Мы запустили рассылку уведомлений о заражении сайтов вебмастерам, которые не зарегистрированы в Яндекс.Вебмастере.

Это нужно, чтобы уменьшить время, в течение которого заражённые сайты распространяет вредоносный код, их владельцы несут убытки, а компьютеры посетителей – заражаются.

Уведомление приходит один раз, в случае, когда Безопасный Поиск обнаруживает вредоносный код на сайте, на котором его раньше не было. Для рассылки используются стандартные адреса (например, webmaster@, admin@, support@) и адреса из whois.

В тексте уведомлений есть ссылки, позволяющие при необходимости отписаться и подписаться снова.



Команда Безопасного Поиска Яндекса