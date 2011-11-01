Клуб Яндекс.Расписаний

ноябрь 2011
Пара новостей по украинскому ЖД.
nemo-q.dima
1 ноября 2011, 12:58

«Укрзализныця» представляет новую классификацию пассажирских поездов. 26 Сентября, 2011

Специалистами железнодорожной отрасли разработана новая система классификации пассажирских поездов.

 
Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», подготовлен проект новой системы классификации пассажирских поездов, новая система разработана во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного Указом Президента Украины «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы » от 27 апреля 2011 № 504/2011.

Как отмечают в ведомстве, новая система классификации находится на рассмотрении и утверждении в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Укрзализныцей» предложены следующие классы пассажирских поездов:

дневные пассажирские поезда - Евро Сити (EС), Интер Сити + (ИС +), Интер Сити (ИС), Региональный экспресс (РЭ), Региональный поезд (PП); ночные пассажирские поезда - Евро Найт (EN), Ночной экспресс (НЭ), Ночной скорый (НС), Ночной пассажирский (НП).

Согласно сообщению:

Евро Сити (EС) - дневной поезд высокоскоростной международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости более 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити + (ИС +) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити (ИС) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум», 2 класса по уровню сервиса «бизнес», 3 класса с уровнем сервиса «стандарт», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «бизнес», 2 класса по уровню сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за скорость и комфорт/сервис.

Региональный поезд (PП) - дневной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 70 км/час при допустимой скорости до 120 км/час, вагоны с местами для сидения 2 класса с уровнем сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за комфорт/сервис.

Евро Найт (EN) - ночной скоростной поезд международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами СВ + с уровнем сервиса «премиум», СВ с уровнем сервиса «бизнес» и К (купе) с уровнем сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес», К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ВЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной скорый (НС) - ночной скорый поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 50 до 70 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес» К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 50 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Рекомендуемый перечень услуг, который может предоставляться в поездах, формируется на основании их классификации и зависит от уровня комфорта/сервиса.

Как отмечают в ведомстве, к преимуществам классификации относится: полное соответствие с классификацией Европейского Союза; соответствие украинских и англоязычных названий и аббревиатур; лаконичность; понятность для потребителя; лингвистическое и семантическое соответствие и понятность потребителям из Украины и ЕС; соответствие целям рыночного позиционирования; подражание существующей в Украине классификации; соответствие существующим и перспективным тарифным политикам.

Справка УНИАН. Сейчас в Украине поезда классифицируются как скорые пассажирские, ускоренные пассажирские, обычные пассажирские. Поезда могут быть фирменными, повышенного комфорта.

http://www.unian.net/rus/

 



К лету-2012 пассажирских поездов в Украине станет меньше на 70 составов. 31.10.2011


"Укрзалізниця" закрывает нерентабельные маршруты.

 

 К следующему лету планируют избавиться от семидесяти составов. На запасные пути отправляют те, которые ходят полупустыми. От них одни убытки, сетуют железнодорожники. Ведь денег катастрофически не хватает. Например, на покупку новых вагонов. Какие поезда выпадут из графика, когда это случится и есть ли у пассажиров альтернатива - сообщили "Подробности недели".

Железнодорожники сбрасывают балласт. Они избавляются от нерентабельных поездов. То есть тех, которые перевозят мало пассажиров. Уже с 30 октября отменены несколько маршрутов.

Количество пассажирских поездов уменьшится на всех шести железных дорогах Украины. Донецкая - отменяет пять рейсов.

Первая жертва - Ясиноватая-Херсон. Завтра придет очередь состава Луганск-Кривой Рог. В ноябре вместо двух поездов на маршрутах Мариуполь-Львов и Луганск-Киев останется по одному. Затем прекратит существование Мариуполь-Липецк. А уже после нового года Дебальцево-Хмельницкий пойдет по маршруту Луганск-Киев.

Это один из составов, попавших под сокращение. Он будет ездить в Россию до конечной станции "Липецк" только до 10 ноября.

Олег Мартынец - начальник поезда Мариуполь - Липецк: "В основном выходят по Украине, в Луганске - чуть дальше до Воронежа едут, небольшое количество. И все. А дальше Воронежа нет практически людей."

Еще больше маршрутов отменяют на Южной железной дороге. На Харьковском вокзале не будут выполняться шесть рейсов, а на нескольких - поменяют конечные станции.

С первого ноября поезд Харьков - Ивано-Франковск будет ходить лишь до Тернополя. Состав на Житомир уже не поедет дальше Киева. Через неделю вообще исчезнут рейсы на Херсон и Купянск. Затем будут отменены четыре рейса в Россию: на Уфу, Мурманск, Липецк и Калининград. Такая же участь постигнет и поезд Полтава - Мариуполь.

