009, 13:55

Поздравляю всех участников и читателей клуба Яндекс.Расписаний (да и вообще всех пользователей сервиса) с новым годом! Спасибо за то, что были с нами. Мы обязательно постараемся в следующем году стать еще лучше и радовать вас новыми интересными возможностями!

1 комментарий
С новым годом!