Здравствуйте!
Существует ли в Яндекс Расписаниях функционал "Пересадки", в частности для электричек?
Здравствуйте!
Существует ли в Яндекс Расписаниях функционал "Пересадки", в частности для электричек?
Огромное спасибо Яндекс(у) за актуальные и свежие расписания по "УЗ" (Укрзализныця) почти всегда все точно и "по расписанию". Огромная просьба по городу Буча (Украина/Киевская обл./город Буча) вивести расписания не только поездов по ж/д вокзалу, а также и по автостанции "Буча" (териториально: г.Буча, ул. Новое шоссе, 11А (на карте нет, т.к. это большая остановка с павилионами, хотя формально - АС). Спасибо.
Друзья!
В четверг, 19 февраля, состоится конференция Яндекса "Пути сообщения" о транспортных интернет-сервисах: https://events.yandex.ru/
Приглашаем всех, кто интересуется транспортом и его жизнью в интернете, присоединиться к онлайн-трансляции конференции. Это абсолютно бесплатно. Трансляция откроется 19 февраля по ссылке https://events.yandex.ru/
У вас будет возможность задать вопросы докладчикам и узнать ответ в прямом эфире (через Твиттер по хэштегу #yatransport).
Ждём вас завтра!