На всех направлениях останутся альтернативные маршруты, с пересадками, утверждают железнодорожники. Но житель Херсона Михаил Калашников недоволен тем, что лишился прямой связи с Харьковом, в котором живут его родственники:

- Мне нужно сесть на поезд, где-то среди ночи он уходит, ехать в Одессу. Там пересаживаться на другой поезд. То есть получается, по-моему, больше суток я буду добираться до города Харькова.

По словам руководства южной железной дороги, из Херсона в Харьков доезжают немногие. Остальные выходят на промежуточных станциях и соответственно платят меньше за проезд. Причем, среди пассажиров много льготников. Государство не возвращает деньги за их перевозку. И это дополнительные потери.

Виктор Кузьменко - первый заместитель начальника Южной железной дороги:

- Харьков - Херсон он вообще рекордсмен, за девять месяцев он принес убытков двадцать два с половиной миллиона.

Именно такие поезда и убирают с маршрутов, утверждают транспортники. На существенное сокращение пока идут не все.

Например, Львовская и Юго-Западная железные дороги решились отменить лишь по два убыточных поезда.

С завтрашнего дня перестанет существовать рейс Ивано-Франковск-Шепетовка. Через неделю дойдет очередь и до состава Львов-Адлер. Из столицы не будет рейса на Астану. И поезда Киев-Казатин-Хмельницкий. Также два изменения произойдут и в графике Приднепровской дороги. Уже сегодня там отменили поезда: Симферополь-Чернигов и Керчь-Херсон.

Но это еще не конец. Сейчас решается судьба и других составов. В зоне риска даже "курортные" маршруты. Например, такие как Днепропетровск-Одесса или Днепропетровск-Бердянск. Они оказывается тоже убыточные. И заполняются лишь наполовину.

Автобусные маршруты отобрали пассажиров и у Одесской железной дороги. Она сокращает четыре поезда.

С первого ноября отменяют составы Николаев-Апостолово и Николаев-Никополь. Исчезнет и маршрут Умань-Харьков. Кроме того, поезд Знаменка-Москва с шестого ноября будет отправляться из Николаева.

Железнодорожники объясняют, что изменения - это переход на новый, европейский метод перевозки пассажиров.

Александр Кисилевич - главный инженер пассажирской службы Одесской железной дороги:

- "Укрзалізниця" настроена на то, чтобы поезда ходили из пункта А в пункт Б практически без остановок. Перевозили пассажиров из областных центров в областные центры. А пассажиров, скажем так, в местном сообщении обеспечить пригородными поездами. Дизель или электропоездами.

За счет сокращения только вышеперечисленных поездов и остановок "Укрзалізниця" будет экономить деньги. Начальник пассажирского управления Александр Иванько говорит, что отмена убыточных маршрутов может сохранить железной дороге более миллиарда гривен.:"Мы бы уже могли купить сегодня сто пятьдесят - двести пассажирских вагонов и дать их в эксплуатацию."

В следующем году "Укрзалізниця" планирует запустить еще двадцать скоростных поездов, которые будут курсировать в дневное время. За счет этого собираются перевезти больше пассажиров. Но это касается лишь рейсов между городами-миллионниками. Из более мелких - придется добираться с пересадками. Впрочем, другие нерентабельные поезда еще могут и оставить. Но при одном условии. Местные власти должны будут покрывать уже существующие долги и будущие убытки железной дороги. Переговоры с обладминистрациями уже начались.

По материалам - "Подробности недели" 
http://pulsev.com.ua/travel/travel-news/transport/
 

 

1 комментарий
поезда,расписания
Цена туда и обратно разная на электричках - не Московская зона
dsp-suzemka
1 ноября 2011, 12:59

Заметил у вас такое - к примеру цена на билет на электричку из Черустей до Вековки стоит 56 руб. а обратно 58,50 руб. Почему так?

И кстати уже два раза натыкался на такую ситуацию: на станции Вековка на электропоезд 6381 сообщением Вековка - Черусти не продаются билеты на станции Вековка. Я пытался выяснить почему (аж интересно просто стало) но кассир мне ничего не сказал кроме того что в РЖД об этом знают. Плюс сколько раз ездил контрллером на данной электричке нету. Первый раз видел электричку на которую невозможно купить билет.

 

Есть также одна идея. Сделать поиск из нескольких пунктов в несколько - он больше актуален для электропоездов. К примеру Рижское направление - часть электропоездов идет от Рижского вокзала а часть от пл. Ржевская. Чтобы в поиске вбить и узнать куда имеет смысл идти сразу. Тоже самое и с Белорусско-Савеловским направлением.

