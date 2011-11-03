Недавно вышел новый Бар, который подключает Firefox к Safe Browsing API Яндекса. С помощью этого API Firefox получает доступ к базе заражённых и фишинговых страниц, известных Яндексу. И если вы хотите открыть одну из таких страниц, браузер предупредит об опасности:

Нажав на кнопку «Почему эта страница была заблокирована», вы узнаете подробности и сможете просмотреть сохранённую безопасную копию страницы:





Если же вы считаете, что заражённая страница не сможет навредить вашему компьютеру, щёлкните по ссылке «игнорировать это предупреждение». Тогда вы просто перейдёте на заражённую страницу. Мы не рекомендуем это делать, потому что:

именно через заражённые страницы распространяются новые вирусы, которые не всегда обнаруживаются обычными антивирусами;

от заражения не застрахованы даже известные сайты, которые заботятся о безопасности, — чем больше посещаемость сайта, тем выгоднее злоумышленникам его заражение, и тем больше усилий они готовы приложить;

в интернете есть страницы с вредоносным кодом, заражающим Linux и даже Solaris, правда, пока их не очень много.



Яндексу на сегодняшний день известно около 400 тысяч заражённых сайтов. База заражённых страниц постоянно обновляется, среднее время перепроверки сайтов — примерно 12 часов. SB API Яндекса обеспечивает защиту при просмотре сайтов из разных доменных зон. В настоящее время браузерами с SB API Яндекса пользуются более 1.6 миллионов человек. Каждый день им показывается более 700 тысяч предупреждений об опасных сайтах.



В среднем каждая сотая страница в интернете при загрузке пытается выполнить drive-by-download атаку и заразить компьютер пользователя. Так что наличие защиты в браузере — одна из необходимых составляющих безопасной работы в интернете. Установите новый Яндекс.Бар — он обеспечит защиту вашему Firefox и послужит хорошим дополнением к обычному антивирусу.

Команда безопасного поиска Яндекса