Клуб Яндекс.Расписаний

январь 2016
Крым
basin222
11 января 2016, 22:28

Расписание вернули на безсветное. 3 пары на Севастополь только...

Неточности с маршрутом или нас неправильно поняли на автовокзале?
Сергей
11 января 2016, 22:28

Доброго времени суток!

06 января нужно было ехать из Симферополя в Анапу. Предворительно посмотрели на яндекс расписаниях автобусный маршрут Ялта - Сочи

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9692613t9827365_403?tt=bus&station_from=9654608&departure=2016-01-06&station_to=9637640&point_from=c146&point_to=c1107&ncrnd=4184

Очень торопились на рейс, но когда прибыли на автовокзал Симферополя, в кассе сказали, что автобус через Анапу не идет. Расстроились, пришлось добираться на перекладных. Можно ли исправить ошибку?

1 комментарий
Автобусы Украины
Наше старе село
11 января 2016, 22:28

http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl

Появился сайт точных рассписаний многих автовокзалов Украины. Добавте, пожалуста, те поостановчные рассписания на свой сайт, начиная с города Радомышль.

http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=184100

1 комментарий
ИП Унанян, СПб-Мск, - ужасный перевозчик.
Удалённый пользователь
11 января 2016, 22:29

Ехали автобусом ИП Унанян от м.Тушинская (МСК) до АС на Обводном канале (СПБ)... то есть, нет: до точки на трассе в Купчино, где автобус сломался окончательно, и пришлось вызывать такси хотя бы до метро.
Выехали с одним пробитым колесом и с задержкой минут в 40. Несколько часов в окрестностях мосты искали работающий шиномонтаж. "Заночевали" возле шиномонтажа. Ехали крайне медленно, т.к. автобус очень старый и совершенно аварийный. Периодически ломались. Окна в салоне леденеют с двух сторон, так "здорово" изолирован салон, с люка льется талая вода. Водители на вопросы, естественно, не отвечают, чуть ли не всем салоном добывали информацию, что, вообще, происходит. Пока окончательно не сломались в Купчино.
23 часа на поездку, по расписанию занимающую 12, - это сильно. Не говоря уже о рисках для безопасности. Очень не рекомендую, мягко говоря.

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Продолжаю собирать странные расписания
Михаил Тихонов
20 января 2016, 18:27

https://rasp.yandex.ru/thread/empty_1_f9600297t9731160_53?tt=bus&departure=2016-01-19

Между Подъёльском и Подтыбком происходит какой-то пространственно-временной континиум, длиной в сутки.

Десяток одноимённых автобусных остановок
eleasw
25 января 2016, 16:50

У вас в базе забито с десяток одноимённых остановок по требованию Мшинская,Ленобласти и как этим пользоваться?? 

2 комментария
СВП Казань - Верхний Услон
Михаил Тихонов
25 января 2016, 16:51

Добрый день!

 

 У вас так: https://rasp.yandex.ru/station/9623346

А на деле,  вот так

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