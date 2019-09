В документации по API написано:

Примечание. Внутри скрипта share2 не следует указывать атрибут async — с этим атрибутом API будет работать некорректно.

Не сильно силен в JS, поэтому возник такой вопрос - будет ли скрипт корректно работать при подключении его после загрузки потока данных? Т.е. что-типа вот такого когда:

<html><body> ..... any html code ........ <div id="forsocial"> <div id="socialknopki"></div> </div> ..... any html code ........ <script> $(document).ready(function(){ var sTN = document.createElement('script');sTN.type='text/javascript'; document.getElementById('forsocial').appendChild(sTN);sTN.src='//yastatic.net/share2/share.js'; var YaShare = Ya.share2('socialknopki', { theme: { services: 'facebook,vkontakte,odnoklassniki', counter: true, lang: 'ru', size: 'm', direction: 'horizontal', popupDirection: 'top', popupPosition: 'inner', bare: false } }); }); </script> </body></html>

?