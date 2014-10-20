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октябрь 2014
Доступна покупка электронных билетов украинской железной дороги.
yndx.dmshchepak
20 октября 2014, 13:30

Наверное, некоторые из вас успели заметить, что благодаря партнеру Uticket.ua стала доступна покупка электронных билетов Украинской железной дороги.

 

Такие поезда, как и в случае с РЖД, в результатах поиска обозначаются специальной иконкой.

Как пример, поезда из Киева в Харьков 21 октября:

 Основные моменты которые хотелось бы напомнить:

  • электронный билет можно предъявлять либо в распечатанном виде, либо на экране какого-нибудь устройства;
  • при посадке необходимо предъявить как электронный билет, так и удостоверение личности;
  • при поездке ребенка, дополнительно необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении;
  • если QR-код с билета не считается, то проводник введет номер билета вручную и примет его.

Более детальная справка на сайте партнера

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Экспресс в аэропорт Минск
Айгуль
31 октября 2014, 15:07

Хорошие новости: 7 ноября открывается движение ускоренных пригородных поездов между вокзалом Минск-пасс. и Национальным аэропортом Минск (Минск-2).

По плану, поезда будут курсировать пять раз в сутки с одной остановкой – на ст. Смолевичи. На нашем сервисе уже есть подробное расписание из Минска и из аэропорта.

Обратите внимание: пассажирская платформа «Национальный аэропорт Минск» находится не рядом с терминалом аэропорта, а чуть дальше. Поэтому между терминалом и платформой будут курсировать согласованные автобусы

От платформы автобус будет отправляться через 10 минут после прибытия поезда из Минска. От терминала аэропорта к поезду автобусы будут отправляться в 07:15, 10:50, 14:20, 18:15 и 22:10. Путь на автобусе будет занимать 4–5 минут.