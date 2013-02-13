Клуб Яндекс.Расписаний

февраль 2013
Воронежский, Калужский и Пензенский автовокзалы на сервисе.
igor.gorobecz
13 февраля 2013, 18:18

Открываем несколько новых регионов автобусного сообщения - автовокзалы городов Воронеж (Центральный автовокзал)КалугаПенза

С появлением на сервисе расписаний этих  автовокзалов значительно улучшается поиск возможных вариантов сообщений в центральном регионе России. Теперь у нас практически все возможные варианты отъезда на Москву из этих трех городов.

Появились новые межрегиональные прямые связи  - например Калуга - Тула, Воронеж - Белгород, Пенза - Саратов

Также интересны внутрирегиональные маршруты, такие как в древний Козельск, в музей Лермонтова Тарханы, в город Бобров

Ждите продолжения)

Благодарим за предоставленную информацию нашего партнера ТКВЦ.

5 комментариев
воронеж,пенза,калуга,Автобусы,расписания