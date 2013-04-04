Блог о безопасности

апрель 2013
Безопасному поиску Яндекса четыре года
4 апреля 2013, 14:04

У службы безопасного поиска Яндекса сегодня день рождения. И вот как мы его провели:

 


Четыре года назад Яндекс начал предупреждать пользователей о заражённых cайтах. Обычно на день рождения сервиса мы подводим итоги его работы за год. Итак, по сравнению с прошлым годом мы:

  • Повысили количество проверок страниц с 20 до 23 млн. в сутки, значительно увеличив долю страниц, популярных у зарубежных пользователей.
  • Запустили поведенческие детекторы вредоносных объектов Adobe Reader и Oracle Java. Такие объекты при отображении в браузере пытаются заразить компьютер пользователя. Кроме того, мы расширили список поведенческих факторов, за которыми наблюдаем.
  • Выявили на 20% больше заражений очень популярных сайтов, у которых было более ста тысяч уникальных посетителей в сутки. В некоторых из этих заражений использовались новые, сложные или малоизвестные способы распространения ПО, например этот.
  • Год назад мы находили в среднем 1,4 тыс. новых заражённых сайтов в сутки, теперь – более 4,3 тыс. 
  • Реализовали проверку файлов, которые загружаются с веб-страниц.
  • Стали выявлять в 10 раз больше мошеннических сайтов. 
  • Дали вебмастерам возможность отслеживать цепочки заражения сайтов и блоки вредоносных партнёрских сетей.
  • Стали предотвращать больше заражений, показывая в 3 раза больше предупреждений в браузерах. Среднее количество предупреждений в браузерах и результатах поиска в сутки превысило 8 млн., а максимальное в периоды массового заражения сайтов достигало 18 млн.
  • К Safe Browsing API Яндекса теперь ежедневно обращается около 10 млн. браузеров, кроме того, теперь нашим API постоянно пользуется более 20 партнёров. Тестовый доступ к API можно получить через safe.yandex.ru .
  • Улучшили справочные разделы (для пользователей и для вебмастеров), начали делать их в формате видеороликов, приняли участие более чем в десяти конференциях, вступили в несколько сообществ антивирусных компаний.

 

Распространение вирусов и существование киберпреступности во многом зависит от бдительности пользователей и сотрудничества компаний, заинтересованных в том, чтобы интернет оставался полезным для людей. 

По вопросам сотрудничества пишите на safesearch@yandex-team.ru, а семплы веб-серверного вредоносного ПО присылайте на virus-samples@yandex-team.ru

Сделаем интернет безопаснее вместе!
Команда Безопасного Поиска Яндекса

6 комментариев
новости
Яндекс.DNS — новый инструмент для защиты домашней сети
9 апреля 2013, 15:34
Для защиты корпоративной сети тоже подходит.
А ещё у нас есть прошивки для маршрутизаторов, позволяющие настроить для каждого, кто к нему подключен, DNS-сервер с нужным уровнем защиты. Например, для дедушек и бабушек можно включить DNS с защитой от вирусов и фишинга, а для детей — от вирусов, фишинга и сайтов для взрослых.
Яндекс.DNS — новый инструмент для защиты домашней сети

Интернет — это в первую очередь информация, и это хорошо. Но не весь интернет одинаково полезен. Некоторые сайты могут заразить компьютер вирусом или выманить личные данные у доверчивых пользователей, которых много среди старшего поколения. А в какие-то уголки сети вряд ли стоит заглядывать детям.


У Яндекса есть несколько продуктов и инструментов, помогающих обезопасить работу в интернете: предупреждения и фильтры в поиске, браузер с двойной системой защиты, Яндекс-версия антивируса Касперского. Сегодня эту линейку пополнил Яндекс.DNS.

Яндекс.DNS — это бесплатный сервис, который поможет вам заблокировать опасные и «взрослые» сайты. Его можно настроить на компьютере, в мобильном или сразу во всей сети — через точку доступа Wi-Fi. Настроив Яндекс.DNS, например, на домашнем роутере, вы сразу обезопасите все устройства, которые к нему подключаются. Чтобы облегчить настройку, мы вместе с производителями роутеров разработали специальные прошивки. Прошивку для моделей ZyXel серии Keenetic можно скачать уже сейчас, а совсем скоро появится версия для моделей D-Link DIR-615 и DIR-620 (подписывайтесь, и мы вас уведомим о её появлении). Конечно, мы планируем расширить список сетевых устройств, для которых есть прошивка Яндекс.DNS, и открыты к сотрудничеству с их производителями.

Собственно, немного о самом сервисе. У Яндекс.DNS есть три режима:
— «Безопасный» защищает от вредоносных и мошеннических сайтов.
— «Семейный» закрывает доступ и к опасным сайтам, и к ресурсам для взрослых.
— «Без фильтрации» просто предоставит вам быстрый и надёжный DNS-сервер.

Сайты проверяются Яндексом ещё до того, как вы открыли их в браузере. При попытке зайти на небезопасный сайт, вы увидите соответствующее предупреждение. На скорость интернета Яндекс.DNS никак не влияет.

Все подробности, инструкции и установочные файлы вы найдёте на сайте dns.yandex.ru.

Делаем Неопасными Сети,
Команда безопасного поиска Яндекса

Нет комментариев