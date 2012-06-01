полное разочарование
Комментарий: Добрый день, друзья!
только что столкнулся с чрезвычайной некомпетентностью и неорганизованностью онлайн туристического агентства TRIPSTA (http://www.tripsta.ru), через которое только что бронировал авиабилет.
произошла следующая ситуация: в 12 часов через сервис Яндекс оформил и оплатил этой компании билет, пришло уведомление об успешном бронировании, электронный билет и деньги списались с карты. спустя 3 часа, за 1,5 часа до вылета мне звонит девушка из данной компании и говорит, что бронирование в день вылета невозможно, и что моя бронь была снята автоматически сразу после удачного бронирования через 5 минут, а уведомили они меня так поздно только потому, что не могли до меня дозвониться (фактически мне пришло СМС о пропущенном звонке за 5 минут до того, как она сама смогла до меня дозвониться)...
при этом человек которому оформлялся билет, уже в этот момент подъезжал к аэропорту... думая, что у него уже куплен билет.
напомню, что деньги с моей карты уже списаны, билет аннулирован, а возврата денег мне так и не проведено.
оказывается, что компания эта расположена в Афинах... так что даже не знаю, как обратно получить свои деньги, если они сами мне их не вернут!
так что, подводя итог, советую лишний раз подумать и оценить последствия сотрудничества с данным агентством.
Здравствуйте, Александр и Дмитрий!
Отсутствие цен на поезда дальнего следования — это небольшая техническая проблема или новая особенность сервиса? Если второе, то хорошо бы оповестить пользователей.
В 2012 году мы стараемся сделать упор на количество данных - мы полагаем, что сложно построить качественный маршрутизатор, когда нет значительного количества данных по автобусам, кораблям, электричкам. Поэтому региональных запусков у нас сейчас довольно много.
Например, перед Евро-2012 мы серьёзно улучшили качество авиатабло Харькова.
А независимо от Евро у нас появились рейсы из Дубны в Москву и наоборот, выполняемые компанией "РАТА-Экспресс".
Более того, радует, что срабатывает "цепная реакция" - как правило, достаточно начать показывать расписания в каком-то городе, чтобы отсутствующие перевозчики сами начали приходить. Работает не всегда, но в целом работает.
Ждите новых запусков
Авиабилеты и железнодорожные билеты с помощью партнёров нашего сервиса можно было купить уже давно. Теперь впервые через Яндекс.Расписания можно купить и автобусные билеты.
Первый регион, где мы опробовали технологию - республика Удмуртия.
Например, вы смотрите маршрут из Сарапула в Ижевск. Вы можете выбрать автобус, например, в 16.30. Далее вы нажимаете кнопку "Купить" и попадаете на сайт нашего партнёра - компании "Автовокзалы Удмуртии". Там вы можете оплатить билет и завершить покупку.
Надеюсь, скоро в интернете можно будет купить билеты на куда большее количество автобусов.
C 14 июня 2012 г. в действие вступили новые правила оформления электронного билета на поезда дальнего следования Российской федерации. Теперь при оформлении билета через сеть Интернет формируется посадочный купон, который согласно Приказу Министерства транспорта России «Об установлении формы электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте» от 31.08.2011 г. №228 является документом строгой отчетности и предоставляется отдельно для каждого пассажира в заказе. Такой документ может быть представлен для отчета в бухгалтерию организации.
С 14 июня на посадочном купоне и в правилах продажи электронных билетов на официальном сайте ОАО «РЖД» появилось требование предъявить такой купон в распечатанном виде при посадке в поезд вместе с документом, удостоверяющим личность пассажира. Это означает, что Вам необходимо после приобретения билета на поезд через Интернет и оформления «электронной регистрации» распечатать посадочный купон (лист со сведениями о заказе и штрих-кодами, получаемый после оплаты билета и прохождения регистрации) на принтере и иметь его при себе при посадке в поезд. Исключение составляют поезда, курсирующие в сообщении между Россией и Латвией, посадка в которые по-прежнему осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
Процедура получения бумажного билета в кассе ОАО «РЖД», если Вы не воспользовались «электронной регистрацией», не изменилась, также не изменились и правила возврата проездных документов.
UPD: согласно последнему релизу ОАО «РЖД» паспорт снова не требуется. Ура!
Многоуважаемые модераторы клуба почему-то не сочли нужным опубликовать здесь новость о том, что ещё с 1 ноября 2011 года был введён новый вид абонементного билета на пригородные поезда под названием "Большая Москва". А очень жаль. Например, я про него узнал только недавно и чисто случайно.
И дело даже не только и не столько в том, что такой проездной будет удобен тем, кто часто пользуется подмосковными электричками разных направлений. Самый прикол, что по причине довольно укуренного способа ценообразования на услуги железнодорожного транспорта, "Большая Москва" в некоторых случаях будет стоить дешевле, чем абонементный билет рабочего дня!
Например, я сам живу в Химках. Традиционный абонемент рабочего дня на один месяц по маршруту "Химки ↔ Ленинградкий вокзал" обойдётся в 1041 рубль. А "Большая Москва" — в 1040 рублей. То есть на один рубль меньше. При этом, последний вариант распространяется и на выходные дни тоже, да ещё и на всех направлениях.
Так что вы это зря замолчали такой интересный факт, господа владельцы клуба. Очень зря.
Здравствуйте, Расписания))
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: когда будут расписания пригородных поездов на Юге России (Ставропольский край, Краснодарский край, Северный кавказ) и др. регионов, ещё неохваченных? Есть какие-то планы?