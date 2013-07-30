В последнее время в нашу службу поддержки часто стали обращаться пользователи с жалобами на блокировку доступа к странице Яндекса, которая сопровождается просьбами ввести свой номер телефона для получения кода доступа.





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Данное сообщение не имеет никакого отношения к Яндексу. Похожая проблема уже ранее описывалась в блоге компании, однако в данном случае сообщение появляется вследствие заражения компьютера вредоносной программой, которая фигурирует у различных антивирусных компаний под именем Trojan/Win32 ShipUp. В Интернете она распространяется на различных фишинговых* сайтах под видом полезных приложений или документов.





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Для удаления троянской программы с компьютера можно воспользоваться антивирусной утилитой «AVZ», выполнив несколько действий:



1. Скачать AVZ и распаковать ее из архива.



2. Запустить исследование системы с помощью меню «Файл» - «Исследование системы» с настройками по умолчанию.



3. В полученном протоколе исследования в разделе «Автозапуск» найти имя файла библиотеки, зарегистрированной в разделе системного реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows, AppInit_DLLs. Как правило, эта библиотека располагается в директории c именем Mozilla.





4. В разделе «Задания планировщика задач» найти программу, которая будет располагаться в той же директории, что и библиотека.





5. Выполнить в AVZ скрипт с помощью меню «Файл» - «Выполнить скрипт» следующего формата:



begin

DeleteFile('%путь к найденной библиотеке %');

DeleteFile('%путь к найденному исполняемому файлу%');

ExecuteSysClean;

RebootWindows(true);

end.



Пример:



begin

DeleteFile('C:\DOCUME~1\A LLUSE~1\APPLIC~1\Mozilla\ ypjgyqe.dll');

DeleteFile('C:\DOCUME~1\A LLUSE~1\APPLIC~1\Mozilla\ nsllosn.exe');

ExecuteSysClean;

RebootWindows(true);

end.

После этого проблем с доступом к Яндексу быть не должно.



* Фишинг - это вид мошенничества в интернете, нацеленный на получение конфиденциальных данных пользователя, таких как логин, пароль, номер счёта или номер банковской карточки.

Фишинговые сайты маскируются под официальные сайты сервисов и выманивают у посетителей эту информацию под видом обычной процедуры авторизации.

Наиболее распространён фишинг на почтовые системы, социальные сети, интернет-банкинг и электронные платёжные системы, но встречается также фишинг и на другие сайты.