После того, как вебмастер обнаруживает, что его сайт заражен, обычно перед ним возникает задача как можно скорее найти и удалить вредоносный код. Это можно сделать при помощи вкладки "Безпасность" в Яндекс.Вебмастере. Теперь на ней отображается не только список заражённых страниц, но и тип заражения каждой из них. Для большинства типов заражения есть возможность перейти в раздел помощи с примерами вредоносного кода, которые помогают его обнаружить.

Выглядит это следующим образом:

К тому же, Яндекс.Вебмастер позволяет подписаться на уведомления о заражении зарегистрированного в нём сайта и запросить его перепроверку после устранения проблемы.

Но лучше, конечно, не допускать заражения сайта. Обновляйте ПО, пользуйтесь антивирусами, ограничивайте доступ и берегите пароли.