Блог о безопасности

сентябрь 2013
Безопасность в интернете: вирусы
11 сентября 2013, 15:16
Про вирусные и мошеннические угрозы в интернете, а также антивирусную систему Яндекса.

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Устройство системы Безопасного Поиска Яндекса
27 сентября 2013, 10:52
Теперь подробнее про нашу систему ― и не только про серверы и код.

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Подмена стартовой страницы в браузере - как излечить свой компьютер
27 сентября 2013, 15:20

В службу поддержки Яндекса поступила волна жалоб от пользователей на поддельные стартовые страницы у разных браузеров.


Наше исследование показало, что это связано с внедрением на компьютер жертвы файлов с расширением .url, так называемых Internet Shortcut'ов. Как правило, различные сомнительные программы-тулбары сохраняют такой ярлык в директорию браузера и прописывают в автозагрузку.





Важно, что Windows не показывает по умолчанию расширение у данных файлов, поэтому, если зайти в директорию браузера, будет видно просто 2 файла c именем "iexplore". Вроде ничего подозрительного. Однако в этом случае при старте компьютера будет открываться браузер со страницей, которая прописана в этом "ярлыке". Если эта страница - фишинг, пользователь начнет думать, что это "Яндекс" показывает ему странную рекламу, либо просто какой-то сайт заменил ему стартовую страницу.


Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной проблемой, попробуйте найти на компьютере и удалить файлы с расширением . url (скорее всего, они будут находиться в директориях, где установлен браузер). Это может помочь излечить систему от заражения.

Также излечиться можно с помощью программы avz, выполнив в ней скрипт (через меню "Файл"- "Выполнить скрипт"):

 

Procedure DeleteUrlFiles(ADirName : string; AScanSubDir : boolean);

var

FS : TFileSearch;

begin

ADirName := NormalDir(ADirName);

FS := TFileSearch.Create(nil);

FS.FindFirst(ADirName + '*.*');

while FS.Found do begin

 SetStatusBarText(ADirName + FS.FileName);

if FS.IsDir then begin

  if AScanSubDir and (FS.FileName <> '.') and (FS.FileName <> '..') then

  DeleteUrlFiles(ADirName + FS.FileName, AScanSubDir)

end else

  if LowerCase(FS.FileName) = 'iexplore.url' then

   DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

  if LowerCase(FS.FileName) = 'chrome.url' then

   DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

  if LowerCase(FS.FileName) = 'mozilla.url' then

   DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

  

 FS.FindNext;

end;

FS.Free;

end;

 

begin

DeleteUrlFiles('c:\', true); //вместо 'c:\' можно указать директорию, где установлен браузер, например, 'C:\Program Files\Internet Explorer\'  

end.

 

 

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