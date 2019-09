Procedure DeleteUrlFiles(ADirName : string; AScanSubDir : boolean);

var

FS : TFileSearch;

begin

ADirName := NormalDir(ADirName);

FS := TFileSearch.Create(nil);

FS.FindFirst(ADirName + '*.*');

while FS.Found do begin

SetStatusBarText(ADirName + FS.FileName);

if FS.IsDir then begin

if AScanSubDir and (FS.FileName <> '.') and (FS.FileName <> '..') then

DeleteUrlFiles(ADirName + FS.FileName, AScanSubDir)

end else

if LowerCase(FS.FileName) = 'iexplore.url' then

DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

if LowerCase(FS.FileName) = 'chrome.url' then

DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

if LowerCase(FS.FileName) = 'mozilla.url' then

DeleteFile(ADirName + FS.FileName);

FS.FindNext;

end;

FS.Free;

end;

begin

DeleteUrlFiles('c:\', true); //вместо 'c:\' можно указать директорию, где установлен браузер, например, 'C:\Program Files\Internet Explorer\'

end.