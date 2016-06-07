Здравствуйте, Есть ли у вас идеи почему может не работать счетчик Вконтакте?

При нажатии на кнопку соц сети "1" отображается, после перезагрузки страницы - 0

В статистике Метрики репосты учитываются, а на всех страницах сайта у счетчика ВК - 0

Остальные счетчики работают нормально

Забыл URL приложить (Статистика в метрике показывает 4 репоста ВК, счетчик на сайте ноль): http://uchastniki.com/holostyak/4-sezon-vorobiev/natalya-gorozhanova.html

Заранее благодарю за помощь в решении проблемы