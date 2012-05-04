Яндекс проверяет более 19 миллионов страниц в сутки и ежедневно находит вредоносный код примерно на трёх тысячах сайтов, на которых его раньше не было. Всего в базе Безопасного поиска Яндекса более 680 тысяч заражённых сайтов, 5.4 миллиона страниц. Мы предупреждаем людей об опасных сайтах как в результатах поиска, так и в Опере и Firefox с Яндекс.Баром.

Не менее важная задача для нас — помочь вебмастеру как можно скорее удалить со своего сайта вредоносный код и предотвратить повторное заражение. Для этого в разделе «Безопасность» Яндекс.Вебмастера теперь показываются цепочки заражения сайта.



В большинстве случаев вредоносный код подгружается на заражённую страницу браузером, с другого сайта. Часто с одного сайта (например, баннерообменной сети) подгружается код, который подгружает вредоносный код со второго сайта (например, на котором действительно развёрнут код, использующий уязвимость сайта). Тогда возникает цепочка заражений, и вебмастеру нужно удалить со страницы участок кода, который «не выглядит» заражённым («обычный» баннер, блок или счётчик).



Например, если цепочка имеет вид



то чтобы сайт перестал распространять вредоносный код, нужно:



• либо удалить часть веб-серверной страницы или скрипта, из-за которых на странице сайта появляется тег (<script>, <iframe>), загружающий блок из marthamio.cu.cc или выполняющий редирект на этот сайт;

• либо сообщить владельцам marthamio.cu.cc, чтобы этот сайт перестал выдавать блоки, которые, в свою очередь, загружают блоки с groogle.cu.cc/?said=3333&q=facebook;

• либо устранить распространение вредоносного кода с ресурса aroymac.cu.cc/main.php?page=362ae50582a6bb40.

Подробные рекомендации читайте в Помощи

Команда Безопасного поиска