Доброго дня. При клике на кнопку "поделиться вконтакте" с мобильного устройства появляется сообщение "открытие этой ссылки не поддерживается в приложении" и в браузере появляется окно для ввода логина/пароля ВК. Это не смотря на то, что на мобильном устройсте установлено и работает приложение Вконтакте. Как сделать так, чтобы делиться ссылкой можно было в приложении? В других соц сетях не проверял.
Здравствуйте, Есть ли у вас идеи почему может не работать счетчик Вконтакте?
При нажатии на кнопку соц сети "1" отображается, после перезагрузки страницы - 0
В статистике Метрики репосты учитываются, а на всех страницах сайта у счетчика ВК - 0
Остальные счетчики работают нормально
Забыл URL приложить (Статистика в метрике показывает 4 репоста ВК, счетчик на сайте ноль): http://uchastniki.com/holostyak/4-sezon-vorobiev/natalya-gorozhanova.html
Заранее благодарю за помощь в решении проблемы
Добрый день.
Я уже видел этот вопрос в записях, но вопрос был не решен. Так как автор вопроса не уточнил причину.
Соц.сети как Facebook, Одноклассники и G+ не видет титул.
Вот код!
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,whatsapp" data-counter="" data-description="<?=$arr['description'];?>" data-image="<?=$config['url'];?>/public/downloads/images/<?=$arr['image'];?>" data-title="<?=$arr['name'];?>/<?=$arr['originalname'];?>"></div>
Результат:
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,whatsapp" data-counter="" data-description="Полицейский с Рублёвки — это история о Грише Измайлове, полицейском, который призван охранять покой и порядок в самом элитном районе России, где живут невероятно богатые люди. Ему приходится расследовать дела, в которые впутываются жители Рублевки, и делает он это нередко превышая свои полномочия. Грише около 30 лет, он красив, одинок, богат, циничен, азартен и ко всему относится с изрядной долей черного юмора. Он заботится о младшей сестре-хулиганке, которую вынужден постоянно вытаскивать из неприятностей. Гриша не прикладывая усилий умеет нравиться женщинам и регулярно издевается над своим начальником Яковлевым." data-image="http://sitename.com/public/downloads/images/412b821ddb76.jpg" data-title="Полицейский с рублёвки (сериал)/"></div>
А вот титул:
<title>Sitename.com » Полицейский с рублёвки (сериал)</title>
А вот результаты соц.сети!
Результат ВК дал ожидаемый результат кроме остальных.
Добрый день, на нашел в документации ответ на свой вопрос.
Дано: Вывожу на сайте комментарии через ng-repeat (AngularJs), в каждом комментарии есть контейнер шеринга, но т.к елементы появляются на странице уже после загрузки - виджет не инициализируется в этих контейнерах.
Есть ли какой-нибудь метод, вызов которого заставит проиницилизировать виджет по всем контейнерам на странице?
Не работает локализация подписи Скопировать ссылку.
При указании английского языка надпись на русском.
Пример здесь: http://wdwp.ru/prestashop/en/casual-dresses/3-printed-dress.html
Если уж есть кнопки WhatsApp, Viber и Telegram, то логично было бы сделать кнопку для Messenger от Facebook. Или она уже есть в каком-нибудь скрытом виде?
Здравствуйте.
По непонятным причинам Adblock Plus стал блокировать некоторые соц сети в поделится на любых сайтах из любого браузера где установлен. В чем дело?
Это не у меня одного, я из Москвы, то же самое у друзей из Одессы, Воронежа и Тбилиси.
Пример сайта: dota2acc.ru
Прошу проверить!
Доброго времени суток!
Как сделать что бы в ya-share2 список сервисов, при нажатии на 3и точки, открывался не вниз, а вверх ?
Установите или переустановите приложение «ВКонтакте».
Зайдите напрямую, а не по ссылке, на страницу любого сайта, где есть блок «Поделиться».
Например, https://tech.yandex.ru/share/
Нажимаем кнопку «Поделиться» в «ВКонтакте», после чего появится запрос «Открыть с помощью приложения или браузера».
Если выбрать «открыть в приложении», то внизу экрана появится сообщение “Ошибка”.
При повторном нажатии на кнопку «Поделиться» в «ВКонтакте» система уже не будет спрашивать «открыть с помощью приложения или браузера», а сразу выдаст ошибку.
И это будет происходить до тех пор, пока не переустановите приложение «ВКонтакте».
Если на сайт перейти из приложения «ВКонтакте», например URL вашего сайта указан в вашем профиле, то при нажатии на кнопку «Поделиться» система не спросит с помощью чего ей открыть страницу, которой вы хотите поделиться, а сразу откроет её в браузере.
PS
Операционная система Android 6.0.1
Приложение «ВКонтакте» 4.1.1 (сборка 834)
1. В конструкторе блока "Поделиться" выбрал Pinterest и ввел ссылку на иконку этой соц.сети. Иконка отображается, однако при нажатии и переходе в соцсеть выдается ошибка:
Parameter 'image_url' (value http:///www.your-flashgames.com/wp-content/themes/Gameleon/images/pinterest_icon.png) is not a valid URL format.
2. Есть вообще рабочий способ сделать так, чтобы Pinterest подтягивал изображение с той конкретной странице, на которой была нажата кнопка?
Здравствуйте!
Не совсем понятно действие кнопок "Поделиться" для Viber и WhatsUpp
Хотелось бы, чтобы при нажатии открывался чат в приложении. Каким образом указывается контактный номер телефона сайта и имя контакта для общения в чате?
Перестал работать счетчик, показывающий количество поделившихся. Я проверил на ВК, но может и с другими проблема. Счетчик добавляет, но после обновления страницы он сбрасывается. Тестировал на своём сайте и на еще одном случайном сайте, использующем share-кнопки Яндекса.