Есть и такая идея - к примеру доехать из Царицыно в Люберцы элетричками с выбором места пересадки (к примеру Текстильщки-Выхино, Каланчевская-Казанский вокзал) возможно ли сделать поиск так что пользователь после выбора пересадки вводил время за которе по мнению пользователя можно нормально сделать пересадку.

14 комментариев
Маршрут от до
Александр
2 ноября 2011, 15:10

Можно удалить надписи от до в маршрутах? не удобно в буфер обмена копировать расписание

Яндекс.Карты нашли московские маршрутки
Дмитрий Крюков
2 ноября 2011, 15:12
Яндекс.Карты нашли московские маршрутки

До недавнего времени сервис построения маршрутов общественным транспортом на Яндекс.Картах предлагал москвичам перемещаться по городу на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Теперь мы подскажем оптимальный путь по улицам столицы еще и с учетом движения маршруток.

Например, пока мы делали сервис, мы узнали, что от офиса Яндекса до Лужников можно доехать не только на метро, но и на маршрутке, которая ходит примерно раз в 15 минут:

В некоторых районах Москвы нет другого городского транспорта, кроме маршруток. Маршрутки там останавливаются либо в условных местах, известных только местным жителям, либо по взмаху руки. В таких случаях мы отмечали одну остановку на квартал, чтобы показать наличие маршрута.

Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения маршруток мы собрали самостоятельно, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные. Наши эксперты регулярно проверяют их вручную, в том числе совершая полевые объезды.

Построение маршрутов на общественном транспорте доступно как на веб-версии Яндекс.Карт, так и в мобильном приложении для Android.

Команда Яндекс.Карт

4 комментария
Заголовок не указан
andekm
6 ноября 2011, 22:57
3. Почему вы пишете "электрички"? В моём городе нет даже проводов над путями!

С понятием "электричка" связана известная терминологическая путаница - часто так называют пригородный поезд, курсирующий даже по линии без контактной сети над путями. Формально говоря, пригородные перевозки осуществляются пригородными поездами. А вот подвижной состав может быть самый разный - электропоезд (та самая "электричка"), дизель-поезд, рельсовый автобус, автомотриса, или просто состав из локомотива и сидячих или старых плацкартных вагонов с проводниками внутри. Мы предпочитаем не проникать вглубь теории и называть их все "по-народному".

А что такого сложного?! Электропоезд или дизель - поезд?

1 комментарий
Тем, кому мы обещали дать порисовать города
Дмитрий Крюков
8 ноября 2011, 12:47

Всё в силе, но желающих слишком много, админка не потянет. Мы сейчас её перенесём в другое место, и через несколько дней всем, кому обещали, отпишемся. Приносим извинения за задержку.

1 комментарий
Новости коллег
Дмитрий Крюков
8 ноября 2011, 12:53

На днях в Яндексе произошли связанные с транспортом вещи, которые не имеют к нам прямого отношения, но всё равно интересные.

Во-первых, коллеги из Яндекс.Денег договорились с авиакомпанией "Аэрофлот" о продаже авиабилетов за Яндекс.Деньги. Подробнее можно почитать в блоге Яндекс.Денег.

Во-вторых, сегодня вышла прямо-таки альфа-альфа-альфа, пилотная версия проекта по показу реального расположения городского транспорта на карте. Пока для Казани и Нижнего Новгорода, но мы надеемся, что это только начало. Подробности - в корпоративном блоге Яндекса.

2 комментария
Автобусы,городской транспорт,GPS,ГЛОНАСС,Яндекс.Деньги,Аэрофлот,Казань
Ryanair - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
9 ноября 2011, 20:23

Наконец-то случилось то, чего мы так долго ждали - на Яндекс.Расписаниях появились рейсы легендарного авиадискаунтера, самой большой авиакомпании, которой у нас еще не было - Ryanair.

Наверное, некоторые из вас знают, что Ryanair очень плохо относится к тому, чтобы информация о них была где-то еще, кроме их сайта. Казалось бы, странная политика, но Ryanair - это как раз то исключение, которое подтверждает правило: грамотный менеджмент и низкие тарифы изменили статус этой авиакомпании из еле живой до одной из самых известных в мире.

Впрочем, нам пока удалось только получить расписание - чтобы купить билет на Ryanair, вам нужно будет перейти на сайт самой авиакомпании. Но, может, и тут когда-нибудь нам удастся договориться о передаче сессии.

Вот, к примеру,рейс из Вильнюса в Лондон. Билет на этот рейс на сайте авиакомпании на февраль можно купить за 80 литов, т.е. примерно за 900 р. Зная Ryanair, я думаю, что это далеко не предел.

