Копали мы, копали - закопались так, что давно клуб не обновляли. Извините, попробуем больше такого не допускать.

Но зато теперь должно пойти несколько крупных запусков на Яндекс.Расписаниях. Например, пока мы запустили расписание крупнейшего из неохваченных нами автовокзалов России - южного автовокзала Екатеринбурга. Вообще очень забавно, что запрос "Южный автовокзал" всегда в топе автобусных запросов, потому что в сумме южные автовокзалы есть во многих городах.

Также мы долго работали с поставщиком из Риги SWD Factory. Поставщик очень хороший, а запуск дался большой кровью - так бывает. Вся эта суета с переводом/непереводом времени, с временными зонами хранения и прочими новыми для нас проблемами вылилась в большое количество доработок. Но всё увенчалось успехом: появились автовокзалы Риги, Вильнюса, Пскова (пока без пригородных рейсов) и еще кое-чего.

Вот, например, рейсы из Риги в Алуксне, на узкоколейку

Разумеется, все новые маршруты можно посмотреть и на мобильном телефоне.

Большое спасибо партнёрам и всей команде, которая участвовала в запуске!