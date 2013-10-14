Клуб Яндекс.Расписаний

октябрь 2013
Пересадки в Москве с площади 3 вокзалов на Рижское направление
rkravchik
14 октября 2013, 17:43

Пожалуйста, добавьте в граф пересадок станцию Москва-Каланчевская. Она находится на площади 3-х вокзалов в 5-10 мин. пешей доступности от самих вокзалов. С этой станции можно уехать по Рижскому направлению пригородных электричек.

 

Сейчас все маршруты между вокзалами строятся так, что с воказала показывается пересадка через метро на Рижский вокзал (порядка 1 часа), хотя иногда бывает быстрее сесть на ст. Москва-Каланчевская и дождаться электрички Рижского направления.

api
Milov
14 октября 2013, 17:44

Вопрос такой. на моём сайте есть список станций, хотелось бы получать какие поезда (электрички) проходят через станцию с расписанием, направления движения поездов. Такое возможно?

12 комментариев
Транспортные исследования
TerIvan2006
21 октября 2013, 14:28

А можно было бы как-то скомпоновать все данные яндес.расписаний в единый массив для проведения исследований. Была бы эдакая матрица маршрутной сети, которая покрывала практически всю Россию и ближнее зарубежье. Можно было бы сделать несколько сетей по разным видам транспорта. Можно было бы создать динамическую модель транспортных потоков между населенными пунктами. Эта информация крайне важна, но никем не собирается. А так бы она пригодилась хотя бы ученым транспортникам. Ваша база данных так и просится быть использованной, жалко у вас нет API. Но есть ли возможность сделать что-то уже сейчас?

2 комментария
Blackberry 10
Константин
21 октября 2013, 14:28

Господа! Когда же пользователи Blackberry 10 увидят приложения от Яндекс на своей платформе или хотя бы их портированный вариант?

4 комментария
Южный автовокзал Екатеринбурга, Псков, Рига, Вильнюс
Дмитрий Крюков
21 октября 2013, 14:42

Копали мы, копали - закопались так, что давно клуб не обновляли. Извините, попробуем больше такого не допускать.

Но зато теперь должно пойти несколько крупных запусков на Яндекс.Расписаниях. Например, пока мы запустили расписание крупнейшего из неохваченных нами автовокзалов России - южного автовокзала Екатеринбурга. Вообще очень забавно, что запрос "Южный автовокзал" всегда в топе автобусных запросов, потому что в сумме южные автовокзалы есть во многих городах. 

Также мы долго работали с поставщиком из Риги SWD Factory. Поставщик очень хороший, а запуск дался большой кровью - так бывает. Вся эта суета с переводом/непереводом времени, с временными зонами хранения и прочими новыми для нас проблемами вылилась в большое количество доработок. Но всё увенчалось успехом: появились автовокзалы Риги, Вильнюса, Пскова (пока без пригородных рейсов) и еще кое-чего. 

Вот, например, рейсы из Риги в Алуксне, на узкоколейку

Разумеется, все новые маршруты можно посмотреть и на мобильном телефоне.

Большое спасибо партнёрам и всей команде, которая участвовала в запуске!

Автобусы,вильнюс,рига,екатеринбург,псков,расписания
Новая карта
Удалённый пользователь
21 октября 2013, 14:43

Это только у меня перестали быть видны железные дороги при малом увеличении карты, как то раздражает, паровозике едут в пустоте

1 комментарий
Водный транспорт Украины
yndx.dmshchepak
23 октября 2013, 16:29

На Яндекс.Расписаниях появился водный транспорт Украины. Теперь на сервисе есть все основные средства передвижения: поезда и самолеты, электрички и автобусы, катера и паромы.

Можно узнать расписание водного транспорта более 10 городов страны, включая Севастополь, Тернополь, Никополь, Запорожье, Херсон, Винницу, Ямполь, Николаев и другие. Сервис поможет найти подходящий рейс, узнать время отплытия и цену на билет — например, из Никополя в Каменку-Днепровскую или с Графской пристани Севастополя в Инкерман. Водный транспорт позволяет уплыть не только в соседний район города или в другой конец страны, но и за её пределы – в Россию, Беларусь или Молдову.

Кстати, по данным Госстата Украины, водный транспорт востребован в стране примерно так же, как и воздушный. С января по сентябрь этого года самолетами и водным транспортом воспользовалось одинаковое количество человек — 5,2 миллиона.

Актуальные данные о графике движения водного транспорта Украины Яндексу предоставляеются компанией EasyWay.

водный транспорт,украина,расписания