Чтобы максимально обезопасить своих пользователей от вредоносного контента в интернете, разработчики браузера Maxthon обратились к экспертам в этом вопросе - команде Безопасного Поиска Яндекса.

Так появилась новая версия популярного браузера Maxthon c Яндексом. С новой версией пользователи смогут блуждать по интернету без опаски – Safe Browsing API от Яндекса поможет выявить опасные вебсайты, а браузер покажет предупреждение о том, что на сайт лучше не заходить, чтобы не подхватить вирус. Кроме безопасного поиска в новую версию разработчики также добавили и другие полезные сервисы, Яндекс.Такси и Яндекс.Маркет.

Те, кто никогда прежде не использовал браузер Maxthon, откроют для себя множество интересных функций, которые упрощают работу в интернете, и позволяют не меняя браузер продолжить просмотр вебсайта на другом устройстве. Так, например, в ситуации, когда пользователь открыл в браузере интересную статью, но не успевает закончить её чтение с домашнего компьютера, вкладку можно моментально передать через облако на другое устройство. Пользователю просто нужно будет запустить браузер на своём телефоне, чтобы продолжить чтение в метро, по дороге на работу.

Загрузить Maxthon с Яндексом можно здесь