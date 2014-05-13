Клуб Яндекс.Расписаний

май 2014
Автобусные билеты онлайн
Айгуль
13 мая 2014, 14:38

Покупать билеты на самолёты и поезда через интернет — это уже привычное дело. Но вот вам предстоит ехать в другой город на автобусе. Память рисует довольно безрадостную перспективу: до справочной не дозвониться, у касс — очереди, утомлённые кассиры за окошечками не излучают и капли человеколюбия, а тем временем стрелки на циферблате неумолимо подползают к тому самому часу, что обозначен в суровой табличке под словами «Технический перерыв»… Знакомая картина?

Но всего этого можно избежать! Билеты на междугородние, пригородные и международные автобусы можно купить онлайн — с помощью Яндекс.Расписаний. Точно так же, как и покупать электронные ж/д и авиабилеты с нашим сервисом — то есть легко, быстро и безопасно.

Сейчас доступны билеты во многие регионы России, Украины, а также по нескольким направлениям Казахстана и Прибалтики. Такое количество рейсов самых разных перевозчиков в онлайн-продаже удалось связать в единую систему только Яндекс.Расписаниям.

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И самое главное. Все расписания, места и цены мы получаем от наших официальных партнёров — транспортных компаний и систем бронирования билетов. Эти же автоматизированные системы используются в кассах автовокзалов. Поэтому покупать билет на автобус онлайн через Яндекс.Расписания так же надёжно, как в кассе, но при этом — гораздо удобнее.

А на тот случай, если вы ещё не знаете, как это работает, мы нарисовали специальную страничку (украинская версия — тут). Заходите и пробуйте!

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Добавление перевозчика и расписаний автобусов 500Э
maxiFreez
28 мая 2014, 17:18

Добрый день команда Яндекс.Расписания!

С огорчением обнаружил, что на вашем сервисе до сих пор нет популярного перевозчика, Автобусы 500Э, Рыбинск - Ярославль, Ярославль - Рыбинск. Официальная страница перевозчика http://www.patp1rybinsk.ru/route/6

Надеюсь, что работа в этом направлении с вашей стороны уже идет, и вскоре возможны улучшения сервиса, вчастности для тех, кто пользуется этими автобусами.

В помощь вам прилагаю ссылку на группу вконтакте, где выложено детализированное актуальное расписание (рассчеты подтверждены натурными замерами):

http://vk.com/fishburgguide

Расчитываю на ваше понимание снова

Заранее спасибо.

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