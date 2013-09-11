В службу поддержки Яндекса поступила волна жалоб от пользователей на поддельные стартовые страницы у разных браузеров.



Наше исследование показало, что это связано с внедрением на компьютер жертвы файлов с расширением .url, так называемых Internet Shortcut'ов. Как правило, различные сомнительные программы-тулбары сохраняют такой ярлык в директорию браузера и прописывают в автозагрузку.









Важно, что Windows не показывает по умолчанию расширение у данных файлов, поэтому, если зайти в директорию браузера, будет видно просто 2 файла c именем "iexplore". Вроде ничего подозрительного. Однако в этом случае при старте компьютера будет открываться браузер со страницей, которая прописана в этом "ярлыке". Если эта страница - фишинг, пользователь начнет думать, что это "Яндекс" показывает ему странную рекламу, либо просто какой-то сайт заменил ему стартовую страницу.





Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной проблемой, попробуйте найти на компьютере и удалить файлы с расширением . url (скорее всего, они будут находиться в директориях, где установлен браузер). Это может помочь излечить систему от заражения.



Также излечиться можно с помощью программы avz, выполнив в ней скрипт (через меню "Файл"- "Выполнить скрипт"):





Procedure DeleteUrlFiles(ADirName : string; AScanSubDir : boolean); var FS : TFileSearch; begin ADirName := NormalDir(ADirName); FS := TFileSearch.Create(nil); FS.FindFirst(ADirName + '*.*'); while FS.Found do begin SetStatusBarText(ADirName + FS.FileName); if FS.IsDir then begin if AScanSubDir and (FS.FileName <> '.') and (FS.FileName <> '..') then DeleteUrlFiles(ADirName + FS.FileName, AScanSubDir) end else if LowerCase(FS.FileName) = 'iexplore.url' then DeleteFile(ADirName + FS.FileName); if LowerCase(FS.FileName) = 'chrome.url' then DeleteFile(ADirName + FS.FileName); if LowerCase(FS.FileName) = 'mozilla.url' then DeleteFile(ADirName + FS.FileName); FS.FindNext; end; FS.Free; end; begin DeleteUrlFiles('c:\', true); //вместо 'c:\' можно указать директорию, где установлен браузер, например, 'C:\Program Files\Internet Explorer\' end.





