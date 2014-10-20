Наверное, некоторые из вас успели заметить, что благодаря партнеру Uticket.ua стала доступна покупка электронных билетов Украинской железной дороги.
Такие поезда, как и в случае с РЖД, в результатах поиска обозначаются специальной иконкой.
Как пример, поезда из Киева в Харьков 21 октября:
Основные моменты которые хотелось бы напомнить:
- электронный билет можно предъявлять либо в распечатанном виде, либо на экране какого-нибудь устройства;
- при посадке необходимо предъявить как электронный билет, так и удостоверение личности;
- при поездке ребенка, дополнительно необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении;
- если QR-код с билета не считается, то проводник введет номер билета вручную и примет его.
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