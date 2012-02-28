При переходе на один из достаточно популярных сайтов срабатывает вредоносный мобильный редирект, и пользователь видит страницу:

Если нажать на «Обновить сейчас», а для просмотра используется, например, iPhone, страница делает вид, что устанавливает обновление браузера, — в соответствующем стиле:

В конце «установки» страница запрашивает номер мобильного – чтобы подписать пользователя на платные услуги. Часть денег от этой подписки будут получать злоумышленники, создавшие страницу.

Если на ту же страницу зайти с устройства, работающего под Android, страница предложит загрузить в формате .apk.



