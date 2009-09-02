Клуб Яндекс.Расписаний

сентябрь 2009
Электричкой - на Бородинский праздник
Дмитрий Крюков
2 сентября 2009, 14:29

Мы тут в Яндекс.Расписаниях решили информировать пассажиров о ближайших любопытных изменениях в расписании электричек. То есть, конечно, мы и так стараемся поддерживать расписания в актуальном состоянии, но некоторые изменения заслуживают отдельного разговора.

 

 Например, больше сотни электропоездов было назначено для доставки пассажиров на авиасалон МАКС, и мы сделали специальный тизер по этому поводу. На очереди - два новых мероприятия.

 

Во-первых, это традиционный праздник Бородинской битвы. Желающих посмотреть на военно-историческую реконструкцию сражения обычно бывает много, и МЖД назначило несколько дополнительных электричек. С их расписаниями вы можете ознакомиться тут. 

 

А с 27 августа аэроэкспресс в Шереметьево начал ходить с Белорусского, а не с Савеловского вокзала. С новым расписанием вы можете ознакомиться здесь. 

бородино,аэроэкспрессы,шереметьево,электрички
Вопрос о транзитных электричках
Андрей К
9 сентября 2009, 18:07

В мобильных расписаниях неудобно находить электрички проходящие.

Например

Тимирязевская - Санаторная.

Это разные направления и по простому в мобильных расписаниях ее найти не удается, а в нормальных http://rasp.yandex.ru/ - она есть.

Может как то подумать над этим вопросом?

Ну или расскажите как ее найти тут http://m.rasp.yandex.ru/

Может я не освоился до конца :)

1 комментарий
Пригородные поезда Волгоградской и Ростовской областей - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
16 сентября 2009, 16:21
На Яндекс.Расписаниях теперь можно посмотреть расписания пригородных поездов по еще двум крупным регионам - Ростовской и Волгоградской областям. Вот, например, станция Кундрючий (в сторону Лихой). И в Ростове-на-Дону, и в Волгограде пригородные поезда имеют существенное значение, а посмотреть их актуальное расписание раньше было толком негде. Теперь можно :)
6 комментариев
волгоград,ростов-на-дону,электрички
Схемы вагонов
Дмитрий Крюков
16 сентября 2009, 16:35

Еще одна небольшая новинка - сделали страницу со схемами пассажирских вагонов. Начали пока с "классики": купе, плацкарт, СВ, "Риц", но планируем расширить представление и до всяческой разнообразной сидячки. Очень уж там видов много, дело спорится медленно :)

 

Ваши замечания и предложения, как обычно, нам очень пригодятся.

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купе,плацкарт,схемы,вагоны
Вопрос: правильно ли определяется город?
Дмитрий Крюков
17 сентября 2009, 15:27

Добрый день всем. Скажите пожалуйста - не было ли у вас таких случаев, когда вы открывали "Расписания", а город на главной странице сервиса определялся неправильно? Не ваш город, а какой-то еще?

 

Заранее спасибо за ответы!

4 комментария
гео-определение,город
Как вам идея: фотографии вокзалов на странице "про вокзал"?
SoNick_RND
18 сентября 2009, 12:54
Я так, собственно, сперва хотел просто идею кинуть, а сейчас думаю, может опрос круче будет? :)
Не везде прям, а так, исключительно на странице "про вокзал"
http://rasp.yandex.ru/info/station/9612913 справа вот там место пустое, фотка 300х200 была бы там ок, между текстом и картой, если карта есть.
7 комментариев
опрос,фотографии,вокзал
Нашёл полезную штуку в мобильных расписаниях.
SoNick_RND
18 сентября 2009, 12:55

В расписании аэропорта есть "вызвать такси"

Добавьте  и в расписание вокзала?

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идеи,поезда,такси
Поезд - невидимка :)
SoNick_RND
18 сентября 2009, 12:59

Приехал из Воронежа (с Придачи) до Ростова-на-Дону (Ростов-Главный).

Хотел показать виджетом свой рейс, зашёл на Расписания и не смог найти свой поезд.


116*АА отправлением 17го 9го в 18ть:02е с Придачи. "Питер-Адлер" вроде как был.


http://rasp.yandex.ru/search?cityFrom=Придача&cityTo=Ростов-главный&dateForward=17+сентября&dateBackward=

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поезда баги
Виджеты брешут. :(
SoNick_RND
22 сентября 2009, 11:39

Купил билет на этот поезд:

http://rasp.yandex.ru/thread/076SA_tis?departure=2009-09-19&station_from=9612913&station_to=2014001


Поезд отправляется 19го из Адлера, но я еду из Ростова в Воронеж - 20го выезжаю и 21го прибываю.

Тыкаю в "получить виджет"

http://rasp.yandex.ru/widgets/route?station_from=9612913&station_to=2014001&thread=076SA_tis&dateForward=2009-09-19


Виджет говорит что я вызжаю 19го и приезжаю 20го. :(

http://sonick-rnd.livejournal.com/191323.html

1 комментарий
виджет,поезда,баги
Большой ремонт на направлении Москва - Петербург
Дмитрий Крюков
23 сентября 2009, 17:59
В ближайшие выходные из-за ремонта магистрали Москва - Санкт-Петербург отменяется большинство поездов между двумя нашими крупнейшими городами, а также еще пара десятков "попавших под горячую руку": например, в Хельсинки, Новгород и Сонково. Полный список отменённых поездов смотрите на сайте ОАО "РЖД". Надо сказать, что это прискорбное, по сути, событие повлекло за собой много интересного. Часть поездов все-таки идёт по основному ходу, но идёт настолько медленно, что остаётся только посочувствовать их пассажирам. Часть поездов пойдет побыстрее, но замечательными маршрутами: через те места, которые большинство пассажиров никогда не проезжает. Например, можно из окна поезда посмотреть на станции Дно, Тулебля и Добывалово за один раз. Раньше существовали поезда, которые шли из Москвы в Питер кружными путями. Открою маленький секрет - многие любители транспорта до сих пор очень хотят, чтобы их восстановили (кроме того, в них лучше высыпаться). Увы, пока подобной экзотикой можно насладиться лишь в таких форс-мажорных случаях. А вообще в ближайшие выходные лучше в Питер (Москву) не ездить.
отмены,Тулебля,Питер
Цены на электрички в Петербурге и Ленинградской области
Дмитрий Крюков
24 сентября 2009, 17:41

Сегодня мы запустили цены на электрички (и прочие пригородные поезда) в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Например, проехать от Петербурга до станции Посёлок стоит 112 рублей. А от станции Тосно до станции Шапки - всего 28 рублей. 

 

Надеемся, что теперь жителям Петербурга будет удобнее пользоваться Яндекс.Расписаниями.

цены,Петербурга,электрички
просим Яндекс.Расписания программой для WM и sis
Pris
25 сентября 2009, 18:52
Очень хотелось бы видеть приложение для симбиана и WM
с возможностью работать без интернета, и время от времени обновлять базу данных.
преимущества в скорости работы, отсутствие лишних затрат, удобности пользования.