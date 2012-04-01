Сегодня мы хотели бы рассказать о нашей новой разработке – системе безопасной дополненной реальности. Она представляет собой обычный шлем дополненной реальности, соединённый с сервисами Яндекса (Safe Browsing API Яндекса v4.0, Поиск по людям, Поиск по картинкам, Поиск по блогам, Маркет, Карты, Афиша) и позволяет с высокой степенью вероятности:

С помощью системы распознавания образов собственной разработки и данных, накопленных в контент-системах Яндекса:

при встрече с людьми – определить, кто перед вами, и показать его краткую биографию; для транспортных средств – вывести информацию об их владельцах, историю продажи, ремонта, ДТП; для зданий и других физических объектов – показать отзывы о них.

Определить степень правдивости того, что говорит человек, по тембру его голоса, глазам, мимике, жестам, а также самостоятельно оценить её по последним публикациям этого человека на форумах, в блогах и социальных сетях.

На расстоянии до 10 м диагностировать у человека опьянение, эйфорию, аффект, абстинентный синдром и инфекционные заболевания по внешним признакам, таким как выражение лица, стабильность походки, состояние кожи, звуки дыхания, речь.

Показать наилучшую цену для товаров, посмотрев на штрих-код или QR-код, и немедленно заказать их через в Яндекс.Маркет.

Примеры того, как шлем дополняет реальность











Шлем следит за положением зрачков, а также за собственным положением и координатами, и выводит информацию о том объекте, на который смотрит пользователь. Если сконцентрировать взгляд на информационном блоке, то для левого глаза открывается браузер и выводится расширенная информация. Чтобы закрыть браузер – достаточно мигнуть.



Прототип использует готовые физические компоненты сторонних производителей. В настоящее время мы работаем над уменьшением габаритов, веса, снижением требований к каналу связи, более длительным временем работы от батарей, встраиванием Яндекс.Навигатора и Новостей. А сам шлем сделаем более эстетичным и модным.



Мы также планируем встроить в шлем сканирующий лазер, совмещённый с дистанционным спектрометром – это позволит предупреждать об объектах, приближающихся к владельцу шлема с опасной скоростью, определять состав материалов и свежесть продуктов. Кроме того, мы исследуем возможность управления системой с помощью mind-интерфейса.



Чтобы принять участие в бета-тестировании, напишите по адресу safesearch@yandex.ru строго с темой «Бета-тестирование системы безопасной дополненной реальности».

Команда Безопасного Поиска