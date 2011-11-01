«Укрзализныця» представляет новую классификацию пассажирских поездов. 26 Сентября, 2011
Специалистами железнодорожной отрасли разработана новая система классификации пассажирских поездов.
Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», подготовлен проект новой системы классификации пассажирских поездов, новая система разработана во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного Указом Президента Украины «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы » от 27 апреля 2011 № 504/2011.
Как отмечают в ведомстве, новая система классификации находится на рассмотрении и утверждении в Министерстве инфраструктуры Украины.
«Укрзализныцей» предложены следующие классы пассажирских поездов:
дневные пассажирские поезда - Евро Сити (EС), Интер Сити + (ИС +), Интер Сити (ИС), Региональный экспресс (РЭ), Региональный поезд (PП); ночные пассажирские поезда - Евро Найт (EN), Ночной экспресс (НЭ), Ночной скорый (НС), Ночной пассажирский (НП).
Согласно сообщению:
Евро Сити (EС) - дневной поезд высокоскоростной международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости более 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.
Интер Сити + (ИС +) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.
Интер Сити (ИС) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум», 2 класса по уровню сервиса «бизнес», 3 класса с уровнем сервиса «стандарт», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.
Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «бизнес», 2 класса по уровню сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за скорость и комфорт/сервис.
Региональный поезд (PП) - дневной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 70 км/час при допустимой скорости до 120 км/час, вагоны с местами для сидения 2 класса с уровнем сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за комфорт/сервис.
Евро Найт (EN) - ночной скоростной поезд международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами СВ + с уровнем сервиса «премиум», СВ с уровнем сервиса «бизнес» и К (купе) с уровнем сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.
Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес», К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ВЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест вагонах и уровня комфорта/сервиса.
Ночной скорый (НС) - ночной скорый поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 50 до 70 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес» К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.
Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 50 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.
Рекомендуемый перечень услуг, который может предоставляться в поездах, формируется на основании их классификации и зависит от уровня комфорта/сервиса.
Как отмечают в ведомстве, к преимуществам классификации относится: полное соответствие с классификацией Европейского Союза; соответствие украинских и англоязычных названий и аббревиатур; лаконичность; понятность для потребителя; лингвистическое и семантическое соответствие и понятность потребителям из Украины и ЕС; соответствие целям рыночного позиционирования; подражание существующей в Украине классификации; соответствие существующим и перспективным тарифным политикам.
Справка УНИАН. Сейчас в Украине поезда классифицируются как скорые пассажирские, ускоренные пассажирские, обычные пассажирские. Поезда могут быть фирменными, повышенного комфорта.
http://www.unian.net/rus/
К лету-2012 пассажирских поездов в Украине станет меньше на 70 составов. 31.10.2011
"Укрзалізниця" закрывает нерентабельные маршруты.
Железнодорожники сбрасывают балласт. Они избавляются от нерентабельных поездов. То есть тех, которые перевозят мало пассажиров. Уже с 30 октября отменены несколько маршрутов.
Количество пассажирских поездов уменьшится на всех шести железных дорогах Украины. Донецкая - отменяет пять рейсов.
Первая жертва - Ясиноватая-Херсон. Завтра придет очередь состава Луганск-Кривой Рог. В ноябре вместо двух поездов на маршрутах Мариуполь-Львов и Луганск-Киев останется по одному. Затем прекратит существование Мариуполь-Липецк. А уже после нового года Дебальцево-Хмельницкий пойдет по маршруту Луганск-Киев.
Это один из составов, попавших под сокращение. Он будет ездить в Россию до конечной станции "Липецк" только до 10 ноября.
Олег Мартынец - начальник поезда Мариуполь - Липецк: "В основном выходят по Украине, в Луганске - чуть дальше до Воронежа едут, небольшое количество. И все. А дальше Воронежа нет практически людей."
Еще больше маршрутов отменяют на Южной железной дороге. На Харьковском вокзале не будут выполняться шесть рейсов, а на нескольких - поменяют конечные станции.
