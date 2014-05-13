Покупать билеты на самолёты и поезда через интернет — это уже привычное дело. Но вот вам предстоит ехать в другой город на автобусе. Память рисует довольно безрадостную перспективу: до справочной не дозвониться, у касс — очереди, утомлённые кассиры за окошечками не излучают и капли человеколюбия, а тем временем стрелки на циферблате неумолимо подползают к тому самому часу, что обозначен в суровой табличке под словами «Технический перерыв»… Знакомая картина?

Но всего этого можно избежать! Билеты на междугородние, пригородные и международные автобусы можно купить онлайн — с помощью Яндекс.Расписаний. Точно так же, как и покупать электронные ж/д и авиабилеты с нашим сервисом — то есть легко, быстро и безопасно.

Сейчас доступны билеты во многие регионы России, Украины, а также по нескольким направлениям Казахстана и Прибалтики. Такое количество рейсов самых разных перевозчиков в онлайн-продаже удалось связать в единую систему только Яндекс.Расписаниям.











И самое главное. Все расписания, места и цены мы получаем от наших официальных партнёров — транспортных компаний и систем бронирования билетов. Эти же автоматизированные системы используются в кассах автовокзалов. Поэтому покупать билет на автобус онлайн через Яндекс.Расписания так же надёжно, как в кассе, но при этом — гораздо удобнее.

А на тот случай, если вы ещё не знаете, как это работает, мы нарисовали специальную страничку (украинская версия — тут). Заходите и пробуйте!