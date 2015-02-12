Друзья!

В четверг, 19 февраля, состоится конференция Яндекса "Пути сообщения" о транспортных интернет-сервисах: https://events.yandex.ru/ events/meetings/19-feb-20 15/ .

Приглашаем всех, кто интересуется транспортом и его жизнью в интернете, присоединиться к онлайн-трансляции конференции. Это абсолютно бесплатно. Трансляция откроется 19 февраля по ссылке https://events.yandex.ru/ events/meetings/19-feb-20 15/ с 10:30 московского времени.

У вас будет возможность задать вопросы докладчикам и узнать ответ в прямом эфире (через Твиттер по хэштегу #yatransport).

Ждём вас завтра!