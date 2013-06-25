На прошлой неделе Яндекс выпустил мобильный Яндекс.Браузер. Одна из особенностей версии браузера для смартфонов на базе Android состоит в том, что браузер предупреждает пользователя об опасных сайтах при помощи Safe Browsing API Яндекса.



Это обеспечивает защиту пользователей от сайтов, которые:

предлагают загрузить и установить мошеннические приложения под видом обязательных обновлений, популярных программ или игр ― такие приложения отправляют с телефона пользователя дорогие смс, пока на счёте не заканчиваются деньги;

cодержат смс-мошенничество, обманом заставляют пользователя подписаться на платные услуги в результате чего с его счёта начинают снимать деньги, зачастую без его ведома;

при помощи мобильных редиректов переводят пользователей заражённых сайтов на сайты с вредоносными мобильными приложениями и смс-мошенничеством.



В настоящее время Яндексу известно более 26 тысяч сайтов с перечисленными выше угрозами, актуальными для мобильных телефонов. Мы предупреждаем пользователей мобильного Яндекс.Браузера об опасных сайтах несколько сот тысяч раз в сутки.

Команда Безопасного Поиска Яндекса