Здесь варианты и код кнопок:
http://team.enjourney.ru/zametki/vidzhet_51675
Спасибо.
Здесь варианты и код кнопок:
http://team.enjourney.ru/zametki/vidzhet_51675
Спасибо.
Предлагаю ввести словарь русского языка с ударением на словах, можнои с озвучиванием. Или, например сделать вкладку на ссылку современнй русский язык онлайн. Создание отдельного личного словарика думаю малоприменимо.
В свое время делала несколько электронных почт по некоторым причинам и прикрепляла к одной. Но так как пользуюсь одной основной почтой, осталные пустуют. Предлагаю сделать возможность удаления ненужных почт с не затрагивая аккаунт.
>>>description: 'It's all about Yandex',
Кавычку экранируйте, а то некрасиво. (Взято из документации)
При подключенном ya share возникает ошибка 404 с url : http://domain/^[%20/t/r/n/f]+|[%20/t/r/n/f]+$/g
Добрый день.
Оптимизировали сайт под google page speed, который ругался на слишком короткое время кеша ряда скриптов, в т.ч. метрики (https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js)
http://prntscr.com/gxf877
Для решения пролблемы сделали скачивание скриптов на сервер с ежедневным обновлением, но гугл продолжил ругаться на https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
Начали смотреть, оказывается https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js вызывается из share.js, который подключается для блока "Поделиться".
http://prntscr.com/gxf7ie
Это баг или фича и как с этим бороться кроме как на автомате менять эту строку при скачивании?
Ребята, я совсем не программист, но чтоб выйти на Я.Маркет надо чтоб все ссылки на сайте работали. Короче надо как-то удалить этот блок Поделиться с моего сайта, готов заплатить тому кто сделает. Внизу слева на главной эти квадратики удалить: http://dr-koffer.ru/
Вопрос следующий. Есть сайт, где при помощи pixl.js формируется изображение (в зависимости от того, что делает пользователь), которым хотелось бы поделиться при помощи Яндекс блока. Изображение каждый раз уникальное и приходит с сервера пусть. Я подставляю его в разметку OpenGraph, и в DOM оно появляется. Но когда жмешь поделиться в facebook - он его не забирает. Возможно потому что сканирует раньше DOM, до добавления.
Подскажите, как добавить картинку в facebook?
Я использую блок поделиться на сайт realnoevremya.ru. Все хорошо, НО кнопка шары для ватсапа перестала работает. Опытным путем, выявил, что это из-за атрибута title="WhatsApp" на теге A
<li class="ya-share2__item ya-share2__item_service_whatsapp"> <a class="ya-share2__link" href="whatsapp://send?text={url}" rel="nofollow noopener" target="_blank" title="WhatsApp"> <span class="ya-share2__badge"> <span class="ya-share2__icon"></span> </span> <span class="ya-share2__title">WhatsApp</span> </a> </li>
При чем, до этого долгое время работало.
Не такс давно на мобильных устройствах не стало возможным поделиться страницей через WhatsApp и Viber
Браузер Chrome и Mozilla
День добрый. Все соц сети работают норм, крому Viber-а, при попытке шаринга выскакивает такой поп- ап.
С чем это может быть связано?
Здравствуйте,
Почему для кнопки Pinterest надо задавать ссылку на картинку?
Ведь смысл вом, чтобы разные картинки отправлять на сайт Pinterest.
- pinterest — Pinterest (требуется указать атрибут data-image);
После нажатия кнопки "поделится, на g+" при создании поста внизу (там где ссылка ), вместо тайтла отображает иероглифы. С остальными кнопками всё хорошо. Менял кодировки разными способами, всеровно без толку.
Вот так выглядит тайтл:
Кодировка скрипта - utf-8, кодировка сайта тоже - utf-8
<script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"charset="utf-8"></script> <script src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> <div class="ya-share2" data-lang="ru" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,telegram"></div>