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январь 2012
VirusTotal использует Safe Browsing API Яндекса
16 января 2012, 19:55

С середины прошлой недели VirusTotal.com использует базу опасных страниц от Яндекса в качестве одного из источников данных при проверке веб-страниц. VirusTotal - популярный бесплатный онлайн-сервис для проверки файлов и веб-страниц на вирусы. Для получения информации от Яндекса virustotal.com использует Yandex Safe Browsing API.



В настоящее время Яндекс знает около 400 тысяч заражённых сайтов, из которых в зоне RU только 8,5%, и перепроверяет их в среднем каждые 12 часов. Если вы хотите использовать Safe Browsing API Яндекса или маски опасных URL, на основании которых выдаются вердикты об опасности страниц, в своих системах и продуктах – обращайтесь, пожалуйста, по адресу safesearch@yandex-team.ru .
 


Команда безопасного поиска Яндекса

 

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Как бороться с подменой домашней страницы на webalta.ru
23 января 2012, 14:05

По данным нашей техподдержки, на прошлой неделе количество жалоб на подмену домашней страницы достигло исторического максимума. Чаще всего пользователи сообщали о том, что некоторые тулбары при установке делают домашней страницей сайт webalta.ru. И даже если затем удалить такой тулбар, настроить другую домашнюю страницу не удаётся ни через обычные настройки браузера, ни с помощью изменения реестра и конфигурационных файлов. При этом на компьютере нет вирусов.

Год-полтора назад похожая проблема носила массовый характер. С тех пор способы её решения были описаны на многих сайтах, в том числе и в нашей Помощи. К сожалению, владельцы некоторых сайтов не отказываются от сомнительных методов получения трафика и изобретают всё новые способы. Так что старые рекомендации уже перестали работать,
 

Например, теперь тулбары делают страницу webalta.ru домашней следующим образом.

Адрес webalta.ru дописывается в поле «Объект» в свойствах ярлыках браузера после пути к самому приложению. И при запуске браузера в нём сразу открывается вкладка с сайтом http://webalta.ru/, независимо от настроек, которые сделал пользователь.

Чтобы это исправить, необходимо зайти в свойства ярлыка и удалить адрес сайта из поля «Объект». Советуем сделать это как минимум со всеми ярлыками, которыми вы открываете браузер, например, на рабочем столе, в меню «Пуск» и на Панели задач. Для просмотра свойств ярлыка кликните на нём правой кнопкой мыши, после чего выберите пункт «Свойства».

Для изменения свойств ярлыка, закреплённого на панели задач в Windows 7, необходимо сначала кликнуть на ярлыке правой кнопкой, найти в открывшемся меню название браузера, кликнуть на этом пункте меню правой кнопкой и выбрать пункт «Свойства»:

 




Далее перейдите на вкладку «Ярлык» и проверьте поле «Объект». Если в конце добавлен адрес http://webalta.ru/ или просто webalta.ru – удалите его, после чего сохраните изменения, нажав «ОК»:

 




Напоминаем вам, что при работе в интернете необходимо соблюдать осторожность. Не устанавливайте программы из сомнительных источников. Также будьте внимательны при установке скачанного из сети программного обеспечения – вам могут навязать дополнительные услуги, в которых вы не заинтересованы.

 

Команда безопасного поиска Яндекса

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