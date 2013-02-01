Сейчас часть приложений в Play Market не просто является клоном популярных приложений (или плагинов и тем для популярных приложений), но при этом обладает посторонней функциональностью, используемой для фишинга и агрессивной рекламы.

Например, при поиске тем для популярной программы работы с смс GoSMS Pro на первых позициях результатов поиска присутствуют темы от автора Workshop Theme:

То, что приложение имеет недокументированные функции, видно уже по разрешениям, которые оно запрашивает перед началом установки:

Очевидно, что для программы, устанавливающей новую тему оформления, такие полномочия избыточны.

При установке темы пользователю устанавливается также дополнительный сервис, который показывает рекламу из партнерской программы AirPush прямо в строке уведомлений. И, что хуже всего, он также создает фишинговые уведомления о якобы пришедших смс:

При нажатии на любое такое уведомление открывается браузер и происходит скачивание apk-файла. Подобные «обновления» для Android, предлагаемые в рекламе, в большинстве своем являются подделкой под Google Play.

Одно из таких приложений при установке собирает данные о смартфоне, шифрует их при помощи AES на содержащемся в приложении ключе и отправляет на удаленный сервер:

После этого оно отправляет несколько смс на короткий номер, что приводит к списанию средств со счета пользователя:

К сожалению, далеко не все антивирусы детектируют подобные приложения.

По данным сервиса VirusTotal на 15.01.2013, семпл с темой GoSMS Pro детектируют 7 антивирусов из 45.





Семпл Fake Play Market на момент сканирования 15.01.2013 по данным сервиса VirusTotal детектируют 5 антивирусов из 46.