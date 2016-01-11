Расписание вернули на безсветное. 3 пары на Севастополь только...
Доброго времени суток!
06 января нужно было ехать из Симферополя в Анапу. Предворительно посмотрели на яндекс расписаниях автобусный маршрут Ялта - Сочи
https://rasp.yandex.ru/th
Очень торопились на рейс, но когда прибыли на автовокзал Симферополя, в кассе сказали, что автобус через Анапу не идет. Расстроились, пришлось добираться на перекладных. Можно ли исправить ошибку?
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl
Появился сайт точных рассписаний многих автовокзалов Украины. Добавте, пожалуста, те поостановчные рассписания на свой сайт, начиная с города Радомышль.
Ехали автобусом ИП Унанян от м.Тушинская (МСК) до АС на Обводном канале (СПБ)... то есть, нет: до точки на трассе в Купчино, где автобус сломался окончательно, и пришлось вызывать такси хотя бы до метро.
Выехали с одним пробитым колесом и с задержкой минут в 40. Несколько часов в окрестностях мосты искали работающий шиномонтаж. "Заночевали" возле шиномонтажа. Ехали крайне медленно, т.к. автобус очень старый и совершенно аварийный. Периодически ломались. Окна в салоне леденеют с двух сторон, так "здорово" изолирован салон, с люка льется талая вода. Водители на вопросы, естественно, не отвечают, чуть ли не всем салоном добывали информацию, что, вообще, происходит. Пока окончательно не сломались в Купчино.
23 часа на поездку, по расписанию занимающую 12, - это сильно. Не говоря уже о рисках для безопасности. Очень не рекомендую, мягко говоря.
https://rasp.yandex.ru/th
Между Подъёльском и Подтыбком происходит какой-то пространственно-временной континиум, длиной в сутки.
У вас в базе забито с десяток одноимённых остановок по требованию Мшинская,Ленобласти и как этим пользоваться??
Добрый день!
У вас так: https://rasp.yandex.ru/station/9623346
А на деле, вот так