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сентябрь 2014
Нет направлений и Дни курсирования
Удалённый пользователь
9 сентября 2014, 14:10

1) Нет направлений у электричек. в массиве directions есть а в самой выдаче нет

2) Пропали Дни курсирования у электричек и поездов

Хотя в документации это есть.

Если так и должно быть поменяйте документацию.

А лучше исправте баги пжл.

15 комментариев
Редко ходящие маршруты
Удалённый пользователь
18 сентября 2014, 13:59

иваново - сокольское, как людям добираться в будни!!!

Склонения населенных пунктов
Артём
18 сентября 2014, 14:46

Думаю "Токсово", "Васкелово" и им подобные названия населенный пунктов не склоняются. 
http://rasp.yandex.ru/search/?fromName=Санкт-Петербург&fromId=&toName=Лосево&toId=s9602742&when=5+сентября

Согласно грамота.ру:

Несклоняемость географических наименований нормальна в следующих случаях: 1) Если такое наименование является приложением к одному из следующих обобщающих слов: селодеревняпоселок,станциястановище, реже – городв селе Васильковов поселке Пушкинов деревне Белкинонастанции Гоголево....
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