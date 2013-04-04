У службы безопасного поиска Яндекса сегодня день рождения. И вот как мы его провели:
Четыре года назад Яндекс начал предупреждать пользователей о заражённых cайтах. Обычно на день рождения сервиса мы подводим итоги его работы за год. Итак, по сравнению с прошлым годом мы:
- Повысили количество проверок страниц с 20 до 23 млн. в сутки, значительно увеличив долю страниц, популярных у зарубежных пользователей.
- Запустили поведенческие детекторы вредоносных объектов Adobe Reader и Oracle Java. Такие объекты при отображении в браузере пытаются заразить компьютер пользователя. Кроме того, мы расширили список поведенческих факторов, за которыми наблюдаем.
- Выявили на 20% больше заражений очень популярных сайтов, у которых было более ста тысяч уникальных посетителей в сутки. В некоторых из этих заражений использовались новые, сложные или малоизвестные способы распространения ПО, например этот.
- Год назад мы находили в среднем 1,4 тыс. новых заражённых сайтов в сутки, теперь – более 4,3 тыс.
- Реализовали проверку файлов, которые загружаются с веб-страниц.
- Стали выявлять в 10 раз больше мошеннических сайтов.
- Дали вебмастерам возможность отслеживать цепочки заражения сайтов и блоки вредоносных партнёрских сетей.
- Стали предотвращать больше заражений, показывая в 3 раза больше предупреждений в браузерах. Среднее количество предупреждений в браузерах и результатах поиска в сутки превысило 8 млн., а максимальное в периоды массового заражения сайтов достигало 18 млн.
- К Safe Browsing API Яндекса теперь ежедневно обращается около 10 млн. браузеров, кроме того, теперь нашим API постоянно пользуется более 20 партнёров. Тестовый доступ к API можно получить через safe.yandex.ru .
- Улучшили справочные разделы (для пользователей и для вебмастеров), начали делать их в формате видеороликов, приняли участие более чем в десяти конференциях, вступили в несколько сообществ антивирусных компаний.
Распространение вирусов и существование киберпреступности во многом зависит от бдительности пользователей и сотрудничества компаний, заинтересованных в том, чтобы интернет оставался полезным для людей.
По вопросам сотрудничества пишите на safesearch@yandex-team.ru, а семплы веб-серверного вредоносного ПО присылайте на virus-samples@yandex-team.ru
Сделаем интернет безопаснее вместе!
Команда Безопасного Поиска Яндекса