В одной из прошлых статей мы рассказывали о вредоносных редиректах на сайты в зоне *.org.in. Некоторое время назад, как видно на графике, число заражённых серверов резко выросло. Нам удалось разобраться, как происходит заражение.





Рисунок 1. Число вредоносных редиректов за последний месяц.



Заражение веб-сервера



За время, прошедшее с момента предыдущей публикации, мы провели дополнительные исследования и выяснили новые подробности заражения.

Во всех случаях злоумышленники взламывали сервер, после чего подменяли исполняемый файл веб-сервера на заражённый. Для маскировки они изменяли дату и время создания заражённого файла на соответствующие атрибуты оригинального файла. Однако, как правило, оригинальный и заражённый файлы были разного размера.

Мы получили несколько заражённых образцов, один из которых является исполняемым файлом веб-сервера Nginx (SHA256: 36A22D244BCAEE9D7C7AC3EB9 E3A1F53A79AEE288CDA03D8B6 F74003AD497375) .

По данным сервиса VirusTotal.com на 27.07.2012, эти вредоносные файлы не обнаруживаются ни одним антивирусным движком. Эти файлы также не детектируются ни одним из известных антируткитов для *nix. При отсутствующем Nginx подменяется исполняемый файл веб-сервера Apache. Что интересно, ни одного заражённого сервера под управлением ОС Microsoft Windows мы не зафиксировали.



Большинство зараженных серверов является VDS/VPS и выделеннными серверами различных хостинг-провайдеров. Новых заражений известных виртуальных хостингов этим вредоносным кодом с момента последней публикации мы не обнаружили.



Заражение компьютера посетителя сайта



Практически сразу после публикации предыдущей статьи вредоносный редирект видоизменился. Сейчас перенаправление происходит на адреса в зоне *.in, а сам GET-запрос имеет следующий вид:



hxxp://gntlny.in/index.ph p?time=071515061706613228 &src=17&surl=victim.site& sport=80&key=4CDE34F2&sur i=/victim.page

Видим, что в него добавлено два новых параметра – key и time. Несмотря на изменения, javascript-редиректор определяется антивирусом Sophos как Troj/JSRedir-DM.



Как и прежде, вредоносная страница устанавливает cookie, время действия которого – одни сутки:



HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx/1.0.13

Date: Thu, 19 Jul 2012 07:51:16 GMT

Content-Type: text/html

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

Expires: Thu, 19 Jul 2012 07:51:15 +0000

Set-Cookie: page1=1342684275; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Set-Cookie: src=125; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Set-Cookie: gpr=18; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Set-Cookie: tkr=07190751641225387; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Set-Cookie: tkri=2e492d254559bc67024b2fc829df63c5; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Set-Cookie: tkrb=c6831f1b7ad22a41fe8649d6261ce5d6; expires=Sat, 18-Aug-2012 07:51:15 GMT; path=/; domain=.smjijn.in

Vary: Accept-Encoding

Цепочка заражения имеет вид:





Рисунок 2. Цепочка заражения.

В результате серверного редиректа браузер перенаправляется на страницу с вредоносным Javascript-редиректом index.php. Код обфусцированного редиректа не изменился:





Рисунок 3. JS-редирект в обфусцированном виде.

Алгоритм обфускации привязан к браузеру пользователя (при неверном значении User Agent деобфускация невозможна), что несколько затрудняет обнаружение вредоносного кода.





Рисунок 4. JS-редирект после деобфускации.

Браузер перенаправляется на страницу index2.php, которая открывает новое окно с адресом hxxp://dating-portal.net/aff.php?tt=0&t=onunload и перенаправляет пользователя на страницу скачивания эксплойт-пака main.php.





Рисунок 5. Часть кода страницы index2.php (открытие нового окна и редирект на эксплойт пак).

Следует отметить, что ранее злоумышленники использовали неизвестный эксплойт-пак, отдающий всего 2 вида эскплойтов для браузеров IE с 6 по 8 версию, теперь же вместо него используется популярный эксплойт-пак Blackhole.



Эксплойт-пак загружает в браузер пользователя несколько эксплойтов для широко известных уязвимостей, например:

https://www.virustotal.co m/file/ea55f1849893a8e3c3 ab488e4d80e1e17f646dcb564 7f56ff50fa26bf0afb7f8/ana lysis/1342763356/ ;

https://www.virustotal.co m/file/8699be5447dd8ba5e5 30dac02310ac34fd6134d955d bf666804ec804bae3a170/ana lysis/ .

Результатом является загрузка и запуск даунлоадера info.exe, который устанавливает на компьютер вредоносные программы, чтобы производить на нём действия, выгодные злоумышленникам.

https://www.virustotal.co m/file/9792f4dddd000c65c8 0b6348e8ee6dbfce6a32cdd35 791fae5ff96cfac6c5e5e/ana lysis/1342763481/



Как не допустить заражения сервера и вылечить его





Пользуйтесь дистрибутивами веб-серверного ПО из первоисточников, по возможности собирайте его из оригинального исходного кода самостоятельно. После установки и обновления компонентов веб-сервера снимайте с них контрольные суммы и регулярно проверяйте, не изменились ли ваши файлы без вашего ведома. Как это сделать – написано, например, здесь. Помните, что контрольные суммы нужно снимать не только с директорий сайтов, но и с директорий, в которых лежат файлы веб-сервера. Вовремя обновляйте ваше веб-серверное ПО, чтобы в нём было меньше известных уязвимостей. Тщательно закрывайте неиспользуемые порты и сервисы. Используйте сложные логины и пароли. Не допускайте заражения рабочих станций, которые используются для работы с веб-сервером. Обо всём этом написано в соответствующем разделе Яндекс.Помощи. Чтобы вовремя узнавать о заражении своего сайта и быть в курсе актуальных векторов атак на веб-серверы, рабочие станции и мобильные устройства, можете воспользоваться нашим сервисом Яндекс.Вебмастер.

Мы хотим сказать отдельное спасибо за сотрудничество вебмастерам и системным администраторам, вместе с которыми мы разбирались в причинах заражения. Бороться с вредоносными программами лучше вместе! Если у вас есть любой подозрительный код, конфигурационные файлы и логи, относящиеся к данному виду заражения и не только, присылайте на анализ по адресу virus-samples@yandex-team.ru .

Команда Безопасного Поиска Яндекса