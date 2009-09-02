Мы тут в Яндекс.Расписаниях решили информировать пассажиров о ближайших любопытных изменениях в расписании электричек. То есть, конечно, мы и так стараемся поддерживать расписания в актуальном состоянии, но некоторые изменения заслуживают отдельного разговора.

Например, больше сотни электропоездов было назначено для доставки пассажиров на авиасалон МАКС, и мы сделали специальный тизер по этому поводу. На очереди - два новых мероприятия.

Во-первых, это традиционный праздник Бородинской битвы. Желающих посмотреть на военно-историческую реконструкцию сражения обычно бывает много, и МЖД назначило несколько дополнительных электричек. С их расписаниями вы можете ознакомиться тут.

А с 27 августа аэроэкспресс в Шереметьево начал ходить с Белорусского, а не с Савеловского вокзала. С новым расписанием вы можете ознакомиться здесь.