Например, теперь тулбары делают страницу webalta.ru домашней следующим образом.



Адрес webalta.ru дописывается в поле «Объект» в свойствах ярлыках браузера после пути к самому приложению. И при запуске браузера в нём сразу открывается вкладка с сайтом http://webalta.ru/, независимо от настроек, которые сделал пользователь.



Чтобы это исправить, необходимо зайти в свойства ярлыка и удалить адрес сайта из поля «Объект». Советуем сделать это как минимум со всеми ярлыками, которыми вы открываете браузер, например, на рабочем столе, в меню «Пуск» и на Панели задач. Для просмотра свойств ярлыка кликните на нём правой кнопкой мыши, после чего выберите пункт «Свойства».



Для изменения свойств ярлыка, закреплённого на панели задач в Windows 7, необходимо сначала кликнуть на ярлыке правой кнопкой, найти в открывшемся меню название браузера, кликнуть на этом пункте меню правой кнопкой и выбрать пункт «Свойства»:







Далее перейдите на вкладку «Ярлык» и проверьте поле «Объект». Если в конце добавлен адрес http://webalta.ru/ или просто webalta.ru – удалите его, после чего сохраните изменения, нажав «ОК»:







Напоминаем вам, что при работе в интернете необходимо соблюдать осторожность. Не устанавливайте программы из сомнительных источников. Также будьте внимательны при установке скачанного из сети программного обеспечения – вам могут навязать дополнительные услуги, в которых вы не заинтересованы.