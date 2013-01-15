Клуб Яндекс.Расписаний

январь 2013
Самара - Казань
Александр Зайцев
15 января 2013, 21:36

При выборе маршрута Самара - Казань сервис предлагает рейс LH 1467 КазаньФранкфурт-на-Майне. Прошу убрать его и обратный рейс из расчета, т.к.рейс международный на него в Самаре посадки нет. Только высадка.

1 комментарий
Открываем Мордовию
igor.gorobecz
22 января 2013, 13:33

Если вдруг Жерара Депардье-таки назначат министром культуры Мордовии и он захочет посмотреть на районные центры республики, мы уже сможем ему что-то предложить. Например, расписания автобусов до Зубовой Поляны


Ну а если серьезно, то вот еще один пример работы людей в относительно небольшом  автотранспортном предприятии, которые реально уважают свое дело и думают не только о себе. 


Мы публикуем расписания Зубово-Полянского АТП, бережно и аккуратно составленные и присланные нам Павлом Тетериным, механиком по эксплуатации этого предприятия. Надеемся, что Павел теперь будет регулярно обновлять данные, а его пример станет в республике Мордовии (да и не только) другим наукой. А Павлу большой респект за отличную работу.

Спасибо!

Зубова Поляна,расписание,Автобусы
Останкино
Станислав Клинков
22 января 2013, 22:55

А я наивно думал, что слово "Останкино" не склоняется. Наверное, правильно всё-таки будет "из Останкино в Химки". Или нет?

3 комментария
баги
Стоимость проезда в пригороде БЧ
Удалённый пользователь
28 января 2013, 13:26

Ребят, а почему нет стоимости проезда в поездах региональных линий эконом-класса БЧ? У нас же очень просто: первые 5 км. пути - 700 рублей, а за каждый последующий километр 70 руб. 

1 комментарий
Иконкки расположния мест в вагоне
scout123
31 января 2013, 15:50

Не хочу показаться назойливым , но исходя из отсутствия реакции, хочу вновь поднять вопрос иконок, который был задан в комментарии (http://clubs.ya.ru/rasp/1802/1804#reply-rasp-1804) к теме Цена билетов .

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