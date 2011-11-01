Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», подготовлен проект новой системы классификации пассажирских поездов, новая система разработана во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного Указом Президента Украины «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы » от 27 апреля 2011 № 504/2011.

Как отмечают в ведомстве, новая система классификации находится на рассмотрении и утверждении в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Укрзализныцей» предложены следующие классы пассажирских поездов:

дневные пассажирские поезда - Евро Сити (EС), Интер Сити + (ИС +), Интер Сити (ИС), Региональный экспресс (РЭ), Региональный поезд (PП); ночные пассажирские поезда - Евро Найт (EN), Ночной экспресс (НЭ), Ночной скорый (НС), Ночной пассажирский (НП).

Согласно сообщению:

Евро Сити (EС) - дневной поезд высокоскоростной международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости более 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити + (ИС +) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити (ИС) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум», 2 класса по уровню сервиса «бизнес», 3 класса с уровнем сервиса «стандарт», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «бизнес», 2 класса по уровню сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за скорость и комфорт/сервис.

Региональный поезд (PП) - дневной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 70 км/час при допустимой скорости до 120 км/час, вагоны с местами для сидения 2 класса с уровнем сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за комфорт/сервис.

Евро Найт (EN) - ночной скоростной поезд международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами СВ + с уровнем сервиса «премиум», СВ с уровнем сервиса «бизнес» и К (купе) с уровнем сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес», К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ВЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной скорый (НС) - ночной скорый поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 50 до 70 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес» К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 50 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Рекомендуемый перечень услуг, который может предоставляться в поездах, формируется на основании их классификации и зависит от уровня комфорта/сервиса.

Как отмечают в ведомстве, к преимуществам классификации относится: полное соответствие с классификацией Европейского Союза; соответствие украинских и англоязычных названий и аббревиатур; лаконичность; понятность для потребителя; лингвистическое и семантическое соответствие и понятность потребителям из Украины и ЕС; соответствие целям рыночного позиционирования; подражание существующей в Украине классификации; соответствие существующим и перспективным тарифным политикам.

Справка УНИАН. Сейчас в Украине поезда классифицируются как скорые пассажирские, ускоренные пассажирские, обычные пассажирские. Поезда могут быть фирменными, повышенного комфорта.