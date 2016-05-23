В четверг, 26 мая 2016 года, в московском офисе Яндекса пройдёт вторая конференция, посвящённая транспортным интернет-сервисам: https://events.yandex.ru/events/meetings/26-may-2016/. В ней примут участие представители государственных организаций, специалисты Яндекса и других компаний.

Речь пойдёт о том, как с помощью интернет-технологий решать транспортные задачи города или региона. Участники конференции обсудят тенденции развития общественного транспорта в России, поговорят об использовании данных GPS и ГЛОНАСС, поделятся опытом организации электронной продажи билетов.

Конференция будет интересна представителям перевозчиков, агрегаторов билетов, специалистам транспортных систем и всем, кто ищет новые возможности для развития транспортных интернет-проектов.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. Это абсолютно бесплатно. Трансляция откроется 26 мая по ссылке https://events.yandex.ru/events/meetings/26-may-2016/ с 10:30 московского времени. Для зрителей из регионов самая интересная часть будет проходить примерно с 13:30 до 18:30 московского времени. У вас будет возможность задать вопросы докладчикам и узнать ответ в прямом эфире (в Твиттере с хештегом #yatransport).

Доклады также можно будет посмотреть позже в записи. Для получения доступа к видео пришлите нам запрос на адрес rasp-info@yandex-team.ru.

Напомним, что прошлогодние доклады с первой конференции доступны по ссылке https://events.yandex.ru/events/meetings/19-feb-2015/

Яндекс заинтересован в сотрудничестве с представителями региональных и местных администраций и перевозчиками. Ваши предложения по сотрудничеству и вопросы по докладам конференции направляйте на электронную почту rasp-info@yandex-team.ru.