Клуб Яндекс.Расписаний
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ноябрь 2010
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w
eb-mastera.ru
7 ноября 2010, 23:07
Подскажите а как можно использовать яндекс расписание на своём сайте ? где почитать про это ?
1 комментарий
Яндекс.Расписания для iPad
K
UZENRU
10 ноября 2010, 00:44
Я уже давно являюсь пользователем iPad и мне очень нравится приложение Яндекс.Расписания, но оно локализованно только под iPhone, планируется ли создание подобной версии для iPad, учитывая официальный старт продаж в России?
5 комментариев
Как саме дешово доехать из Ивано-Франковска до Парижа?
g
rey.artur
20 ноября 2010, 01:56
Буду рад ответам по вопросу!
1 комментарий
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