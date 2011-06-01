Допустим, я часто пользуюсь электропоездами Ленинградского направления. Болше других меня интересуют платформы "Химки" и "Рижская". Захожу на http://rasp.yandex.ru , далее выбираю направление "Ленинградское", тип транспорта "Электричка". Начинаю вводить названия остановочных пунктов (см. скриншот).

Как видно, по буквам "Ри" интерактивная подсказка мне предлагает всё что угодно, но только не "Рижскую". Хуже того, всё что там отображается, вообще не имеет никакого отношения к Ленинградскому направлению.

Идем дальше. Набираем буквы "Хи". Ура! На этот раз в списке есть "Химки". И куча какой-то посторонней "ботвы" заодно.

Вводим еще одну букву, чтобы получилось "Хим". Остается всего один вариант: "г. Химки, Московская область, Россия". Странно. Я же вроде бы явно указал "Электрички". Или Яндекс стремится лишний раз напомнить мне в какой стране я живу?

В-общем, сейчас сервис работает несколько чудесато. Но мне всё равно нравится. Все скриншоты кликабельны.