С первого ноября поезд Харьков - Ивано-Франковск будет ходить лишь до Тернополя. Состав на Житомир уже не поедет дальше Киева. Через неделю вообще исчезнут рейсы на Херсон и Купянск. Затем будут отменены четыре рейса в Россию: на Уфу, Мурманск, Липецк и Калининград. Такая же участь постигнет и поезд Полтава - Мариуполь.
На всех направлениях останутся альтернативные маршруты, с пересадками, утверждают железнодорожники. Но житель Херсона Михаил Калашников недоволен тем, что лишился прямой связи с Харьковом, в котором живут его родственники:
- Мне нужно сесть на поезд, где-то среди ночи он уходит, ехать в Одессу. Там пересаживаться на другой поезд. То есть получается, по-моему, больше суток я буду добираться до города Харькова.
По словам руководства южной железной дороги, из Херсона в Харьков доезжают немногие. Остальные выходят на промежуточных станциях и соответственно платят меньше за проезд. Причем, среди пассажиров много льготников. Государство не возвращает деньги за их перевозку. И это дополнительные потери.
Виктор Кузьменко - первый заместитель начальника Южной железной дороги:
- Харьков - Херсон он вообще рекордсмен, за девять месяцев он принес убытков двадцать два с половиной миллиона.
Именно такие поезда и убирают с маршрутов, утверждают транспортники. На существенное сокращение пока идут не все.
Например, Львовская и Юго-Западная железные дороги решились отменить лишь по два убыточных поезда.
С завтрашнего дня перестанет существовать рейс Ивано-Франковск-Шепетовка. Через неделю дойдет очередь и до состава Львов-Адлер. Из столицы не будет рейса на Астану. И поезда Киев-Казатин-Хмельницкий. Также два изменения произойдут и в графике Приднепровской дороги. Уже сегодня там отменили поезда: Симферополь-Чернигов и Керчь-Херсон.
Но это еще не конец. Сейчас решается судьба и других составов. В зоне риска даже "курортные" маршруты. Например, такие как Днепропетровск-Одесса или Днепропетровск-Бердянск. Они оказывается тоже убыточные. И заполняются лишь наполовину.
Автобусные маршруты отобрали пассажиров и у Одесской железной дороги. Она сокращает четыре поезда.
С первого ноября отменяют составы Николаев-Апостолово и Николаев-Никополь. Исчезнет и маршрут Умань-Харьков. Кроме того, поезд Знаменка-Москва с шестого ноября будет отправляться из Николаева.
Железнодорожники объясняют, что изменения - это переход на новый, европейский метод перевозки пассажиров.
Александр Кисилевич - главный инженер пассажирской службы Одесской железной дороги:
- "Укрзалізниця" настроена на то, чтобы поезда ходили из пункта А в пункт Б практически без остановок. Перевозили пассажиров из областных центров в областные центры. А пассажиров, скажем так, в местном сообщении обеспечить пригородными поездами. Дизель или электропоездами.
За счет сокращения только вышеперечисленных поездов и остановок "Укрзалізниця" будет экономить деньги. Начальник пассажирского управления Александр Иванько говорит, что отмена убыточных маршрутов может сохранить железной дороге более миллиарда гривен.:"Мы бы уже могли купить сегодня сто пятьдесят - двести пассажирских вагонов и дать их в эксплуатацию."
В следующем году "Укрзалізниця" планирует запустить еще двадцать скоростных поездов, которые будут курсировать в дневное время. За счет этого собираются перевезти больше пассажиров. Но это касается лишь рейсов между городами-миллионниками. Из более мелких - придется добираться с пересадками. Впрочем, другие нерентабельные поезда еще могут и оставить. Но при одном условии. Местные власти должны будут покрывать уже существующие долги и будущие убытки железной дороги. Переговоры с обладминистрациями уже начались.
По материалам - "Подробности недели"
http://pulsev.com.ua/trav