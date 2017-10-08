Добрый день.

Оптимизировали сайт под google page speed, который ругался на слишком короткое время кеша ряда скриптов, в т.ч. метрики (https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js)

http://prntscr.com/gxf877

Для решения пролблемы сделали скачивание скриптов на сервер с ежедневным обновлением, но гугл продолжил ругаться на https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js

Начали смотреть, оказывается https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js вызывается из share.js, который подключается для блока "Поделиться".

http://prntscr.com/gxf7ie

Это баг или фича и как с этим бороться кроме как на автомате менять эту строку при скачивании?