При выборе маршрута Самара - Казань сервис предлагает рейс LH 1467 Казань — Франкфурт-на-Майне. Прошу убрать его и обратный рейс из расчета, т.к.рейс международный на него в Самаре посадки нет. Только высадка.
При выборе маршрута Самара - Казань сервис предлагает рейс LH 1467 Казань — Франкфурт-на-Майне. Прошу убрать его и обратный рейс из расчета, т.к.рейс международный на него в Самаре посадки нет. Только высадка.
Если вдруг Жерара Депардье-таки назначат министром культуры Мордовии и он захочет посмотреть на районные центры республики, мы уже сможем ему что-то предложить. Например, расписания автобусов до Зубовой Поляны.
Ну а если серьезно, то вот еще один пример работы людей в относительно небольшом автотранспортном предприятии, которые реально уважают свое дело и думают не только о себе.
Мы публикуем расписания Зубово-Полянского АТП, бережно и аккуратно составленные и присланные нам Павлом Тетериным, механиком по эксплуатации этого предприятия. Надеемся, что Павел теперь будет регулярно обновлять данные, а его пример станет в республике Мордовии (да и не только) другим наукой. А Павлу большой респект за отличную работу.
Спасибо!
Ребят, а почему нет стоимости проезда в поездах региональных линий эконом-класса БЧ? У нас же очень просто: первые 5 км. пути - 700 рублей, а за каждый последующий километр 70 руб.
Не хочу показаться назойливым , но исходя из отсутствия реакции, хочу вновь поднять вопрос иконок, который был задан в комментарии (http://clubs.ya.ru/rasp/1802/1804#reply-rasp-1804) к теме Цена билетов .
Вы этот комментарий видели?