 

1 комментарий
авиакомпании,расписание,Ryanair
Билеты на украинские поезда - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
11 ноября 2011, 16:03

Что-то мы вошли в режим "каждый день по запуску" Интересно, хоть и немного утомительно.

На сей раз случилось то, чего многие так долго ждали - с помощью сервиса "Яндекс.Расписания" можно подбирать и покупать билеты на поезда, следующие по Украине, а также из Украины в соседние страны.

Итак, сейчас можно:

- узнать цену на эти билеты в валюте страны пользователя;

- узнать, сколько свободных мест осталось;

- и, наконец. купить билет на сайте нашего партнёра Tickets.ua c помощью банковской карты, оплатив через Webmoney, Приват24 или наличными в офисе агентства.

В частности, из Днепропетровска в Киев на 20 декабря есть места на 10 поездов, на поезд "Днепр" в 22.46 на текущий момент есть 33 купейных места, 10 СВ-мест и 24 плацкартных. 

Покупать билеты в украинские поезда можно и из России, и из любой другой страны. Но не забывайте, что электронной регистрации в Украине пока нет, и вам надо будет обязательно обменять бронь на билет в любой железнодорожной кассе на территории Украины. Это же касается и возврата билета, так что будьте внимательны.

поезда,украина
На Дерибасовской хорошая погода
mousanya
11 ноября 2011, 17:57

и можно таки в этом убедиться каждому.

Например, встретив  Двенадцатый Год в Одессе.
Купив, например, для этого авиабилет по цене от 7 813 рублей.

 А потом поделиться с друзьями впечатлениями, как оно таки прошло.

Это мы к тому, что в последнее время мы ищем хорошие цены на авиабилеты на новогодние каникулы и рекламируем их на страницах ticket.yandex.ru - следите за объявлениями

одесса,билеты
Тарифы на проезд в электричках по 5 регионам
Александр
16 ноября 2011, 12:52

С сегодняшнего дня на нашем сервисе можно узнать стоимость проезда на электричке в пригородных зонах Красноярска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, КироваТюмени и Перми.

 

При запросе расписания от станции до станции, над таблицей (в режиме поиска электричек), или в самой строке с поездом (при запросе любым транспортом на дату), будет показана цена полного билета, а в раскрывающемся списке - цена льготного.

 

 

Мы планируем постепенно предоставить информацию о стоимости проезда между станциями в пределах всей географии данных по электричкам на сервисе Яндекс.Расписания.

киров,красноярск,тарифы,тюмень,нижний тагил,екатеринбург,пермь,электрички
Взаимоотношения с ППК
dsp-suzemka
17 ноября 2011, 01:38

Вроде у вас имеется информация расписаний пригородных поездов но наблюдается такая ситуация: к примеру вы взаимодействуете с ППК "Экспресс Приморья" но расписаний Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области у вас нет. Почему так? Ведь же можно базу расписаний сделать более полной.

3 комментария
Покупка билетов на поезд
Александр
20 ноября 2011, 14:41

Почему если выбираю два взролых, нельзя выбрать два нижних места?

9 комментариев
поезда,билеты
Поезда не кликабельны
Александр
28 ноября 2011, 13:54

1 комментарий
Еще одна узкоколейка на Яндекс.Расписаниях
Александр
28 ноября 2011, 16:36

Команда сервиса Яндекс.Расписания питает особый интерес к малодеятельным линиям, расположенным вдали от городов, и особенно - к линиям узкой колеи, которых сейчас осталось, увы, очень немного.

На нашем сервисе можно посмотреть расписание знаменитой Алапаевской узкоколейной железной дороги, протянувшейся вглубь уральской тайги почти на 200 км, расписание украинской линии Голованевск - Гайворон - Рудница.

Мы рады представить Вам еще одну узкоколейку - линию, соединяющую Кирово-Чепецк и Каринторф. Автомобильного моста через Чепцу около города нет, и всё пассажирское сообщение с поселком, являющимся частью Кирово-Чепецка, выполняет ходящий 4 раза в сутки поезд колеи 750мм.



1 комментарий
кировская область,каринторф,ужд,расписания
Будет ли подорожание билетов в 2012 году?
Станислав Клинков
30 ноября 2011, 14:49

Здравствуйте всем.

 

Что-нибудь слышно касательно цен на проезд в пригородных поездах в 2012-м году? Будут ли они повышаться, либо останутся теми же что в 2011-м? Или до выборов перзидента Роисси пока всё "заморозят", чтобы народ не бунтовал, а после выборов уже "накрутят"? Есть какая-нибудь информация по этому поводу?

И вообще, исходя из чего собственно формируется стоимость проезда? Привязана ли она каким-либо образом к цене электричества, нефти, мазута или ещё чего-нибудь в этом роде?

5 комментариев
цены