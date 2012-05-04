Команда Безопасного Поиска Яндекса
Яндекс.Почта делает всё возможное для обеспечения безопасности вашей переписки. Например, каждое письмо проходит проверку антивирусом Dr.Web — если в нём обнаружен заражённый файл, такое письмо автоматически удаляется.
Однако не только вложенные файлы могут быть опасны для вашего компьютера. Зачастую в письмах встречаются ссылки на различные сайты. Большинство из них вполне безопасны, но некоторые страницы могут содержать вредоносный код, способный нарушить работу вашего компьютера или привести к краже личной информации.
Для защиты от перехода на опасные сайты Яндекс.Почта начала применять технологию проверки страниц на наличие вредоносного кода. При переходе по ссылке на потенциально опасный сайт вы увидите страницу Яндекс.Почты с предупреждением. Дальше выбор за вами — не переходить на такой сайт или, на свой страх и риск, перейти.
Эта технология уже используется в поиске Яндекса — подробнее о ней вы можете узнать на специальной странице.
Кстати, на сегодняшний день Яндекс.Почта предупреждает пользователей об опасных сайтах несколько тысяч раз в сутки.