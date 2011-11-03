С 26.10.2011 по 07.11.2011 серверы Comodo Secure DNS при запросе ip-адреса yandex.ru возвращали 174.129.145.134. Этот ip-адрес не имеет отношения к Яндексу и по информации сервиса whois принадлежит диапазону адресов «облака» компании Amazon. Такой же адрес возвращается при попытке получить ip-адрес для mail.ru .
Вредоносный код нередко распространяется с помощью подмены обычных сайтов заражёнными. Но обычно эта подмена выполняется либо на стороне клиента (изменение файла hosts, подмена DNS в реестре и т.д.), либо на стороне веб-сервера (взлом и размещение на нём кода для перенаправления пользователей). Взлом DNS-серверов и подмену на них A-записей злоумышленники применяют существенно реже.
Как должен определяться адрес Яндекса:
nslookup yandex.ru
<…>
Addresses: 213.180.204.11
77.88.21.11
87.250.250.11
87.250.251.11
93.158.134.11
213.180.193.11
Как определялся адрес Яндекса в случае использования DNS-серверов компании Comodo:
nslookup yandex.ru 8.20.247.20
<…>
Address: 174.129.145.134
nslookup yandex.ru 8.26.56.26
<…>
Addresses: 174.129.145.134
Яндекс сообщил Comodo о данной проблеме несколько дней назад. Мы написали, как только Comodo её устранил, а до этого момента во избежание заражения компьютера рекомендовали не пользоваться DNS-серверами компании Comodo. Помните также, что защита компьютера должна быть комплексной, и использование надёжного, хорошо защищённого DNS-сервера является её необходимой, но не единственной частью.
Команда безопасного поиска Яндекса