27 апреля 2015 г. Забронировали 3 билета Москва-СПб-Москва приняли бронь и не сообщили даже номер бронирования, билеты брали на майские праздники выезд 30 апреля и обратно 3 мая нам назвали стоимость билетов туда за 1400 руб и обратно 1200 рублей. Уезжали мы ужасно рассадка пассажиров ужасная и на обратно пути 3 мая позвонил диспетчер и сказал, что стоимость обратных билетов уже за 1400 руб. и не удивительно что посадили не на автобус, а в газель, в газели очень продавало и еще кресла болтались были сломаны, из Москвы мы выезжали на двух этажном автобусе, который тоже был весь побитый, пропавший всеми возможными запахами, а водители к тому же за рулем постоянно отвлекаются ночью на телефонные звонки и долго бурно разговаривали, автобус по дороге кстати еще сломался мы сидели и ждали. Водителя Газели задержали сотрудники ДПС в связи с тем, что у них даже разрешения не было на провоз пассажиров. Если не хотите испортить поездку Не Рекомендую данного автобусного перевозчика, им только в ауле сено возить нужно!!!!!!!