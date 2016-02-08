Недавно заметил что у вас обновились кнопки и решил их добавить к себе на сайт, но они у меня отображаются вытянуто. В чем может быть проблема?
Добрый день. Установил пару дней назад блок "Поделиться" на своём сайте. В статистике Яндекс.Метрики в бланке отчёта отображается "Нет данных". Счётчик сколько раз поделились тоже не работает. В чём может быть проблема?
Здравствуйте. Захотелось добавить еще пару кнопок (viber,whatsapp) в блок, но старые кнопки со счетчиками теперь заменены на более крупные, которые, если смотреть сайт через мобильный телефон, из-за своего размера занимают всю ширину и переносятся на вторую строку. Смотрится не очень красиво. Подскажите как вернуть старые кнопки со счетчиками добавив пару новых? И как сделать их одинокового размера?
Почему иконки такого странного вида? Испробовала разные - маленькие, большие, с счетчиком... и перед каждой красные точки. Откуда они, можно ли их убрать и как?
Так во всех браузерах.
Здравствуйте
Ваш функционал внедрен в наш интернет-магазин таким образом, что если человек сделает шер он получает скидку. Как нам это проверить? Клиент может нажать на шер не авторизоваться для шера, закрыть окно и скидка все равно применится. Где хранятся ссылки на стену/профиль поделившегося? Ведь если он нажал, значит мы можем легально получить эту информацию?
Знаю что есть нечестные программы, которые хантят эти данные из бигдаты, но есть и вполне легальные как например социальный вайфай Hot-wifi. В интерфейсе эторго сервиса храянтся ссылки на страницчки всех гостей, подключившихся к беспроводной сети заведения за шер.
Добрый день, я выставил все меты и указал data параметре в инициализации кода, но идеально работает только вк, все остальные берут одну картинку с моего сайта, которую брать уж совсем не стоит. Как заставить эту систему брать определённую картинку или вовсе ничего не брать графического с моего сайта?
Суть проблемы такова: есть сайт http://maxkorzh.by/ , когда на сайте создается пост примерно в течении дня при нажатии на поделится считается количество нажатий, а спустя какое то время количество не меняется. Но это не самое страшное, в метрике была статистика и было норм, а после обновления блоков в метрике перестали поступать данные(сам нажимал и делился)) и на счетчике есть количество нажатий.
Обновил примерно месяц назад.
Что в метрике http://prntscr.com/9vxgah
Сайт на WP, блоки размещены через виджет и в самом коде, но работают все одинаково..
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36