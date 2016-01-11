Ехали автобусом ИП Унанян от м.Тушинская (МСК) до АС на Обводном канале (СПБ)... то есть, нет: до точки на трассе в Купчино, где автобус сломался окончательно, и пришлось вызывать такси хотя бы до метро.

Выехали с одним пробитым колесом и с задержкой минут в 40. Несколько часов в окрестностях мосты искали работающий шиномонтаж. "Заночевали" возле шиномонтажа. Ехали крайне медленно, т.к. автобус очень старый и совершенно аварийный. Периодически ломались. Окна в салоне леденеют с двух сторон, так "здорово" изолирован салон, с люка льется талая вода. Водители на вопросы, естественно, не отвечают, чуть ли не всем салоном добывали информацию, что, вообще, происходит. Пока окончательно не сломались в Купчино.

23 часа на поездку, по расписанию занимающую 12, - это сильно. Не говоря уже о рисках для безопасности. Очень не рекомендую, мягко говоря.