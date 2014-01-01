В расписание почему-то его нет. А говорили что вернут с первого января. Потом смотрел на 15 апреля. Там всё тотже №6901/6902. Так что же с поездом? Его отменили полностью или....
Вот еще одна странность при планировании поездки. Маршрут: Зерново (Середина-Буда) - Киев. Яндекс предлагает так: Из Зерново электричкой 6545 в 16:30 до Конотопа, где через 8(!) часов пересесть на 815П в 03:16 и быть в Киеве аж в 07:40 следующего дня.
Вручную маршрут можно составить так: Из Зерново электричкой 6545 в 16:30 до Терещенской (прибытие в 17:38), а затем пересесть на 186Ш в 18:53 и быть в Киеве в 22:30.
Время отправления из Зерново при этом одно и тоже, но время на пересадку на семь часов меньше.
Странно, но поезда 180 Кременчуг - Киев в Яндексе не нашла. Точнее есть его "часть" в виде поезда 174О Кременчуг — Ромодан. Но в результатах поиска маршрута его нет. Хотя это единственный прямой поезд. Вот его расписание на сайте УЗ: http://uz.gov.ua/passenge