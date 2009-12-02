В промежутке между новостями и запусками - еще фрагмент забавных расписаний. Фотографировал Саша Фетисов.
Если серьезно, я на следующей неделе планирую поспрашивать уважаемых участников данного клуба о разных фичах и возможностях :)
В промежутке между новостями и запусками - еще фрагмент забавных расписаний. Фотографировал Саша Фетисов.
Если серьезно, я на следующей неделе планирую поспрашивать уважаемых участников данного клуба о разных фичах и возможностях :)
Будет или нет ожидаю или напрасно?
Если можно то в картинках или подробная инструкция например зайдите на яндекс расписание и так далее
Планируется ли вывод сводных расписаний пригородных поездов по линии в формате для печати, что бы получались книжки, как в кассах продают?
Я попробовал сделал такой сервис сам (http://jointrail.100webspace.net/), но считаю, что яндексу этим заниматся логичнее.
На сайте могли бы генерироваться PDF, распечатав который человек мог бы сделать себе расписание-книжку, и не бегать по кассам.
Можно было бы генерировать такие файлы на дни больших изменений в расписании, например больших ремонтов или массовых мероприятий.
Я тут чего-то всюду написал про самолёты - в пресс-релиз написал, в корпоративный блог тоже, а сюда как-то не успел. Стыдно. Исправляю ошибку.
Многомесячный труд про переводу, разгребанию часовых поясов, привязыванию и перепривязыванию сегодня наконец-то подошел к концу, и на Яндекс.Расписаниях можно ознакомиться с расписанием самолётов по всему миру.
Объем данных на сервисе увеличился в десятки раз. Теперь мы можем не только показывать самолёты из Москвы в Новосибирск и из Москвы в Париж, но и из Нью-Йорка в Бостон, из Сиднея в Брисбен или Вагара в Копенгаген.
Теперь нет никаких проблем в том, чтобы построить маршрут из Александрова в Санту-Барбару. Или посетить остров Пасхи или Шпицберген.
Особенно внушают теперь Яндекс.Самолётики. Теперь можно смотреть за тем, что происходит по всему миру. Вот я поймал рейс Новый Уренгой - Белгород, вот полетел Сингапур - Виктория авиакомпании Air Seychelles, вот стремительно пересекает австралийские просторы рейс FQ503 Коффс-Харбор - Брисбен.
К сожалению, сейчас нет знаменитого рейса Пярну - Рухну, но поиск всяких смешных названий может стать любопытным квестом. Вот маршрут Луч - Пеликан. Про Санту-Барбару я уже говорил.
Можно посмотреть и расписания по вылету и прилёту всех аэропортов мира. В большинстве случаев пока - без онлайн-обновления статусов, но тем не менее. Например, я вот не знал, что каждый день в аэропорту Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) такой большой авиатраффик.
Безусловно, вы все равно спросите, когда можно будет узнать цену на эти рейсы и купить билет. Мы над этим работаем. Имейте, пожалуйста, в виду, что если вы купили билет, например, Москва - Хельсинки - Нью-Йорк на сайте авиакомпании, то у нас рейсы Москва - Хельсинки и Хельсинки - Нью-Йорк показываются как два разных. Пока.
В заключение хотелось бы поблагодарить за работу всю команду проекта и наших партнёров - компанию OAG Travel Solutions, а также сайт http://www.geonames.org/, данные которого помогли нам устранить некоторые наши заблуждения.
Мы, исходя из требований времени, обновили страницу аэропорта Шереметьево. Вот она. Мы с радостью примем ваши замечания и предложения, потому что там сейчас, по-моему, никто до конца не понимает, как же оно будет в Шереметьево в итоге.
Может быть, сделать промо-страницу и попытаться нарисовать на ней схему аэропорта и объяснить, как там теперь всё будет устроено? Как думаете?
Предлагаю добавить на главную страницу сервиса кнопку "Мне повезет!". По кнопке выбирается случайный маршрут из города пользователя в любой другой город, с яндекс.кошелька пользователя оплачивается билет на этот маршрут и распечатывается пользователю. "Езжай, дорогой".
В связи с началом пассажирских перевозок скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, с 18 декабря 2009 г. значительно изменяется расписание движения электропоездов на участках:
На Ленинградском направлении (Москва-Тверь) изменяется расписание примерно 80% всех электричек, а всего по новому расписанию пойдут около 200 поездов. Новое расписание доступно на страницах нашего сервиса.
Для удобства рекомендуем пользоваться поиском электричек между нужными станциями, указав в поле "дата" число после 18 декабря.
Будьте внимательны при планировании поездок!
Спасибо огромное за сервис Яндекс.Расписания
теперь вопрос:
если уж железные дороги объведены, то будут ли показываться на карте движения поездов? как самолётики?
аля диспечер
Здравствуйте!
Премного благодарен всем вам за этот проект.
Позвольте задать вопрос: какие у вас планы по наполнению расписаний пригородных поездов из других регионов?
Как скоро вы планируете охватить всю Россию?
Нужна ли в этом помощь пассажиров или же вы работаете исключительно с первоисточником?
поправте пожайлуста маршруты у поездов
007К, Киев – Чоп 008Л, Чоп – Киев 015В, Москва – Ужгород 016Л, Ужгород – Москва 049К, Киев – Трускавец 050Л, Трускавец – Киев 055М, Москва – Хмельницкий 056К, Хмельницкий – Москва 059К, Киев – София 060К, София – Киев 060Л Черновцы — Киев 073А, Москва – Львов 074Л, Львов – Москва 081К, Киев – Ужгород 082Л, Ужгород – Киев 097К, Киев – Львов 098Л, Львов - Киев 143К, Киев - Ивано-Франковск 144Л, Ивано-Франковск – Киев 175К Киев — Хмельницкий 176К, Хмельницкий – Киев 177Л Киев — Каменец-Подольский 178Л Каменец-Подольский — Киев 207К, Киев – Ужгород 208Л, Ужгород – Киев 219Л, Киев - Ивано-Франковск 220К, Ивано-Франковск – Киев 220Л, Львов – Киев 269Л, Киев - Ивано-Франковск 270К Львов — Киев 531К, Киев – Львов
на сколько этот полет реальный и почему от табло в аэропорту отличается прилет на яндексе было показано что самолет приземлился а в аэропорту его еще не было
Поздравляю всех участников и читателей клуба Яндекс.Расписаний (да и вообще всех пользователей сервиса) с новым годом! Спасибо за то, что были с нами. Мы обязательно постараемся в следующем году стать еще лучше и радовать вас новыми интересными возможностями!