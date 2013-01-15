Если вдруг Жерара Депардье-таки назначат министром культуры Мордовии и он захочет посмотреть на районные центры республики, мы уже сможем ему что-то предложить. Например, расписания автобусов до Зубовой Поляны.





Ну а если серьезно, то вот еще один пример работы людей в относительно небольшом автотранспортном предприятии, которые реально уважают свое дело и думают не только о себе.







Мы публикуем расписания Зубово-Полянского АТП, бережно и аккуратно составленные и присланные нам Павлом Тетериным, механиком по эксплуатации этого предприятия. Надеемся, что Павел теперь будет регулярно обновлять данные, а его пример станет в республике Мордовии (да и не только) другим наукой. А Павлу большой респект за отличную работу.

Спасибо!



