Вот еще одна странность при планировании поездки. Маршрут: Зерново (Середина-Буда) - Киев. Яндекс предлагает так: Из Зерново электричкой 6545 в 16:30 до Конотопа, где через 8(!) часов пересесть на 815П в 03:16 и быть в Киеве аж в 07:40 следующего дня.

Вручную маршрут можно составить так: Из Зерново электричкой 6545 в 16:30 до Терещенской (прибытие в 17:38), а затем пересесть на 186Ш в 18:53 и быть в Киеве в 22:30.

Время отправления из Зерново при этом одно и тоже, но время на пересадку на семь часов меньше.