Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2013
Электрички для iOS 7
yndx.dmshchepak
5 декабря 2013, 16:37

У нас отличная новость для айфоновладельцев.

Вышла новая версия приложения Яндекс.Электрички. В нем собраны многие доработки: новое приложение с сегодняшнего дня использует всю площадь экрана iPhone 5/5S/5C, выглядит по-новому на iOS 7, и главное - работает проворнее на любом девайсе с iOS 5.1+. Мы провели глубокий анализ работы при плохом качестве сигнала сотовой связи, что пока не редкость вдали от городов, и постарались исключить выдачу пустых ответов при в таких случаях.

 



Дорогие пользователи, спасибо за обратную связь и терпение! Обновляйтесь!

Ваша команда Расписаний.

 

6 комментариев
iphone,iphone5,электрички
Маршрутка до Европы
yndx.dmshchepak
6 декабря 2013, 19:42

Отличная новость для жителей северной столицы и окрестных городов.

 С сегодняшнего дня, при планировании путешествия в Финляндию, вам сможет пригодиться наша спец.страница - rasp.yandex.ru/fi.

 Приглашаем Вас в путешествие,
команда сервиса Расписаний.

Маршрутка до Европы

Из Санкт-Петербурга в Хельсинки ехать всего 390 километров — ближе, чем до Москвы. Между Россией и Финляндией всегда было налажено разнообразное транспортное сообщение, от железной дороги до частных маршрутных такси. Сегодня Яндекс.Расписания собрали все эти виды транспорта на одной странице.


На ней можно выбрать пункт прибытия, ориентируясь на самые разнообразные маршруты. Например, устроить путешествие в Европу налегке: прямо от подъезда доехать до аэропорта в Лаппеенранта или Тампере, а оттуда махнуть «лоукостером» в Дюссельдорф-Веце или Бергамо. На Расписаниях найдётся удобный маршрут и для тех, кто не любит летать. Маршрутное такси отвезет до порта в Хельсинки, откуда регулярно ходят паромы в Стокгольм и другие европейские города.

Поможет rasp.yandex.ru/fi и тем, кто планирует однодневную поездку в Хельсинки с минимальными расходами. Например, чтобы ещё разок побывать на концерте любимой группы, уже отыгравшей в Москве или Питере, или поймать тех, кто до России вовсе не добрался — будь это Sigur Ros, Radiohead, Prince или Muse.


Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания

6 комментариев
санкт-петербург,цены,финляндия,Автобусы,расписания
Большое пополнение автобусных данных по Украине.
yndx.dmshchepak
26 декабря 2013, 10:37

Состоялся большой запуск по Украине, в результате которого на сервисе стали доступны данные по 60-ти новым автобусным станциям:


Киев и киевская - 10 ;
Одесса и одесская - 16 ;
Чернигов и черниговская - 17;
Черкассы и черкасская - 4 ;
Луганск и луганская - 6 ;
Хмельницкий и хмельницкая - 4 ;
Кировоград - 2 ;
Черновцы - 1;
Винница - 1 .

 

Спасибо за помощь с данными нашим партнерам — ГП «Расчетный центр Мининфраструктуры Украины» и bus.com.ua.

 

Пресс-релиз из украинского корп.блога с полным списком станций.

Команда Расписаний и в следующем году постарается радовать украинцев не менее достойными поводами.

С наступающим Новым Годом!

украина,цены,Автобусы,билеты,расписания