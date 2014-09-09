1) Нет направлений у электричек. в массиве directions есть а в самой выдаче нет
2) Пропали Дни курсирования у электричек и поездов
Хотя в документации это есть.
Если так и должно быть поменяйте документацию.
А лучше исправте баги пжл.
1) Нет направлений у электричек. в массиве directions есть а в самой выдаче нет
2) Пропали Дни курсирования у электричек и поездов
Хотя в документации это есть.
Если так и должно быть поменяйте документацию.
А лучше исправте баги пжл.
иваново - сокольское, как людям добираться в будни!!!
Думаю "Токсово", "Васкелово" и им подобные названия населенный пунктов не склоняются.
http://rasp.yandex.ru/search/?fromName=Санкт-Петербург&fromId=&toName=Лосево&toId=s9602742&when=5+сентября
Согласно грамота.ру:
Несклоняемость географических наименований нормальна в следующих случаях: 1) Если такое наименование является приложением к одному из следующих обобщающих слов: село, деревня, поселок,станция, становище, реже – город: в селе Васильково, в поселке Пушкино, в деревне Белкино, настанции Гоголево....