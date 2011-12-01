Мы запустили рассылку уведомлений о заражении сайтов вебмастерам, которые не зарегистрированы в Яндекс.Вебмастере.
Это нужно, чтобы уменьшить время, в течение которого заражённые сайты распространяет вредоносный код, их владельцы несут убытки, а компьютеры посетителей – заражаются.
Уведомление приходит один раз, в случае, когда Безопасный Поиск обнаруживает вредоносный код на сайте, на котором его раньше не было. Для рассылки используются стандартные адреса (например, webmaster@, admin@, support@) и адреса из whois.
В тексте уведомлений есть ссылки, позволяющие при необходимости отписаться и подписаться снова.
Команда Безопасного Поиска Яндекса
Чтобы оперативно оповещать владельцев сайта о заражении, Яндекс запустил рассылку уведомлений по электронной почте. Раньше такая возможность была доступна только пользователям сервиса "Яндекс.Вебмастер". Теперь уведомления рассылаются всем, чей сайт подвергся атаке злоумышленников.
Владельцы сайтов не всегда вовремя узнают о том, что на их сайте размещён вредоносный код. По нашей статистике, в 27% случаев такой код остаётся на сайте более полугода. Из-за этого сайт теряет аудиторию и существенную часть трафика, а компьютеры посетителей — заражаются вирусами.
Яндекс проверяет более 21 миллиона страниц в сутки и ежедневно находит вредоносный код примерно на трёх тысячах сайтов, на которых его раньше не было. Всего в базе Безопасного поиска Яндекса более 430 тысяч заражённых сайтов, 4.4 миллиона страниц. Мы предупреждаем людей об опасных сайтах как в результатах поиска, так и в Опере и Firefox с Яндекс.Баром. Не менее важная задача для нас — помочь вебмастеру как можно скорее удалить со своего сайта вредоносный код и предотвратить повторное заражение.
Адреса доставки уведомлений – указанные в whois или стандартные общепринятые технические адреса (например, webmaster@, admin@, support@). Кроме того, при заражении сайта с доменом третьего или более высокого уровня, уведомление будет отправлено также контактам домена второго уровня. В зависимости от принадлежности домена, уведомления рассылаются на тех языках, которые понятны для получателей.
Каждое письмо содержит ссылку на отписку от уведомлений. В дальнейшем, на уведомления можно подписаться снова — как по специальной ссылке из письма, так и добавив сайт в сервис Яндекс.Вебмастер.
Команда безопасного поиска Яндекса