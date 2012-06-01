полное разочарование ( Комментарий: Добрый день, друзья!

только что столкнулся с чрезвычайной некомпетентностью и неорганизованностью онлайн туристического агентства TRIPSTA (

произошла следующая ситуация: в 12 часов через сервис Яндекс оформил и оплатил этой компании билет, пришло уведомление об успешном бронировании, электронный билет и деньги списались с карты. спустя 3 часа, за 1,5 часа до вылета мне звонит девушка из данной компании и говорит, что бронирование в день вылета невозможно, и что моя бронь была снята автоматически сразу после удачного бронирования через 5 минут, а уведомили они меня так поздно только потому, что не могли до меня дозвониться (фактически мне пришло СМС о пропущенном звонке за 5 минут до того, как она сама смогла до меня дозвониться)...

при этом человек которому оформлялся билет, уже в этот момент подъезжал к аэропорту... думая, что у него уже куплен билет.

напомню, что деньги с моей карты уже списаны, билет аннулирован, а возврата денег мне так и не проведено.

оказывается, что компания эта расположена в Афинах... так что даже не знаю, как обратно получить свои деньги, если они сами мне их не вернут!



так что, подводя итог, советую лишний раз подумать и оценить последствия сотрудничества с данным агентством. Добрый день, друзья!только что столкнулся с чрезвычайной некомпетентностью и неорганизованностью онлайн туристического агентства TRIPSTA ( http://www.tripsta.ru ), через которое только что бронировал авиабилет.произошла следующая ситуация: в 12 часов через сервис Яндекс оформил и оплатил этой компании билет, пришло уведомление об успешном бронировании, электронный билет и деньги списались с карты. спустя 3 часа, за 1,5 часа до вылета мне звонит девушка из данной компании и говорит, что бронирование в день вылета невозможно, и что моя бронь была снята автоматически сразу после удачного бронирования через 5 минут, а уведомили они меня так поздно только потому, что не могли до меня дозвониться (фактически мне пришло СМС о пропущенном звонке за 5 минут до того, как она сама смогла до меня дозвониться)...при этом человек которому оформлялся билет, уже в этот момент подъезжал к аэропорту... думая, что у него уже куплен билет.напомню, что деньги с моей карты уже списаны, билет аннулирован, а возврата денег мне так и не проведено.оказывается, что компания эта расположена в Афинах... так что даже не знаю, как обратно получить свои деньги, если они сами мне их не вернут!так что, подводя итог, советую лишний раз подумать и оценить последствия сотрудничества с данным агентством.