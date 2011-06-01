Клуб Яндекс.Расписаний

июнь 2011
Странная логика работы интерактивных подсказок
Станислав Клинков
1 июня 2011, 14:17

После смены интерфейса Яндекс.Расписаний есть некоторые вещи, которые мой усталый разум отказывается понимать. В частности, логику работы интерактивных подсказок.

 

Допустим, я часто пользуюсь электропоездами Ленинградского направления. Болше других меня интересуют платформы "Химки" и "Рижская". Захожу на http://rasp.yandex.ru , далее выбираю направление "Ленинградское", тип транспорта "Электричка". Начинаю вводить названия остановочных пунктов (см. скриншот).

Как видно, по буквам "Ри" интерактивная подсказка мне предлагает всё что угодно, но только не "Рижскую". Хуже того, всё что там отображается, вообще не имеет никакого отношения к Ленинградскому направлению.

Идем дальше. Набираем буквы "Хи". Ура! На этот раз в списке есть "Химки". И куча какой-то посторонней "ботвы" заодно.

Вводим еще одну букву, чтобы получилось "Хим". Остается всего один вариант: "г. Химки, Московская область, Россия". Странно. Я же вроде бы явно указал "Электрички". Или Яндекс стремится лишний раз напомнить мне в какой стране я живу?

В-общем, сейчас сервис работает несколько чудесато. Но мне всё равно нравится. Все скриншоты кликабельны.

 
1 комментарий
интерфейс,юзабилити,баги
Прицепные и беспередадочные вагоны
Александр
1 июня 2011, 14:17

Добрый день.

У вас в расписании не понятно, есть ли прицепные вагоны в поезде или нет и в каких поездах они следуют

3 комментария
Модернизация таблицы
Максим
3 июня 2011, 01:42

Здравствуйте, Уважаемые Разработчики сервиса! 

 

Хотел бы поинтересоваться, видите ли вы возможным объединение таблицы прибытия и отправления поездов по станции в одну единую таблицу? Было бы очень удобно открыть расписание и сразу увидеть - что прибывают поезда во столько-то, стоят столько-то и отправляются во столько-то. А такие таблицы (такой структуры) есть только в расписании движения каждого поезда.

 

С уважением,
.

4 комментария
А самим?
Удалённый пользователь
3 июня 2011, 01:42

  Здравствуйте! Когда сделаете возможность добавлять поезда, самолёты и автобусы самим пользователям. А то невозможно найти некоторые поезда. Приходиться искать на других сайтах.  Тут нет!

11 комментариев
Городской транспорт на Яндексе
Дмитрий Крюков
4 июня 2011, 11:51

На Яндексе появился новый функционал - поиск маршрута на общественном транспорте внутри города. Пока маршрутизатор работает в тестовом режиме для Москвы и Санкт-Петербурга, но, что скрывать, у нас есть большие планы и для других городов.

Почему я пишу об этом в этом клубе? Потому что, во-первых, над проектом активно работала вся команда Яндекс.Расписаний (в содружестве с командой Яндекс.Карт и другими прекрасными командами, всем им большое спасибо), а во-вторых, это в будущем откроет новые горизонты для составления маршрутов от точки до точки с участием как внутригородского, так и междугороднего транспорта.

Не стесняйтесь сообщать об ошибках работы маршрутизатора - это штука очень тонкая, её надо внимательно настраивать, поэтому любой фидбек вроде "люди у нас так не ездят, а ездят вот как" нам очень пригодится. Мы всегда стараемся сделать наши сервисы как можно лучше для пользователей.

11 комментариев
маршрут на карте,городской транспорт,маршрут автобусов
Фильтр отображения по авиакомпаниям
shevernitskiy
9 июня 2011, 22:03

Уважаемый Я. Сделай пожалуйста возможность задавать фильтр по авиакомпаниям в табло аэропортов и поиске рейса. Ооооочень просто необходимо;) Я думаю, не только я один этого жаждю) 

3 комментария
предложения,идеи,самолеты
Заголовок не указан
viktoras.salkauskas
19 июня 2011, 16:50

Может кто знает как добратьса из Москвы в Ригу автобусом?Откуда,во сколько и стоимость проезда.

2 комментария
Сводные данные по прямым рейсам
scout123
21 июня 2011, 16:49

Пожелание по данным из расписания по авиарейсам

Можно сделать так, чтобы:

1. Задаешь напраление. Например, Москва - Иркутск (не принципиально)

2. На карте рисуется направление Москва - Иркутск  (с самолетиком) в статичном виде (т.е. самолетик не двигается, нужен для обозначения направления)

3. ниже дается сводная таблица с прямыми регулярными рейсами авиакомпаний и названиями аэропортов со следующей информацией:

- лого аэропорта-отправителя,

- название аэропорта-отправителя + код (например DME),

- лого авиакомпании,

- название авиакомпании,

- лого принимающего аэропорта,

- название принимающего аэропорта + код,

- среднее время в пути,

- какие рейсы по времени: утренние/дневные/вечерние/ночные.

(это, конечно, в идеале! особенно лого)

Также было бы неплохо предусмотреть подобное сразу для нескольких направлений из одной точки.

Общая идея таким образом показать, кто из авиакомпаний в нашем случае из аэропортов Москвы в аэропорт Иркутска имеет прямые регулярные рейсы.

Часто нечто подобное приходится рисовать руками в презентациях.

Спасибо!

3 комментария
самолеты,расписания
Плюс автовокзал, минус автовокзал
Дмитрий Крюков
22 июня 2011, 19:38

Сегодня на Яндекс.Расписаниях появились расписания по автовокзалу города Вологды. Этот проект мы смогли реализовать вместе с нашим новым партнёром - компанией АСУ Автовокзал "ДЮК" из той же Вологды.

Например, можно посмотреть маршруты из Вологды в Череповец. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и на то, что на Яндекс.Расписаниях появятся другие автостанции Вологодской области.

При этом, однако, нам пришлось убрать с сервиса одну автостанцию - в Москве перестала существовать автостанция Уральская, с которой уходили маршруты в Иваново и Ивановскую область. Почему так? В целом, причина в том, что автобусы перешли в разряд "нелегалов", отправляясь от какого-то окрестного "столба". Увы, у нас сейчас нет ресурсов, чтобы отслеживать расписания по таким нелегальным точкам отправления.

Такая вот непростая автобусная отрасль в России: с одной стороны, качество услуг в целом растёт и есть компании, которые серьёзно заинтересованы в информировании пассажиров; с другой - какие-то из перевозчиков в любой момент могут пропасть. Се ля ви.

вологда,расписание,автовокзалы
Городской транспорт Казани - на Яндекс.Картах
Дмитрий Крюков
29 июня 2011, 13:50

Как обычно, мы еще тут и про городской транспорт рассказываем. Третьим городом, в котором у нас появился сервис планировщика маршрутов на общественном транспорте, стала Казань. Вот, например, поездка откуда-то с улицы Даурской на стадион "Ракета", чтбы посмотреть хоккей с мячом.

Пока поиск работает в тестовом режиме - в частности, нет возможности искать маршрут на электричке; но скоро появится и такая опция.

Об ошибках сообщайте в форму обратной связи, мы будем их внимательно рассматривать и настраивать маршрутизатор так, чтобы он искал наилучшим образом.

1 комментарий
городской транспорт,Казань