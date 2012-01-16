С середины прошлой недели VirusTotal.com использует базу опасных страниц от Яндекса в качестве одного из источников данных при проверке веб-страниц. VirusTotal - популярный бесплатный онлайн-сервис для проверки файлов и веб-страниц на вирусы. Для получения информации от Яндекса virustotal.com использует Yandex Safe Browsing API.
В настоящее время Яндекс знает около 400 тысяч заражённых сайтов, из которых в зоне RU только 8,5%, и перепроверяет их в среднем каждые 12 часов. Если вы хотите использовать Safe Browsing API Яндекса или маски опасных URL, на основании которых выдаются вердикты об опасности страниц, в своих системах и продуктах – обращайтесь, пожалуйста, по адресу safesearch@yandex-team.ru .
Команда безопасного поиска Яндекса