Из Санкт-Петербурга в Хельсинки ехать всего 390 километров — ближе, чем до Москвы. Между Россией и Финляндией всегда было налажено разнообразное транспортное сообщение, от железной дороги до частных маршрутных такси. Сегодня Яндекс.Расписания собрали все эти виды транспорта на одной странице.







На ней можно выбрать пункт прибытия, ориентируясь на самые разнообразные маршруты. Например, устроить путешествие в Европу налегке: прямо от подъезда доехать до аэропорта в Лаппеенранта или Тампере, а оттуда махнуть «лоукостером» в Дюссельдорф-Веце или Бергамо. На Расписаниях найдётся удобный маршрут и для тех, кто не любит летать. Маршрутное такси отвезет до порта в Хельсинки, откуда регулярно ходят паромы в Стокгольм и другие европейские города.



Поможет rasp.yandex.ru/fi и тем, кто планирует однодневную поездку в Хельсинки с минимальными расходами. Например, чтобы ещё разок побывать на концерте любимой группы, уже отыгравшей в Москве или Питере, или поймать тех, кто до России вовсе не добрался — будь это Sigur Ros, Radiohead, Prince или Muse.



Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания