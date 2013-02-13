Открываем несколько новых регионов автобусного сообщения - автовокзалы городов Воронеж (Центральный автовокзал), Калуга, Пенза.

С появлением на сервисе расписаний этих автовокзалов значительно улучшается поиск возможных вариантов сообщений в центральном регионе России. Теперь у нас практически все возможные варианты отъезда на Москву из этих трех городов.

Появились новые межрегиональные прямые связи - например Калуга - Тула, Воронеж - Белгород, Пенза - Саратов

Также интересны внутрирегиональные маршруты, такие как в древний Козельск, в музей Лермонтова Тарханы, в город Бобров

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