Хорошие новости: 7 ноября открывается движение ускоренных пригородных поездов между вокзалом Минск-пасс. и Национальным аэропортом Минск (Минск-2).

По плану, поезда будут курсировать пять раз в сутки с одной остановкой – на ст. Смолевичи. На нашем сервисе уже есть подробное расписание из Минска и из аэропорта.

Обратите внимание: пассажирская платформа «Национальный аэропорт Минск» находится не рядом с терминалом аэропорта, а чуть дальше. Поэтому между терминалом и платформой будут курсировать согласованные автобусы.

От платформы автобус будет отправляться через 10 минут после прибытия поезда из Минска. От терминала аэропорта к поезду автобусы будут отправляться в 07:15, 10:50, 14:20, 18:15 и 22:10. Путь на автобусе будет занимать 4–5 минут.