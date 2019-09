1. В конструкторе блока "Поделиться" выбрал Pinterest и ввел ссылку на иконку этой соц.сети. Иконка отображается, однако при нажатии и переходе в соцсеть выдается ошибка:

Parameter 'image_url' (value http:///www.your-flashgames.com/wp-content/themes/Gameleon/images/pinterest_icon.png) is not a valid URL format.