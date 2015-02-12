Клуб Яндекс.Расписаний

февраль 2015
Пересадки
konst@intecmedia.ru
12 февраля 2015, 19:32

Здравствуйте!

Существует ли в Яндекс Расписаниях функционал "Пересадки", в частности для электричек?

1 комментарий
Спасибо за удобный сервис!
Удалённый пользователь
15 февраля 2015, 02:21

Огромное спасибо Яндекс(у) за актуальные и свежие расписания по  "УЗ" (Укрзализныця) почти всегда все точно и "по расписанию".  Огромная просьба по городу Буча (Украина/Киевская обл./город Буча) вивести расписания не только  поездов по  ж/д вокзалу, а также и по автостанции "Буча" (териториально: г.Буча, ул. Новое шоссе, 11А (на карте нет, т.к. это большая остановка с павилионами, хотя формально - АС). Спасибо.

2 комментария
Конференция Яндекса о транспорте в интернете
Айгуль
18 февраля 2015, 14:12

 

Друзья!

В четверг, 19 февраля, состоится конференция Яндекса "Пути сообщения" о транспортных интернет-сервисах: https://events.yandex.ru/events/meetings/19-feb-2015/.

Приглашаем всех, кто интересуется транспортом и его жизнью в интернете, присоединиться к онлайн-трансляции конференции. Это абсолютно бесплатно. Трансляция откроется 19 февраля по ссылке https://events.yandex.ru/events/meetings/19-feb-2015/ с 10:30 московского времени.

У вас будет возможность задать вопросы докладчикам и узнать ответ в прямом эфире (через Твиттер по хэштегу #yatransport).

Ждём вас завтра!