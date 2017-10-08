Клуб пользователей блока «Поделиться»

октябрь 2017
Существует ли возможность добавления нашего проекта enjourney.ru в блок «Поделиться»?
lazareva.nataliya@enjourney.ru
8 октября 2017, 14:18

Здесь варианты и код кнопок:

http://team.enjourney.ru/zametki/vidzhet_51675

Спасибо.

1 комментарий
Блок «Поделиться»,возможность добавление кнопки,сотрудничество
добавление словаря
L756at
8 октября 2017, 14:29

Предлагаю ввести словарь русского языка с ударением на словах, можнои с озвучиванием. Или,  например сделать вкладку на ссылку современнй русский язык онлайн. Создание отдельного личного словарика думаю малоприменимо. 

1 комментарий
почта
L756at
8 октября 2017, 14:29

В свое время делала несколько электронных почт по некоторым причинам и прикрепляла к одной. Но так как пользуюсь одной основной почтой, осталные пустуют. Предлагаю сделать возможность удаления ненужных почт с не затрагивая аккаунт.  

1 комментарий
Некрасиво
BanterFace
8 октября 2017, 14:43

>>>description: 'It's all about Yandex',

Кавычку экранируйте, а то некрасиво. (Взято из документации)

1 комментарий
ошибка
404 macOS, Safari
vladislav.tkachenko@rocketstation.ru
11 октября 2017, 15:50

При подключенном ya share возникает ошибка 404 с url : http://domain/^[%20/t/r/n/f]+|[%20/t/r/n/f]+$/g

6 комментариев
Двойное подключение метрики из share.js
kovalev-nikolay
19 октября 2017, 23:08

Добрый день.

Оптимизировали сайт под google page speed, который ругался на слишком короткое время кеша ряда скриптов, в т.ч. метрики (https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js)

http://prntscr.com/gxf877

Для решения пролблемы сделали скачивание скриптов на сервер с ежедневным обновлением, но гугл продолжил ругаться на https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js

Начали смотреть, оказывается https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js вызывается из share.js, который подключается для блока "Поделиться".

http://prntscr.com/gxf7ie

Это баг или фича и как с этим бороться кроме как на автомате менять эту строку при скачивании?

3 комментария
Удалить Блок "Поделиться"
aleksey221082
19 октября 2017, 23:26

Ребята, я совсем не программист, но чтоб выйти на Я.Маркет надо чтоб все ссылки на сайте работали. Короче надо как-то удалить этот блок Поделиться с моего сайта, готов заплатить тому кто сделает. Внизу слева на главной эти квадратики удалить: http://dr-koffer.ru/

1 комментарий
Как передать изображение в facebook?
romichek.ru
19 октября 2017, 23:28

Вопрос следующий. Есть сайт, где при помощи pixl.js формируется изображение (в зависимости от того, что делает пользователь), которым хотелось бы поделиться при помощи Яндекс блока. Изображение каждый раз уникальное и приходит с сервера пусть. Я подставляю его в разметку OpenGraph, и в DOM оно появляется. Но когда жмешь поделиться в facebook - он его не забирает. Возможно потому что сканирует раньше DOM, до добавления.

Подскажите, как добавить картинку в facebook? 

2 комментария
Ошибка, ватсап шара не работает.
rt.yesworld
20 октября 2017, 00:10

Я использую блок поделиться на сайт realnoevremya.ru. Все хорошо, НО кнопка шары для ватсапа перестала работает. Опытным путем, выявил, что это из-за атрибута title="WhatsApp" на теге A

<li class="ya-share2__item ya-share2__item_service_whatsapp">
<a class="ya-share2__link" href="whatsapp://send?text={url}" rel="nofollow noopener" target="_blank" title="WhatsApp">
<span class="ya-share2__badge">
<span class="ya-share2__icon"></span>
</span>
<span class="ya-share2__title">WhatsApp</span>
</a>
</li>

При чем, до этого долгое время работало.

8 комментариев
Whatsapp
Невозможность отправить сообщение через WhatsApp
alexander.praga
25 октября 2017, 23:17

Не такс давно на мобильных устройствах не стало возможным поделиться страницей через WhatsApp  и Viber

Браузер  Chrome и Mozilla 

2 комментария
Viber Share не работает
Роман Промка
25 октября 2017, 23:18

День добрый. Все соц сети работают норм, крому Viber-а, при попытке шаринга выскакивает такой поп- ап.

С чем это может быть связано?

5 комментариев
Настроить картинку для Pinterest
Михаил Петров
25 октября 2017, 23:18

Здравствуйте,

Почему для кнопки Pinterest надо задавать ссылку на картинку?

Ведь смысл вом, чтобы разные картинки отправлять на сайт Pinterest.

10 комментариев
pinterest
Поделиться google, кодировка (неправильный tittle, description)
Роман Сидор
25 октября 2017, 23:21

После нажатия кнопки "поделится, на g+" при создании поста внизу (там где ссылка ), вместо тайтла отображает иероглифы. С остальными кнопками всё хорошо. Менял кодировки разными способами, всеровно без толку.

Вот так выглядит тайтл:

Кодировка скрипта - utf-8, кодировка сайта тоже - utf-8

<script src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"charset="utf-8"></script>
<script src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-lang="ru" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,viber,telegram"></div>

22 комментария
Google plus ,ya-share2,поделиться,поделиться от яндекса,кнопка поделиться